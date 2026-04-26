Al-Hilal x Damac – Palpites, análise e odds (28/04)

O Al-Hilal recebe o Damac na Kingdom Arena, em Riyadh, nesta terça-feira, 28 de abril de 2026, pela 30ª rodada da Saudi Pro League. De um lado, o único time ainda invicto no campeonato, com 68 pontos em 28 jogos disputados, com nenhuma derrota na temporada. Do outro, um clube que lutou contra o rebaixamento durante grande parte do segundo turno e chega em bom momento, com duas vitórias consecutivas, chegando a 26 pontos em 29 partidas.

O cenário é de urgência para os dois lados, mas por motivos distintos. Simone Inzaghi precisa da vitória para manter viva a esperança de alcançar o Al-Nassr, líder isolado com 76 pontos, oito à frente do Al-Hilal. Já Fábio Carille, contratado em fevereiro para estabilizar o Damac, chega ao duelo mais difícil do calendário restante embalado por duas vitórias consecutivas, mas ciente de que enfrentará um adversário de nível superior.

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Análise da partida

Nenhuma equipe chegou à 30ª rodada da Saudi Pro League com números tão consistentes quanto o Al-Hilal. São 20 vitórias e oito empates, ainda sem derrotas, com média de 2,68 gols marcados e apenas 0,89 sofridos por partida.

A disputa pelo título, no entanto, mudou de cenário ao longo da temporada. Entre setembro e janeiro, o time comandado por Simone Inzaghi engatou uma sequência de 13 vitórias consecutivas e chegou a abrir sete pontos de vantagem na liderança. Porém, três jogos seguidos sem vencer — empates contra Al-Riyadh (1 a 1), Al-Qadsiah (2 a 2) e Al-Ahli (0 a 0) — permitiram que o Al-Nassr assumisse a liderança. Com 76 pontos e oito de vantagem, a equipe de Jorge Jesus passou a ser a principal favorita ao título.

A contratação de Karim Benzema, junto ao Al-Ittihad em janeiro, foi uma resposta direta a esse momento de oscilação. O atacante teve impacto imediato, com um hat-trick na estreia, e assumiu a artilharia da equipe na liga, somando 16 gols. A goleada por 6 a 0 sobre o Al-Kholood, em 8 de abril, reforçou a retomada do alto nível ofensivo esperado.

Ainda há margem para reação. Com cinco rodadas restantes, o Al-Hilal precisa vencer seus compromissos e buscar um resultado positivo no confronto direto contra o Al-Nassr, marcado para a 32ª rodada, no dia 7 de maio, no Al-Awwal Park. Uma combinação favorável pode reduzir a diferença para cinco pontos e manter a disputa aberta até a rodada final.

Já o Damac iniciou abril pressionado, com apenas 20 pontos em 27 jogos e em situação de risco na tabela. A derrota por 3 a 0 para o Al-Ahli agravou o cenário, mas a chegada de Fábio Carille trouxe maior organização defensiva e resultados imediatos: vitórias por 3 a 1 sobre o Al-Najma e por 2 a 0 diante do Al-Okhdood — com Arielson abrindo o placar e Valentin Vada fechando o jogo.

Com 26 pontos, o Damac respira um pouco acima da zona de rebaixamento, mas ainda com margem curta, mantendo a necessidade de pontuar nesta reta final da temporada.

Outros palpites para Al-Hilal x Damac

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Confrontos diretos

No histórico de confrontos pela Saudi Pro League, Al-Hilal e Damac se enfrentaram 13 vezes, com ampla vantagem do time de Riyadh: são oito vitórias, contra apenas uma do Damac, além de quatro empates. A média de 2,85 gols por partida reforça a tendência de jogos relativamente movimentados no confronto.

No primeiro turno desta temporada, em agosto de 2025, o duelo terminou empatado em 1 a 1, no estádio do Damac. O resultado colocou o clube de Khamis Mushait entre os poucos que conseguiram evitar a derrota para o Al-Hilal até então, ao lado do Al-Fayha. Na ocasião, a equipe conseguiu segurar o resultado com uma postura defensiva sólida na segunda etapa, estratégia que pode voltar a ser utilizada por Fábio Carille, mesmo diante de um adversário mais forte neste momento.

O desempenho do Al-Hilal como mandante nesta edição reforça ainda mais o favoritismo. Em 88% dos jogos na Kingdom Arena, o total de gols superou 1,5, enquanto em 67% das partidas ultrapassou a marca de 2,5. Além disso, a equipe marcou pelo menos dois gols em mais da metade dos confrontos disputados em casa nesta temporada.

Notícias de Al-Hilal x Damac

Al-Hilal

O Al-Hilal ajustou o elenco inscrito na Saudi Pro League em janeiro com a chegada de Karim Benzema, vindo do Al-Ittihad. A operação exigiu a saída de Darwin Nunez da lista dos 25 jogadores registrados na liga — o atacante segue disponível para a AFC Champions League Elite, mas não pode atuar no campeonato nacional. À época, Simone Inzaghi destacou: "A decisão foi difícil, mas esse é o trabalho do treinador".

Desde então, Benzema soma 16 gols na liga e se consolidou como o principal artilheiro da equipe na competição. Malcom lidera em assistências, com nove passes decisivos em 28 rodadas, enquanto Marcos Leonardo, registrado como jogador local, acumula 12 gols e atua como referência ofensiva ao lado do francês.

No meio-campo, Ruben Neves é o principal responsável pela organização do jogo, com média de 7,92 de avaliação, sendo peça-chave na construção e no controle das ações da equipe.

