Entenda o que é Over e Under e descubra as principais plataformas para apostar com segurança.

Over e Under é um mercado em que você aposta se o total de gols, escanteios ou pontos de um jogo ficará acima (over) ou abaixo (under) de uma linha definida pela casa. Em vez de prever quem vence, o foco está na quantidade de acontecimentos.

Neste guia completo, vamos mostrar como o mercado funciona na prática, qual linha de aposta é melhor para você e quais esportes têm disponibilidade de Over/Under.

Para começar, confira nosso Top 3 com as principais casas de apostas para apostar nesse mercado, considerando variedade de linhas, odds e segurança:

1 . Superbet: combinação de Over/Under com outros mercados 2 . bet365: Over e Under disponível na ferramenta Criar Aposta 3 . KTO: linhas asiáticas nos principais jogos do dia

O que significa Over e Under nas apostas esportivas?

Over significa "acima" e under significa "abaixo". O mercado Over/Under propõe um número de referência para determinado evento (gols, escanteios, pontos) e você decide se o total real ficará acima ou abaixo dessa linha.

Esse mercado tem linhas com meio ponto (0.5) para eliminar o empate. Imagine um jogo entre Flamengo e Palmeiras: na linha "+2.5 gols", você precisa de 3 gols ou mais para ganhar a aposta em "Over". Se marcar 2 gols ou menos, vence a aposta em "Under".

Essa lógica se aplica a qualquer estatística: total de gols, finalizações, desarmes, cartões ou ainda pontos no basquete e no tênis, por exemplo.

Como funcionam as apostas over (acima)

Apostar em Over significa acreditar que o evento terá mais ocorrências do que a linha estipulada. Se a casa oferece Over 2.5 gols, você precisa que saiam pelo menos 3 gols na partida.

Vamos a um exemplo prático:

Você aposta R$100 em Over 2.5 gols na partida, com odd 1.90; ✔️ Se o jogo terminar 2 x 1 (3 gols), você recebe R$190 (R$90 de retorno); ❌ Se acabar em 1 x 0 ou 0 x 0 (até 2 gols), a aposta é perdida.

Na tela da casa, o mercado aparece geralmente como "Total de Gols - Mais de 2.5". O importante é ter em mente que o número decimal elimina o empate: qualquer resultado com 3 gols ou mais paga o Over.

Como funcionam as apostas under (abaixo)

No Under você prevê que o total de ocorrências ficará abaixo da linha definida. Para Under 2.5 Gols, a aposta é vencedora se o jogo tiver no máximo 2 gols.

Veja como isso se aplica na prática:

Você aposta R$100 em Under 2.5 gols, com odd 1.50; ✔️ Um placar de 0 x 1 ou 1 x 1 (2 gols ou menos) tem retorno líquido de R$50; ❌ Mas se der 2 x 1 ou mais gols, você perde a aposta.

A lógica é exatamente a mesma do mercado Over, só que na direção contrária. Para saber mais sobre linhas específicas, confira nosso artigo sobre apostas em 1.5 Gols.

Tipos de apostas Over e Under no futebol

Esse mercado vai muito além do total de gols do jogo inteiro, de forma que você pode aplicar o conceito de Over/Under a diferentes momentos da partida e a diversas estatísticas. Confira as principais opções:

Over e Under em gols

O mercado mais popular é o de Total de Gols da partida, normalmente nas linhas 0.5, 1.5, 2.5 e 3.5. Mas você também encontra variações como:

Gols por período, ou seja, 1º e 2º tempo; Gols específicos de uma equipe, que consideram só o mandante ou visitante; Combinações com outros mercados, como +2.5 Gols e Ambos Marcam: sim.

Essas variações podem ser úteis quando você identifica um padrão claro, como um time que costuma fazer gols cedo ou outro que se fecha na etapa final.

