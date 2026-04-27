Al-Taawoun x Al-Ittihad – Palpites, análise e odds (29/04)

Al-Taawoun e Al-Ittihad se enfrentam nesta quarta-feira, 29 de abril, pela 30ª rodada da Saudi Pro League, no Al Taawoun Club Stadium, em Buraidah. O confronto tem peso direto na disputa pelos últimos lugares de acesso à AFC Champions League Elite, com apenas cinco rodadas restantes.

A partida reúne dois times em trajetórias opostas: de um lado, o Al-Taawoun, uma das revelações do campeonato, que abriu a temporada com uma sequência de resultados memorável e hoje defende o quinto lugar com 49 pontos. Do outro, o Al-Ittihad, campeão defensor, que trocou de técnico em setembro, perdeu Karim Benzema em janeiro e acumula zero vitórias nos últimos cinco jogos fora de casa.

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Análise da partida

A temporada do Al-Taawoun começou como raramente se vê em equipes consideradas de segundo escalão na Saudi Pro League.

Sob o comando do técnico brasileiro Pericles Chamusca, o time de Buraidah venceu nove das primeiras dez rodadas — desempenho que os colocou brevemente na perseguição ao título e transformou o Al Taawoun Club Stadium, com capacidade de 5.624 lugares, em um dos estádios mais temidos da liga.

O colombiano Roger Martínez foi o protagonista dessa ascensão: artilheiro do clube na temporada com 20 gols em 25 partidas da liga, o atacante de 31 anos coletou dez prêmios de melhor em campo em 2025/26, tornando-se o nome mais quente da Saudi Pro League entre os jogadores de equipes fora do quadro das quatro grandes.

A curva de desempenho caiu com o avançar das rodadas — nas últimas onze disputadas, o Al-Taawoun conquistou apenas duas vitórias — mas o time chegou à 30ª rodada em quinto com 49 pontos e um saldo positivo de 14 gols, ainda com margem para manter sua posição até o fim.

Em casa, o Al-Taawoun apresenta um rendimento consistente: quatro vitórias e quatro empates nos últimos dez jogos como mandante confirmam Buraidah como um destino de alto risco para qualquer visitante nesta reta final de temporada.

O Al-Ittihad chega com um enredo completamente diferente. Campeão com oito pontos de folga em 2024/25, a defesa do título se desfez antes mesmo de o campeonato atingir a metade.

Laurent Blanc foi demitido ainda em setembro de 2025, após a quarta rodada, quando uma derrota para o Al-Nassr expôs as fragilidades de uma equipe incapaz de reproduzir a consistência da temporada anterior. Sérgio Conceição assumiu o posto, mas o pior ainda estava por vir: em fevereiro de 2026, após um impasse com a diretoria sobre a renovação contratual, Karim Benzema deixou o clube e assinou com o rival Al-Hilal.

Com 45 pontos em 28 jogos — o pior aproveitamento entre os times do top seis — e zero vitórias nos últimos cinco compromissos como visitante, incluindo a derrota por quatro a três para o Neom em 8 de abril, o Al-Ittihad sabe que um tropeço em Buraidah praticamente encerra qualquer esperança de ultrapassar o adversário antes do apito final da temporada.

Outros palpites para Al-Taawoun x Al-Ittihad

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Confrontos diretos

O histórico entre Al-Taawoun e Al-Ittihad favorece amplamente os Tigres de Jeddah: dos 34 confrontos disputados desde 2010 (em todas as competições), o Al-Ittihad venceu 18 vezes, contra oito triunfos do Al-Taawoun e oito empates.

No turno desta temporada, a tendência se confirmou. Em 3 de janeiro de 2026, pela 12ª rodada, Muhannad Al-Shanqiti marcou o único gol no Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium para uma vitória do Al-Ittihad por 1 a 0.

Mas o cenário muda quando o jogo é em Buraidah: nos últimos cinco confrontos realizados no Al Taawoun Club Stadium, os mandantes somam uma vitória e dois empates sem derrotas diante dos rivais — dado que reforça o valor do fator casa nesta partida específica.

Notícias de Al-Taawoun x Al-Ittihad

Al-Taawoun

O Al-Taawoun não deve ter desfalques relevantes. Roger Martínez, que havia sido poupado por desconforto muscular no jogo de 4 de abril contra o Al-Hilal, atuou como titular na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Najma em 23 de abril e demonstrou plena condição física.

Pericles Chamusca deve manter o 4-3-3 utilizado na última rodada, com a trinca atacante formada por Mohammed Al-Kuwaykibi, Martínez e o jovem búlgaro Marin Petkov.

