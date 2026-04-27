Al-Nassr x Al-Ahli – Palpites, análise e odds (29/04)

O Al-Nassr recebe o Al-Ahli na quarta-feira, 29 de abril, pelo Round 30 da Saudi Pro League 2025-26, em duelo que pode definir o campeão da temporada. Os anfitriões lideram a competição com 76 pontos em 29 jogos – 25 vitórias, um empate e três derrotas – e chegam ao Al-Awwal Park embalados por uma série de treze vitórias consecutivas na liga desde 17 de janeiro.

O Al-Ahli, terceiro colocado com 66 pontos em 28 jogos, chega a Riyadh num momento delicado. O clube de Jeddah acabou de garantir o título da AFC Champions League Elite pelo segundo ano seguido, o que celebra o sucesso continental mas escancara o preço cobrado ao elenco: quatro titulares do sistema defensivo e o volante Valentin Atangana Edoa estão no departamento médico para esta partida.

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Análise da partida

A campanha do Al-Nassr em 2025-26 é, a melhor do clube na era moderna da Saudi Pro League. Os 76 gols marcados na liga até aqui – média de 2.62 por partida – refletem a variedade de ferramentas ofensivas que Jorge Jesus construiu desde julho do ano passado.

O aproveitamento em casa é ainda mais impressionante: os últimos seis jogos no Al-Awwal Park terminaram em vitória. O Al-Nassr não cedeu nenhum ponto como mandante nessa sequência, e o histórico aponta que mais de 66% dessas partidas terminaram com mais de 2.5 gols.

O rival mais próximo na tabela, Al-Hilal, soma 68 pontos em 28 jogos. Uma vitória do Al-Nassr esta noite abriria onze pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que ainda tem seis partidas a disputar. O título não seria matematicamente confirmado, mas a pressão sobre a equipe de Simone Inzaghi seria de difícil absorção no período final.

O caminho até este ponto não foi linear. Em janeiro, o Al-Nassr sofreu três derrotas em quatro jogos: 2 x 3 para o Al-Ahli no primeiro turno, 1 x 2 para o Al-Qadsiah em casa e 1 x 3 para o Al-Hilal como visitante. A resposta foi direta: uma série de treze vitórias consecutivas na liga a partir de 17 de janeiro, encerrada com o 1 x 0 sobre o Al-Ettifaq em 15 de abril.

O Al-Ahli, por sua vez, teve desempenho diferente nos dois fronts da temporada. No plano continental, eliminou o Al-Hilal por 3 x 1 nas semifinais da ACL Elite e despachou o Vissel Kobe por 2 x 1 para garantir a final. Na liga, porém, os últimos cinco jogos rendem apenas dez pontos: três vitórias, um empate e uma derrota. O 1 x 1 fora diante do Al-Fayha, em 8 de abril, resume bem o nível de concentração que um elenco sobrecarregado consegue manter.

O saldo de gols sofridos pelo Al-Ahli nesta temporada – 20 em 28 jogos da liga, média de 0.71 por partida – é razoável em condições normais. Com quatro dos cinco defensores titulares indisponíveis, manter essa marca diante do ataque riyadhense será tarefa árdua.

Em 76% dos jogos do Al-Ahli na liga nesta temporada, as duas equipes marcaram. O mesmo ocorreu em 80% das partidas do Al-Nassr em casa no mesmo período. Os dados indicam um jogo com gols dos dois lados – mas o equilíbrio dificilmente favorece o visitante.

Outros palpites para Al-Nassr x Al-Ahli

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Confrontos diretos

No histórico geral entre os dois clubes desde 2005 – 54 partidas em todas as competições – o Al-Ahli leva ligeira vantagem: 21 vitórias contra 18 do Al-Nassr e 15 empates. No recorte específico da Saudi Pro League, os 36 duelos pendem para o lado do mandante desta noite: 15 vitórias para o Al-Nassr, dez para o Al-Ahli e 11 empates.