Apostas em escanteios Over/Under

As apostas em escanteios funcionam com a mesma lógica: a casa define uma linha, geralmente entre 8.5 e 11.5 escanteios, e você escolhe se o total será maior ou menor. Veja os fatores que influenciam essa linha:

Estilo de jogo : times que priorizam jogadas laterais aumentam a chance de Over;

: times que priorizam jogadas laterais aumentam a chance de Over; Clima do duelo : jogos truncados ou com chuva costumam ter menos escanteios;

: jogos truncados ou com chuva costumam ter menos escanteios; Placar: quem está atrás no 2º tempo força mais jogadas, elevando o número de cantos.

Observar os dados de ligas específicas também é uma tarefa importante. Premier League, Bundesliga e La Liga tiveram uma média superior a 9,65 escanteios por partida na temporada 2025/26, revelando um padrão útil para sua estratégia.

Mercados asiáticos de over e under

Além das linhas tradicionais com 0.5, existem as versões asiáticas de Over/Under, que eliminam ou reduzem a chance de perda total.

A principal diferença é que as linhas asiáticas podem ter números inteiros (1.0, 2.0) ou linhas divididas, como 2.25. Isso introduz os conceitos de reembolso, meio ganho e meio perdido. Saiba mais detalhes sobre cada variável:

Reembolso: ocorre quando o total de gols é exatamente igual à linha (ex.: +2.0 com exatos 2 gols devolve a aposta); Meio ganho: em linhas como +2.25, se saírem 2 gols, metade da aposta é reembolsada e a outra metade é perdida; Meio perdido: no mesmo cenário, a aposta em -2.25 com 2 gols ganha metade da aposta e devolve a outra metade.

Na tabela abaixo, mostramos o comportamento das principais linhas asiáticas com exemplos de gols:

Linha Asiática Gols na Partida Resultado Over Resultado Under Over/Under 1.0 0 ❌ Perde ✔️ Ganha 1 🔄 Reembolso 🔄 Reembolso 2 ou mais ✔️ Ganha ❌ Perde Over/Under 1.5 0-1 ❌ Perde ✔️ Ganha 2 ou mais ✔️ Ganha ❌ Perde Over/Under 2.0 0-1 ❌ Perde ✔️ Ganha 2 🔄 Reembolso 🔄 Reembolso 3 ou mais ✔️ Ganha ❌ Perde Over/Under 2.5 0-2 ❌ Perde ✔️ Ganha 3 ou mais ✔️ Ganha ❌ Perde

Linhas de 1.5 e 2.5 funcionam como as tradicionais, sem reembolso, enquanto as linhas 1.0 e 2.0 devolvem a aposta se o número de gols for exatamente aquele valor, funcionando como uma "proteção" neste mercado.

Top 3 casas de apostas para Over/Under

Testamos as casas de apostas licenciadas e selecionamos as 3 principais escolhas para o mercado de Over/Under, sendo que todas têm linhas pré-jogo e ao vivo, com odds competitivas e apostas a partir de R$0,50. Veja os detalhes de cada uma:

1. Superbet: combinação de Over/Under com outros mercados

Consideramos que o diferencial que faz a Superbet liderar nosso ranking é a aba "Combos", que traz combinações do Over e Under com outros mercados populares, como Ambos Marcam, Resultado Final e até Dupla Chance.

Confirmamos que as opções estão disponíveis no site, além do app nativo para Android e iOS. Além disso, as linhas de combos são acessíveis para todos os usuários, incluindo quem ativa o código de bônus Superbet no cadastro.

Plataforma regulamentada A Superbet é licenciada no Brasil pela Portaria SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024.

Vantagens Desvantagens ✅ Streaming ao vivo ❌ Interface carregada pode confundir iniciantes ✅ Tem Over/Under no Criar Aposta ✅ Bônus de até 150% em apostas múltiplas ✅ Dicas de apostas na tela do evento

2. bet365: Over e Under disponível na ferramenta Criar Aposta

Acreditamos que a bet365 é a opção mais indicada se você quer combinar sua aposta em Over/Under com outras linhas por meio do Criar Aposta. Encontramos mais de 50 opções de aposta neste recurso, como Faixa de Gols, Chance Dupla e Margem de Vitória.

Captura de tela feita no dia 03/06/2026, com odds referentes ao momento do print.

