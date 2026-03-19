Milan x Torino – Palpites, análise e odds (21/03)

O Milan recebe o Torino neste sábado, 21 de março de 2026, no San Siro, pela 30ª rodada da Serie A. Vice-líder do Campeonato Italiano, o time milanista entra em campo pressionado a seguir na perseguição à Inter na briga pelo scudetto.

Do outro lado, o Torino tenta se afastar da parte mais perigosa da tabela. A equipe ainda luta por pontos importantes na reta final e sabe que qualquer resultado positivo fora de casa pode ter peso grande na luta contra a zona de rebaixamento.

No primeiro turno, em dezembro, o Milan venceu de virada por 3 x 2 em Turim, com dois gols de Pulisic saindo do banco. A diferença técnica entre os elencos é clara, mas o Torino já mostrou que pode criar dificuldades para adversários mais fortes.

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Análise da partida

O Milan é o vice-líder da Serie A, com 60 pontos em 29 jogos, campanha construída com 17 vitórias, nove empates e apenas três derrotas. O saldo de gols é de +23, com 44 marcados e 21 sofridos, números que reforçam a consistência do trabalho de Massimiliano Allegri.

A principal força rossonera está na defesa. O Milan sofreu só 21 gols em 29 rodadas e chegou a emendar 24 partidas invictas na liga, sequência que o clube não alcançava desde a temporada 1991/92. No ataque, Rafael Leão aparece como destaque com oito gols e duas assistências, enquanto Pulisic soma dez gols e Nkunku contribui com seis gols e três assistências.

A última rodada, porém, trouxe um tropeço inesperado. O time perdeu em casa por 1 x 0 para o Parma, encerrando a longa sequência invicta, e ainda viu Loftus-Cheek ser hospitalizado após uma colisão com o goleiro adversário.

O Torino, por sua vez, ocupa a 15ª colocação, com 27 pontos em 26 jogos. A campanha de sete vitórias, seis empates e 13 derrotas é agravada pela pior defesa da Serie A, com 47 gols sofridos, embora o time tenha reagido na rodada passada com uma vitória por 4 x 1 sobre o Parma.

Antes desse resultado, a equipe vinha de três derrotas seguidas e cinco jogos sem vencer, sinal de uma temporada bastante irregular. No setor ofensivo, Nikola Vlasic lidera com sete gols e três assistências, enquanto Giovanni Simeone soma cinco gols e Che Adams contribui com quatro.

Outros palpites para Milan x Torino

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Confrontos diretos

O retrospecto entre Milan e Torino é amplamente favorável aos rossoneri. Nos últimos 37 confrontos, o Milan venceu 17 vezes, contra seis vitórias do Torino e 14 empates, números que reforçam a superioridade histórica do clube milanista.

Há, porém, um detalhe relevante nesse recorte. O Torino venceu os últimos três jogos como mandante contra o Milan, embora o cenário mude bastante quando a partida acontece no San Siro, tradicionalmente um ambiente mais hostil para os granata.

O duelo do primeiro turno, em 8 de dezembro de 2025, foi um dos mais movimentados entre os dois times nos últimos anos. O Torino abriu 2 x 0 com gols de Vlasic e Zapata, de pênalti, ainda nos primeiros 20 minutos, e Rabiot descontou antes do intervalo.

No segundo tempo, Pulisic mudou o jogo ao sair do banco. O atacante empatou logo após entrar e depois marcou o gol da virada, de voleio, selando o 3 x 2 que colocou o Milan na liderança da Serie A naquela rodada.

Notícias do Milan e Torino

Milan: retorno esperado de peças, mas com baixas

Matteo Gabbia é desfalque confirmado por lesão, assim como Santiago Giménez, que também segue fora. Ruben Loftus-Cheek continua em recuperação após ter sido hospitalizado no jogo contra o Parma.

Adrien Rabiot deve ser peça importante no meio-campo e aparece como forte candidato à titularidade. Pulisic vive boa fase, com dez gols na temporada, enquanto Alexis Saelemaekers e Samuele Ricci ampliam as opções para o setor central.

No ataque, Rafael Leão deve comandar o setor ao lado de Nkunku. Depois da derrota para o Parma, Allegri ainda pode optar por uma formação mais cautelosa para dar maior equilíbrio ao time.