O confronto desta temporada ficou com o Al-Ahli. Em 2 de janeiro de 2026, jogando no King Abdullah Sports City em Jeddah, a equipe de Jaissle venceu por 3 x 2. Ivan Toney marcou duas vezes e Merih Demiral completou a virada; pelo Al-Nassr, Abdulelah Al-Amri descontou duas vezes, mas não foi suficiente. Era a primeira derrota dos amarelos na liga nesta temporada.

No encontro mais recente entre os dois clubes antes da liga – a final da Saudi Super Cup de 23 de agosto de 2025 – as duas equipes empataram em 2 x 2 no tempo regulamentar e o Al-Ahli levou o título nos pênaltis por 5 x 3. O Al-Nassr chega ao Round 30 com a motivação adicional de reverter dois resultados negativos recentes diante do rival de Jeddah.

Notícias de Al-Nassr x Al-Ahli

Al-Nassr

O Al-Nassr tem três desfalques confirmados: o goleiro reserva Raghed Najjar e o lateral Mubarak Al Buainain, ambos em recuperação de lesão de longa duração, e o meio-campista Sami Al-Najei, cuja disponibilidade ainda não foi confirmada. Cristiano Ronaldo, que enfrentou problemas físicos pontuais nas últimas semanas, está disponível e deve iniciar como titular.

Escalação provável do Al-Nassr (4-3-3): Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Nawaf Al-Boushail; Abdullah Al-Khaibari, Marcelo Brozovic, Ângelo Gabriel; Kingsley Coman, Cristiano Ronaldo, João Félix.

Al-Ahli

A situação no Al-Ahli é consideravelmente mais grave. Matthias Jaissle não poderá contar com cinco peças do elenco titular: os zagueiros Merih Demiral e Roger Ibañez (contundidos), os laterais Ali Majrashi e Zakaria Hawsawi (contundidos) e o volante Valentin Atangana Edoa (contundido). Roberto Firmino, embora disponível para a ACL Elite, não está inscrito na liga saudita desde a chegada de Wenderson Galeno e não pode jogar nesta partida.

Com praticamente toda a defesa titular indisponível, Jaissle terá de reorganizar a linha de quatro com jogadores fora de seu posto habitual ou reservas com pouco tempo de jogo na liga. Apenas Rayan Hamed restou dos defensores regulares.

Escalação provável do Al-Ahli (4-2-3-1): Edouard Mendy; Abduralrahman, Rayan Hamed, Franck Kessie e Matteo Dams; Firas Al-Buraikan, Ziyad Aljohani e Enzo Millot; Riyad Mahrez, Galeno e Ivan Toney.

Destaques individuais de Al-Nassr x Al-Ahli

Jogador destaque · Al-Nassr Cristiano Ronaldo 24 Gols na Saudi Pro League 2025-26 25 Jogos disputados na liga nesta temporada 0.96 Média de gols por jogo na SPL 967+ Gols na carreira (clube e seleção) Jogador destaque · Al-Ahli Ivan Toney 27 Gols na Saudi Pro League 2025-26 27 Jogos disputados na liga nesta temporada 1.00 Média de gols por jogo na SPL 6 Assistências na liga nesta temporada

Os técnicos

Jorge Jesus, 71 anos, é um dos nomes mais influentes do futebol de clube das últimas duas décadas. O português ganhou três títulos da Liga Portugal com o Benfica, a Copa Libertadores de 2019 e o Campeonato Brasileiro com o Flamengo, e retornou à Arábia Saudita em 2023 para conduzir o Al-Hilal a uma campanha histórica em 2023-24 – incluindo a sequência de 34 vitórias consecutivas em todas as competições, recorde mundial masculino em divisões de elite. Em setembro de 2025, foi eleito técnico do mês da liga após quatro vitórias com 14 gols marcados e apenas um sofrido.

