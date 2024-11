Abra o site da Pagbet;

Faça o login em sua conta com nome de usuário/CPF e senha que foram escolhidos no momento do Pagbet cadastro;

O próximo passo é clicar “Depósito” e, logo depois, ir na aba Saque;

O Pix é o único método de pagamento disponível para a operação de retirada na Pagbet;

Defina a quantia a ser levantada do seu perfil; o valor que será retirado da sua conta;