Principais mercados de apostas em escanteios



Conforme dissemos, como as apostas em escanteios cresceram muito, é normal que as casas de apostas ofereçam mais opções. Aliás, nos dias atuais há uma grande quantidade de mercados para apostar nos tiros de canto.



Para quem não sabe, os mercados não são nada mais do que os tipos de apostas. Ou seja, as opções de prato que há no cardápio de um site de apostas esportivas.



Assim sendo, nos sentimos no dever de explicar os principais mercados de apostas em escanteios.



Total de escanteios (mais/menos ou over/under)



Este é o mercado mais básico para apostar em escanteios. Nesta opção, o apostador deve acertar se haverá mais ou menos escanteios do que uma linha que a casa de apostas ofereceu.



Este mercado também é conhecido como mais/menos ou over/under, em inglês.



Só para ilustrar, vamos imaginar as seguintes opções em uma casa de apostas para determinado jogo de futebol:



· Mais de 9,5 escanteios (over 9,5)

· Menos de 9,5 escanteios (under 9,5)



Caso você opte por apostar na primeira opção, a partida precisará ter dez escanteios ou mais. Ou seja, mais do que nove escanteios e meio.



Já na segunda opção, precisará torcer para que o jogo termine com, no máximo, nove escanteios. Em outras palavras, que não ultrapasse nove escanteios e meio. Aliás, o meio existe para não dar empate.



Disputa de escanteios (1x2)



Este mercado de escanteios é semelhante ao do resultado da partida, mas levando em consideração os escanteios. Ou seja, qual equipe terá mais escanteios ou se ficarão empatadas no número de cantos.



A opção 1 se refere ao time mandante. O X ao empate. E o 2 ao time visitante.



Handicap de escanteios



O Handicap de Escanteios é uma vantagem ou desvantagem aplicada a uma das equipes em termos de escanteios. Assim, o apostador precisa acertar a diferença de escanteios no jogo, explicando de maneira mais simples.



Só para exemplificar, vamos imaginar as linhas abaixo em um site de apostas:



· Equipe A -1,5

· Equipe B +1,5



Na primeira aposta, a equipe A terá que ter, pelo menos, dois escanteios a mais do que o adversário. Afinal, do número final de escanteios, serão subtraídos um escanteio e meio. Então, por exemplo, se ela tiver três escanteios contra um do oponente, você vence a aposta.



Já na segunda opção, a equipe B pode ter até um escanteio a menos do que o adversário (e um número igual ou maior, é claro). Afinal, ao término do jogo, será somado um escanteio e meio a mais.



Lembrando que estes são números fictícios e que esses escanteios não existem na realidade. É apenas um mercado que as casas criam as linhas para efeitos de apostas.



Escanteios do time (mais/menos ou over/under)



Este mercado é semelhante ao primeiro descrito nesta seção, mas só leva em consideração os escanteios de um determinado time. Ou seja, apenas os tiros de canto de uma das equipes e não da partida como um todo.



Assim, você deve acertar se o time terá mais (over) ou menos (under) escanteios do que a linha que a casa oferecer.



Primeiro a marcar X escanteios (corrida de escanteios ou race)



O mercado “Primeiro a Marcar X Escanteios”, também conhecido como “corrida” ou “race”, é um dos mais interessantes. Nesta opção, o apostador coloca seu palpite em qual time chegará primeiro a um determinado número de escanteios.



Vamos supor que o número seja 7. E você aposte na Equipe A. Então, se esse time chegar primeiro a sete escanteios cobrados no jogo, você leva. Se tiver seis ou menos ou se a equipe adversária chegar primeiro aos sete escanteios cobrados, sua aposta é perdida.



Outros mercados



Atualmente, as casas oferecem muitos outros mercados para apostar em escanteios. Só para citar mais alguns, vamos exemplificar:



· Escanteios no primeiro tempo;

· Momento do primeiro escanteio;

· Quem cobrará o primeiro escanteio do jogo;

· Quem cobrará o último escanteio da partida;

· Número de escanteios nos primeiros dez minutos;

· E muito mais...



A fim de conferir todas as alternativas para apostar em escanteios, consulte a sua operadora de apostas.