Provável escalação do Al-Hilal (3-5-2): Yassine Bounou; Kalidou Koulibaly, Hassan Al-Tambakti e Moteb Al-Harbi; Yusuf Akcicek, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Mohamed Kanno e Théo Hernandez; Karim Benzema e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

Damac

No Damac, o argentino Valentín Vada se destaca como a principal referência ofensiva da equipe, somando 11 gols e quatro assistências na Saudi Pro League. O meia participa diretamente de 15 dos 27 gols do clube na competição, sendo peça-chave na ligação entre o meio-campo e o ataque, setor que perde muito de sua criatividade quando ele não rende.

Na parte defensiva, Abdelkader Bedrane acumula dois cartões vermelhos no campeonato, e sua situação disciplinar ainda precisa ser confirmada antes da partida. Caso não esteja disponível, a ausência pode fragilizar significativamente o sistema defensivo do Damac, sobretudo diante de um adversário com alto poder ofensivo.

Provável escalação do Damac (4-4-2): Kewin; Jamal Harkass, Abdelkader Bedrane, Noor Al-Rashidi e Dhari Sayyar Al-Anazi; Valentín Vada, Riyadh Sharahili, Abdullah Al-Qahtani e Morlaye Sylla; Yakou Meïté e Arielson. Técnico: Fábio Carille.

Destaques individuais de Al-Hilal x Damac

Jogador destaque · Al-Hilal Karim Benzema 16 Gols na Saudi Pro League desde janeiro — artilheiro do Al-Hilal no campeonato 3 Gols na estreia pelo Al-Hilal — hat-trick no debût após chegada do Al-Ittihad 75 Gols marcados pelo Al-Hilal na Saudi Pro League 2025/26 — média de 2,68 por jogo 3 Hat-tricks nesta temporada 2025/26 — dois com a camisa do Al-Hilal, incluindo um na goleada 6x0 sobre o Al-Kholood Jogador destaque · Damac Valentin Vada 11 Gols na Saudi Pro League — artilheiro do Damac nesta temporada 4 Assistências no campeonato — lidera também em criação no clube 15 Participações diretas em gols (11+4) — responsável por mais da metade dos gols do Damac 2 Participações na vitória 2-0 sobre o Al-Okhdood em 23/04 — gol + assistência

Os Técnicos

Simone Inzaghi assumiu o Al-Hilal em 5 de junho de 2025, um dia após deixar a Internazionale depois da derrota por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain na final da Champions League. Aos 50 anos, o treinador italiano chegou a Riyadh com um currículo de peso, incluindo o título da Serie A 2023/24, duas conquistas da Coppa Italia e duas finais de Champions em três temporadas. Apresentado como "o gênio italiano", assinou contrato de dois anos.

O início de trabalho foi dominante, com o Al-Hilal chegando a abrir sete pontos de vantagem na liderança. A perda da ponta para o Al-Nassr aumentou a pressão, mas os resultados recentes indicam uma equipe que reencontrou seu melhor nível. Inzaghi mantém como base o 3-5-2, com alas ofensivos, dois atacantes centrais e um meio-campo responsável por controlar o ritmo das partidas.

Do outro lado, Fábio Carille assumiu o Damac em 10 de fevereiro de 2026, substituindo Armando Evangelista. Esta é sua terceira passagem pelo futebol saudita, após experiências no Al-Wehda e no Al-Ittihad. No Brasil, ficou marcado pelo título do Campeonato Brasileiro Série A de 2017 com o Corinthians e pela conquista da Campeonato Brasileiro Série B de 2024 com o Santos, além de passagens recentes por Vasco da Gama, Vitória e Goiás.

Carille reconheceu que o pouco tempo de trabalho limitou a implementação de suas ideias defensivas, mas destacou o comprometimento do elenco. As duas vitórias recentes indicam evolução dentro do 4-2-3-1, e o treinador deve apostar em um bloco compacto e disciplinado para tentar conter o forte poder ofensivo do Al-Hilal.

Análise Tática

O 3-5-2 de Simone Inzaghi parte de um princípio claro: domínio territorial aliado ao uso intenso dos corredores laterais. Theo Hernández, pela esquerda, e Yusuf Akçiçek, pela direita, atuam como alas agressivos, avançando até a linha de fundo para gerar superioridade numérica pelos flancos e obrigar o adversário a ocupar toda a largura do campo.

No meio, o trio formado por Rúben Neves como organizador e Sergej Milinković-Savić como elemento de ligação garante circulação rápida e qualidade na construção. Esse dinamismo é fundamental para desmontar blocos baixos como o do Damac antes que a defesa consiga se recompor. No ataque, o encaixe entre os movimentos de Marcos Leonardo e as quedas de Karim Benzema para explorar o espaço nas costas da zaga será determinante, uma dinâmica que o Al-Kholood não conseguiu conter.

Já o Damac, comandado por Fábio Carille, deve adotar um 4-4-2 com linhas compactas, priorizando a redução de espaços entre setores e apostando nas transições rápidas. A velocidade de Arielson e Yakou Méité pode ser um caminho para atacar as costas da defesa do Al-Hilal. Ainda assim, a vulnerabilidade em bolas paradas preocupa: Kalidou Koulibaly e Ali Al-Bulayhi representam ameaças aéreas constantes em escanteios e faltas laterais.

A melhor chance dos visitantes passa por repetir a estratégia do duelo de agosto: resistir à pressão inicial, manter o bloco baixo organizado e aproveitar eventuais espaços deixados pelo Al-Hilal ao acelerar o jogo. No entanto, o histórico recente na Kingdom Arena mostra que os mandantes raramente perdem o controle das ações quando atuam diante de sua torcida.

Prognóstico de placar exato para Al-Hilal x Damac