Em nossos testes com o código de indicação bet365, verificamos que as linhas elegíveis são identificadas com o ícone verde "CA", e aparecem no futebol, basquete, tênis, entre outros esportes.

Plataforma regulamentada A bet365 é licenciada no Brasil pela Portaria SPA/MF nº 250, de 7 de fevereiro de 2025.

Vantagens Desvantagens ✅ App nativo para Android e iOS ❌ Tempo de resposta médio de 7 minutos no chat ✅ Aposta ativa com o Substituição+ ✅ Bônus de até 100% em apostas múltiplas ✅ Super Aumentada em Over/Under

3. KTO: linhas asiáticas nos principais jogos do dia

Se você quer contar com a flexibilidade das linhas asiáticas, consideramos que a KTO é a melhor opção, uma vez que a casa oferece linhas fracionadas de Over/Under em gols, escanteios e cartões.

Durante nossa avaliação com o código de indicação KTO ativado, encontramos mercados asiáticos em torneios importantes de futebol, como Copa do Mundo e Brasileirão, além de NBA (basquete) e Roland Garros (tênis).

Plataforma regulamentada A KTO é licenciada no Brasil pela Portaria SPA/MF nº 2.093, de 30 de dezemvro de 2024.

Vantagens Desvantagens ✅ Chance Extra de até R$50 ❌ Depósito mínimo de R$10 ✅ Torneio Stake x Odds de apostas esportivas ✅ App nativo para Android e iOS ✅ Over/Under no Criar Aposta

Como escolher a melhor casa para Over e Under

A disponibilidade desse mercado é algo básico, uma vez que ele é um dos mais populares no Brasil. Por isso, recomendamos que você fique de olho em 5 fatores:

Variedade de linhas oferecidas

Quanto mais opções, maior a chance de encontrar a linha exata que combina com sua análise. Verifique se a casa oferece:

Linhas tradicionais (0.5, 1.5, 2.5, 3.5) e asiáticas (1.0, 2.0, 2.25);

Mercados por tempo de jogo (1º tempo e 2º tempo);

Opções para escanteios, cartões e outras estatísticas;

Disponibilidade de apostas pré-jogo e ao vivo.

Competitividade das odds

Uma diferença aparentemente pequena nas odds pode ter impacto relevante no retorno a longo prazo. Odd 1.90 contra 1.80, por exemplo, significa quase 6% a mais de ganho potencial na mesma aposta.

Sendo assim, sempre compare as cotações para o mesmo mercado em, pelo menos, duas casas antes de apostar.

Disponibilidade ao vivo

Apostar Over e Under durante a partida exige atualização rápida das linhas e variedade de mercados. Por isso, recomendamos que procure por plataformas que tenham streaming ao vivo e atualizem rapidamente as odds a cada lance importante.

Observe ainda se a plataforma oferece linhas de Over/Under para o primeiro tempo, para os próximos 10 minutos ou para escanteios ao vivo, uma vez que isso amplia seu leque de estratégias.

Licenciamento e segurança

Apenas casas com autorização da SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda) podem operar legalmente no Brasil. Isso garante que seus dados estejam protegidos, que as regras sejam claras e que você tenha canais de reclamação oficiais.

No Lance!, recomendamos apenas sites devidamente licenciados, que podem ser identificados por meio do domínio com final "bet.br".

Promoções específicas para Over/Under

Durante nossa análise, verificamos que algumas plataformas oferecem promoções específicas para esse mercado, sendo que essas foram as principais ofertas encontradas por nossa equipe:

Odds turbinadas (SuperOdds) em +2.5 gols para jogos específicos; Devolução de aposta caso a partida termine empatada em 0 a 0; Bônus de fidelidade para quem atinge um volume de apostas nesse mercado.

⚠️ Sempre leia os termos e condições antes de participar de qualquer promoção.

Apostas Over e Under em outros esportes

A lógica do Over/Under se aplica fora do futebol, mas com números adaptados à realidade de cada modalidade. Consideramos que essa é uma forma de diversificar seus palpites com a mesma base analítica. Veja as principais opções:

🏀 Basquete

O mercado mais comum é o Total de Pontos da partida, somados as cestas dos dois times. Na NBA, as linhas costumam ficar entre 215 e 235 pontos, dependendo do ritmo das equipes.