Provável escalação do Milan (4-2-3-1): Maignan; Estupiñán, Pavlović, Tomori e De Winter; Ricci e Rabiot; Saelemaekers, Pulisic e Leão; Nkunku. Técnico: Massimiliano Allegri.

Torino: poucas ausências e moral em alta

O Torino tem poucas baixas confirmadas para a partida. Zakaria Aboukhlal e Zanos Savva seguem lesionados, mas, fora essas ausências, o técnico deve ter a maior parte do elenco à disposição.

A goleada por 4 x 1 sobre o Parma na última rodada elevou a confiança da equipe. Vlašić e Adams devem liderar o ataque, enquanto Casadei segue como peça importante no meio-campo, com cinco gols na temporada.

Mesmo aos 35 anos, Duván Zapata continua sendo uma opção de peso no elenco. O atacante soma sete gols em todas as competições e oferece experiência importante para um time que ainda busca maior estabilidade.

Provável escalação do Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripán e Masina; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlašić e Nkounkou; Adams e Simeone. Técnico: Roberto D'Aversa.

Destaques individuais de Milan x Torino

Jogador destaque · Milan Christian Pulisic 10 Gols na Serie A 2 Assistências na temporada 2 gols Marcou dois na virada do 1º turno 25 Jogos disputados Jogador destaque · Torino Nikola Vlašić 7 Gols na Serie A 3 Assistências na temporada 25 Jogos disputados Líder Artilheiro e garçom do Torino

Os técnicos

Massimiliano Allegri voltou ao Milan com a missão de recolocar o clube no topo do futebol italiano. Aos 58 anos, trouxe de volta a solidez tática e a organização defensiva que marcaram sua trajetória, fazendo do time uma equipe difícil de ser batida.

Seu estilo segue pragmático. O Milan nem sempre convence pelo volume de jogo, mas perde pouco e costuma construir resultados com controle e consistência, algo refletido também no número de empates ao longo da temporada.

Do outro lado, Roberto D'Aversa tenta conduzir o Torino em uma campanha de muitas dificuldades. O treinador busca organizar uma equipe que sofre bastante defensivamente, mas que mostrou poder ofensivo na goleada por 4 x 1 sobre o Parma.

O grande desafio de D'Aversa está na regularidade. O Torino precisa encontrar equilíbrio entre atacar com coragem e não se expor demais, algo que ainda não conseguiu sustentar de forma constante nesta Serie A.

Análise tática

O Milan de Allegri deve se organizar no 4-2-3-1, com Pulisic mais por dentro e Leão partindo pela esquerda. A equipe costuma controlar a posse e trabalhar com paciência até encontrar espaços na defesa adversária.

A base do time está na solidez defensiva, com Maignan, Pavlović e Tomori formando um núcleo confiável. Do outro lado, o Torino deve atuar em um 3-5-2, apostando em dois atacantes de referência e em bolas mais diretas para o setor ofensivo.

Adams e Simeone formam uma dupla que vive de disputas aéreas e bolas longas, enquanto Pedersen e Nkounkou dão amplitude pelos lados. O principal duelo tático estará justamente entre a defesa mais segura do Milan e um ataque do Torino que precisa de volume para conseguir criar.

Se o Milan neutralizar bem os cruzamentos e controlar as ações laterais, o Torino tende a ficar com poucas alternativas para romper o bloqueio. Os números reforçam esse cenário, já que a pior defesa da liga enfrenta uma das estruturas defensivas mais consistentes da competição.

Prognóstico de placar exato para Milan x Torino

🎯 Palpite do Lance! Milan 2 x 0 Torino O Milan deve voltar a vencer no San Siro após a derrota inesperada para o Parma. A superioridade defensiva dos rossoneri, aliada ao poder ofensivo de Pulisic e Leão, deve ser suficiente para controlar um Torino que sofre demais longe de casa. O Milan tem apenas três derrotas em 29 jogos na Serie A

derrotas em jogos na Serie A O Torino tem a pior defesa da Serie A com 47 gols sofridos

da Serie A com gols sofridos Pulisic marcou dois gols na virada do primeiro turno e está em grande fase

gols na virada do primeiro turno e está em grande fase O Milan sofreu apenas 21 gols em 29 jogos, a segunda melhor marca da liga Previsão final: Milan retoma o caminho das vitórias e mantém a pressão sobre a Inter na briga pelo scudetto.

Resumo dos palpites do Lance para Milan x Torino