Escalação provável do Al-Taawoun (4-3-3): Mailson; Mahzari, Andrei Girotto, Lajami, Al-Dossari; El Mahdioui, Flávio, Fulgini; Al-Kuwaykibi, Martínez, Petkov

Al-Ittihad

Do lado do Al-Ittihad, a lista de baixas pesa. Youssef En-Nesyri, contratado ao Fenerbahce em janeiro para suceder Benzema, sofreu uma distensão muscular durante a vitória sobre o Al-Hazem em 4 de abril — a diagnose apontou lesão muscular leve, mas seu retorno ainda não foi confirmado para esta rodada. Mahamadou Doumbia está fora após cirurgia, e Steven Bergwijn aparece como dúvida depois de figurar na lista de indisponíveis do clube.

Moussa Diaby, expulso diante do Al-Hazem e suspenso para a rodada seguinte, cumpriu o gancho e está apto. Com o setor ofensivo comprometido, Conceição deve apostar no jovem Roger Fernandes — atacante brasileiro de 20 anos que anotou quatro gols em 20 partidas desde que chegou em janeiro — como referência no ataque.

Escalação provável do Al-Ittihad (4-2-3-1): Rajkovic; Faqeehi, Danilo Pereira, Jan Carlo Simic, Al-Julaydan; Fabinho, N'Golo Kanté; Diaby, Aouar, Bergwijn (dúvida); Roger Fernandes

Destaques individuais de Al-Taawoun x Al-Itihad

Jogador destaque · Al-Taawoun Roger Martínez 20 Gols na SPL 2025/26 2 Assistências na temporada 0.80 Média de gols por partida 10 Prêmios de melhor em campo em 2025/26 Jogador destaque · Al-Ittihad Moussa Diaby 6 Assistências na SPL 2025/26 1.843 Minutos em campo na temporada Top 3 Chances criadas na Saudi Pro League 2 Cartões vermelhos na temporada

Os técnicos

Pericles Chamusca, de 53 anos, construiu sua carreira principalmente no Brasil, com passagens por Atlético-MG, Vasco e Botafogo antes de aceitar o desafio no futebol saudita.

Desde que retornou ao Al-Taawoun no início de 2025, o treinador goiano montou uma das mais impressionantes equipes de transição da Saudi Pro League, aproveitando os espaços com velocidade e explorando o talento individual de Martínez.

Sérgio Conceição, 51 anos, chegou ao Al-Ittihad em setembro de 2025 após uma passagem pelo AC Milan no início daquele ano. O português acumula três títulos do Campeonato Português pelo Porto, onde se estabeleceu como um dos técnicos mais premiados da história do clube.

Em Jeddah, a missão é outra: reconstituir um grupo marcado por saídas impactantes e tentar garantir ao menos a sexta colocação para o Al-Ittihad, o que preservaria algum prestígio continental para a próxima temporada.

Análise tática

O Al-Taawoun de Chamusca opera em dois momentos distintos com clareza cirúrgica: no ataque, o 4-3-3 cria superioridade numérica pelas alas, com Angelo Fulgini e Aschraf El Mahdioui transitando livremente entre as linhas para criar situações de dois contra um.

Quando perde a bola, o time recua rapidamente para um 5-4-1, fechando os corredores centrais e apostando no contra-ataque com a velocidade de Martínez e Al-Kuwaykibi — exatamente o tipo de dinâmica que pode expor a linha defensiva do Al-Ittihad, historicamente vulnerável em transições rápidas.

O Al-Ittihad de Conceição tende a controlar o jogo com Fabinho e N'Golo Kanté pelo centro, mas a falta de referência no setor ofensivo — agravada pelas dúvidas sobre Bergwijn e En-Nesyri — obriga o técnico a improvisar. A derrota por quatro a três para o Neom expôs uma equipe que, sem o ritmo de Benzema nos últimos metros, perde sua principal virtude finalizadora.

Prognóstico de placar exato para Al-Taawoun x Al-Ittihad

🎯 Previsão de Placar Al-Taawoun 1 x 1 Al-Ittihad O Al-Taawoun deve aproveitar o mando em Buraidah e os problemas ofensivos do rival para conquistar os três pontos. O Al-Ittihad chega com Bergwijn e En-Nesyri duvidosos, Doumbia fora e zero vitórias nos últimos cinco jogos como visitante. Nos últimos cinco confrontos no Al Taawoun Club Stadium, os mandantes não perderam nenhuma vez para o Al-Ittihad — um vitória e dois empates.

Roger Martínez marcou em dois dos últimos três jogos em casa e chega embalado após dois gols sobre o Al-Najma em 23 de abril.

Em 68% dos jogos do Al-Ittihad fora de casa nesta temporada, o total de gols ultrapassou 2.5 — o histórico aponta para uma partida aberta.

Moussa Diaby retorna de suspensão e é capaz de criar perigo, mas a ausência de uma referência fixa no ataque limita o potencial do Al-Ittihad nos últimos metros.

Resumo do palpites do Lance para Al-Taawoun x Al-Ittihad