Jogos entre equipes ofensivas e com defesas frágeis tendem a estourar a linha, enquanto confrontos mais físicos favorecem o Under. Também encontramos linhas para pontos por quarto e por time.

🎾 Tênis

Neste caso, as casas costumam oferecer linhas para o Total de Games na partida. Para jogos de Grand Slam, com melhor de 5 sets, as opções podem variar de 33.5 a 40.5 games. Já em torneios de 3 sets, o número fica entre 20.5 e 23.5.

Superfícies mais lentas, como o saibro, podem ter mais games porque os pontos são mais disputados. Mas você também deve levar em consideração padrões de estilo de cada jogador, como saque potente ou defesa sólida.

🏈 Futebol americano

O mercado de Total de Pontos na NFL geralmente tem linhas entre 40.5 e 50.5 pontos, sendo que as condições climáticas, como vento e neve, e o poder ofensivo dos quarterbacks influenciam diretamente a tendência de Over ou Under.

É comum que as linhas se movimentem bastante durante a semana, conforme as notícias de lesões e o clima para o dia do jogo.

Outros esportes

Também encontramos opções de Over/Under para outras modalidades populares. Veja como elas se aplicam:

⚾ Beisebol (MLB): total de corridas, com linha usual entre 7.5 e 9.5; 🏒 Hóquei (NHL): total de gols, normalmente de 5.5 a 6.5; 🥊 Lutas: over/under em rounds, como +2,5 rounds; 🏐 Vôlei: total de sets (melhor de 5) ou pontos (25 para fechar um set).

Vale a pena apostar em over e under? Considerações finais

Sim, principalmente para quem está começando nas apostas, que busca por um mercado de fácil compreensão e disponibilidade em praticamente todas as casas de apostas licenciadas no Brasil.

Ao mesmo tempo, a profundidade das linhas asiáticas e a variedade de estatísticas disponíveis permitem que apostadores experientes desenvolvam estratégias sofisticadas e não fiquem presos a opções básicas como Resultado Final e Ambas Equipes Marcam.

Mas lembre-se: fazer análise estatística, como médias de gols e escanteios dos times, elevam suas chances de tomar boas decisões. Faça a lição de casa antes de efetivar qualquer palpite.

Reforçamos ainda que apostas esportivas são restritas a maiores de 18 anos e devem ser encaradas como entretenimento, jamais como investimento. Jogue com responsabilidade e use ferramentas de limitação de apostas por valor ou período.

Perguntas Frequentes sobre Over e Under

Se ainda ficou com dúvidas sobre o mercado, confira as dúvidas mais pesquisadas sobre o assunto, com respostas rápidas e diretas:

O que é Over e Under?

Over e Under é um mercado em que se aposta se o total de gols, escanteios ou pontos ficará acima (over) ou abaixo (under) de uma linha definida pela casa.

O que significa over 2.5 gols?

É uma linha de aposta em que a vitória ocorre se o jogo tiver 3 gols ou mais. Se houver 2 gols ou menos, o palpite é perdedor.

Posso apostar over/under ao vivo?

Sim. As casas ajustam as linhas durante a partida, com opções de gols, escanteios e outros mercados atualizados a cada lance.

Qual a diferença entre over/under asiático e tradicional?

O tradicional usa linhas com 0.5, sem reembolso. Já o asiático inclui linhas inteiras, como 2.0, que devolvem a aposta se o total for exato. Há ainda linhas com meio ganho ou meio perdido.

Qual o melhor: Over ou Under?

Depende da sua análise para o evento. Times ofensivos e jogos abertos favorecem o Over, enquanto defesas sólidas e confrontos equilibrados tendem a ser melhores para o Under.

Posso combinar over/under com outros mercados?

Sim. Algumas casas têm combos prontos de Over/Under com Resultado Final, por exemplo. Mas você pode usar a ferramenta Criar Aposta para fazer palpites mais adequados à sua estratégia.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br.