Matthias Jaissle, 38 anos, é o mais jovem treinador da liga e talvez o de trajetória mais impressionante em termos recentes. O alemão ganhou dois títulos austríacos consecutivos pelo Red Bull Salzburg e levou o clube à fase eliminatória da Liga dos Campeões pela primeira vez em 2021-22. Aceitou o desafio saudita em julho de 2023 e, em Jeddah, transformou um Al-Ahli recém-promovido numa potência continental. Em janeiro de 2026, quase foi demitido após início de temporada irregular, mas sobreviveu à pressão e guiou o clube ao segundo final consecutivo da ACL Elite.

Análise tática

Jorge Jesus organiza o Al-Nassr num 4-3-3 de perfil alto, com pressão intensa no terço adversário e triangulações rápidas para isolar os laterais adversários nas diagonais. O trio Coman, Ronaldo e João Félix – que soma 47 gols na liga em 2025-26, com Coman e Félix somando mais 21 assistências entre eles – é o principal vetor ofensivo, mas o sistema ganha profundidade pelo papel de Iñigo Martínez nas bolas paradas e pela mobilidade de Ângelo Gabriel entre linhas. Brozovic controla o ritmo e distribui em velocidade.

Jaissle normalmente responde com um 4-2-3-1 de pressão alta, baseado nos princípios do Red Bull, com Toney como referência e Mahrez como organizador secundário. O problema desta noite é que a ausência simultânea de Ibañez, Demiral, Majrashi e Hawsawi esvazia o plano defensivo antes mesmo do apito inicial. Sem sua dupla de zagueiros titulares, o Al-Ahli terá dificuldade para sustentar a linha alta que o sistema de Jaissle exige – o que abre espaço para os lançamentos profundos que Jesus usa habitualmente com Coman e João Félix nas costas da defesa.

A grande aposta visitante passa pelo contra-ataque. Toney, Galeno e Mahrez têm velocidade e qualidade suficientes para explorar os espaços que o Al-Nassr deixa ao pressionar. O histórico de "ambas as equipes marcam" nesta temporada reforça essa leitura: 76% dos últimos 17 jogos do Al-Ahli na liga terminaram com gols dos dois lados, e 80% das últimas 15 partidas do Al-Nassr na liga também seguiram esse padrão. Os visitantes marcarão – mas provavelmente não em volume suficiente para frear o mandante, embalado e com vantagem estrutural.

Prognóstico de placar exato para Al-Nassr x Al-Ahli

🎯 Previsão de Placar Al-Nassr 3 x 1 Al-Ahli O Al-Nassr deve aproveitar o mando de campo, a série de 13 vitórias consecutivas na liga e a defesa improvisada do Al-Ahli para dar mais um passo rumo ao título. Os visitantes têm qualidade para marcar, mas chegam a Riyadh sem quatro dos cinco defensores titulares e com o foco dividido pela final da ACL Elite. Al-Nassr venceu os seis últimos jogos em casa na liga. Mais de dois terços desses confrontos no Al-Awwal Park terminaram com mais de 2.5 gols, reflexo de um ataque que marcou em todos os jogos do mandante nessa seqüência.

O Al-Ahli chega sem Demiral, Ibañez, Majrashi e Hawsawi, ou seja, quatro quintos da defesa que segurou os ataques adversários em 28 jogos da liga. Jaissle terá de improvisar praticamente toda a linha de quatro.

Kingsley Coman chega em estado de graça: marcou hat-trick na vitória por 5 x 1 sobre o Al Ahli do Qatar na semifinal da ACL Two, sete dias atrás. João Félix acumula 16 gols e 11 assistências na liga; Ronaldo tem 24 gols em 25 partidas.

Ivan Toney marcou duas vezes no primeiro turno e tem média de um gol por jogo na SPL nesta temporada. O Al-Ahli tem capacidade ofensiva para balançar as redes mesmo diante do favoríto – daí o palpite de 3 x 1 e não de placar fechado.

Resumo do palpites do Lance para Al-Nassr x Al-Ahli