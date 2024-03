iBet Brasil: bônus, mercados de apostas e odds

Além do futebol, a iBet Brasil traz mercados para diferentes tipos de esportes | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

A iBet Brasil é uma das empresas de apostas que vem se destacando entre os usuários do país. Portanto, nossa equipe editorial preparou uma análise em detalhes sobre o seu catálogo de apostas, principais recursos e funcionalidades disponíveis. E, além disso, apresentamos os bônus de boas-vindas disponíveis a partir do cadastro com o uso de código de bônus iBet.

Dessa forma, saiba quais são as promoções disponíveis na plataforma de apostas, bem como as modalidades de esportes e recursos para os jogadores. Assim, tire suas dúvidas a seguir.

Apostar agora >>

Por fim, conheça, ainda, as vantagens do código promocional Betano e o do código bônus bet365.

iBet bônus

Neste tópico, você pode conhecer quais são as ofertas de boas-vindas da iBet Brasil. Afinal, esta política é procurada por vários jogadores que pretendem iniciar as apostas. Por isso, explicamos sobre o funcionamento, elegibilidade e regras de utilização. Para mais detalhes, veja os próximos tópicos.

Oferta de boas-vindas

Esta oferta da iBet Brasil oferece valores promocionais para apostas esportivas e rodadas extras para o cassino.Neste caso, é um bônus de R$500 e 25 rodadas extras. O funcionamento dessa oferta é a partir dos dois primeiros depósitos qualificativos com bonificação de 100% e 50%, respectivamente.

No primeiro pagamento elegível de, no mínimo, R$50 em ambos, os usuários podem obter 100% até R$200. Já no segundo depósito, é de 50% até R$300. Antes de sacar, os usuários precisam cumprir o rollover o valor do bônus em apostas com odds mínimas de 2.0.

Inclusive, notamos que esta oferta pode ser ativada ainda que o jogador não se registre com um código de bônus iBet.

Pegar bônus >>

Para outros detalhes sobre os Termos e Condições (T&Cs), confira o site oficial da operadora.

Mercados de apostas e esportes disponíveis no iBet

Com foco em uma análise detalhada sobre as opções disponíveis na iBet apostas esportivas, verificamos os esportes e os mercados da casa. Assim, você poderá conhecer as principais modalidades cobertas e os tipos de apostas oferecidas.

Na aba de apostas esportivas do iBet Brasil, podemos localizar a presença de várias categorias de esportes, separadas em uma lista de A a Z. Isso significa que a plataforma cobre uma grande variedade de esportes. A seguir, destacamos os mais populares:

Futebol;

Tênis;

Basquete;

Futebol americano;

Esportes eletrônicos e outros.

Além das opções mencionadas acima, os clientes da plataforma podem optar por uma série de esportes. Neste caso, com opções alternativas, por exemplo: golfe, lacrosse, hóquei de quadra, fórmula 1, esportes motorizados e vários outros.

Embora não sejam tradicionais, visualizamos que o iBet Brasil possui algumas categorias como música, filmes e outros.

Para visualizar todas as modalidades, recomendamos visitar o site oficial e saber mais.

Visite o site da iBet para conhecer o catálogo de apostas esportivas e jogos de cassino | Crédito: Reprodução / iBet

Opções de apostas em futebol

Em complemento a análise anterior, decidimos verificar quais são as ligas e campeonatos cobertos no iBet Brasil. Isto porque o futebol é uma das modalidades de apostas esportivas mais populares entre os brasileiros e no mundo.

Os principais campeonatos brasileiros estão disponíveis para apostar no iBet Brasil. Em nossa pesquisa, podemos encontrar opções como: Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Carioca, Paulista e outros. Com base nisso, notamos ser completo.

Já com foco nas competições e ligas de outros países e internacionais, também encontramos uma grande variedade de opções. Na plataforma os jogadores podem optar por filtrar as ligas por países, com uma lista extensa, possibilitando encontrar opções conhecidas e alternativas.

Por exemplo, é possível apostar na La Liga (Espanha), Premier League (Inglaterra), Ligue 1 (França), Bundesliga (Alemanha) e várias outras. Aliás, os jogadores também podem fazer iBet apostas nas competições internacionais, como a Liga dos Campeões da Europa, Libertadores e mais.

Apostar em esportes >>

Mercados de apostas

Para finalizar este tópico sobre as apostas esportivas no iBet Brasil, incluímos os mercados de apostas disponíveis para o futebol. Assim destacamos as opções de curto e os recursos adicionais que a plataforma possui. Veja a lista a seguir:

Popular: resultado da partida, total de gols (mais/menos), número de gols, ambas as equipes marcam e outras;

resultado da partida, total de gols (mais/menos), número de gols, ambas as equipes marcam e outras; Combis pré-definidas: time A ganhar, mais de 2,5 gols e jogador b marcar a qualquer momento; time B ganhar o primeiro tempo, time B ganhar o segundo tempo e +2,5 gols e outras;

time A ganhar, mais de 2,5 gols e jogador b marcar a qualquer momento; time B ganhar o primeiro tempo, time B ganhar o segundo tempo e +2,5 gols e outras; Handicaps: handicap asiático, handicap 3 vias, handicap escanteios e outros;

handicap asiático, handicap 3 vias, handicap escanteios e outros; Marcadores: 1° marcador de gols, marcador de gol a qualquer momento, jogador a marcar 2 gols ou mais, hat-trick e outros;

1° marcador de gols, marcador de gol a qualquer momento, jogador a marcar 2 gols ou mais, hat-trick e outros; Criar aposta: permite personalizar as apostas e combinar mercados de apostas para bilhetes únicos.

Ademais, salientamos que a lista acima inclui apenas algumas das opções de apostas disponíveis no iBet Brasil. Para encontrar os outros mercados ativos, você pode ir até o site oficial.

Odds no iBet

Ao montar bilhetes de apostas esportivas é essencial entender o que são e como funcionam as odds. Primeiramente, destacamos que elas são individuais para cada opção dos mercados de apostas. Assim, as odds funcionam indicando a probabilidade deste mercado acontecer.

Claro, essa probabilidade é calculada com base na análise da casa. Por exemplo, considere odds hipotéticas de 1,80 para a vitória do time B. Isso significa que este time possuiria a probabilidade de 55,5% de vencer. Para calcular a chance é preciso apenas dividir 1 pelo valor das odds.

Além de indicar as probabilidades, as odds também são a cotação, sendo um dos seus aspectos principais. Dessa forma, elas definem os potenciais retornos ao multiplicá-las pelo valor colocado no bilhete.

Ver odds na iBet >>

Análise das odds disponíveis no iBet Brasil

Devido as odds influenciarem diretamente nos potenciais retornos e nos mercados de apostas, verificamos como elas estão disponíveis. Assim, podemos avaliar que elas estão alinhadas com a média do mercado de apostas.

Para entender sobre isso, confira um exemplo real a partir do jogo entre Atlético de Madrid vs Inter pela Champions League. No mercado 1x2, localizamos as seguintes cotações, lembrando que elas estão sujeitas a alteração sendo apresentadas apenas para fins de análise:

(1) Vitória do Atlético de Madrid: 2.72;

(x) Empate: 3.30;

(2) Vitória do Inter: 2.75.

Salientamos que essas odds estavam disponíveis no iBet Brasil no momento da nossa consulta. Por isso, é válido destacar que elas podem se alterar até o momento da sua conta. Dito isto, caso o apostador faça um palpite de R$50 no empate (x), os potenciais retornos seriam de R$165.

Ademais, para outros detalhes, você pode visitar o site oficial do iBet Brasil. Por lá, é possível conhecer outras promoções e ofertas sobre as apostas combinadas.

Apostas ao vivo e streaming

Os clientes da iBet Brasil também podem fazer apostas esportivas ao vivo, a partir do botão “Apostas ao vivo”. Por lá, estão disponíveis vários esportes, incluindo as modalidades citadas anteriormente. Contudo, a disponibilidade depende do cronograma da competição e dos jogos.

Assim, os clientes podem apostar nas partidas disponíveis em andamento e verificar a oscilação das odds. Para elas, também notamos que a plataforma oferece o recurso de cash out, o qual pode encerrar as apostas. Mais do que isso, visto que pode ter potenciais retornos.

Estes são calculados a partir das odds do momento do cash out e do valor do palpite. Outro recurso importante que está disponível no iBet Brasil é o streaming de jogos. Assim, os jogadores podem assistir, pela plataforma, jogos de futebol, tênis, basquete e outros esportes elegíveis.

No entanto, isto requer o cumprimento de alguns T&Cs, sendo que esses podem incluir apostar no evento e ter saldo disponível. Para o devido carregamento das imagens da transmissão ao vivo pode ser preciso uma internet banda larga.

Apostar ao vivo >>

Outras informações podem ser vistas no site do iBet Brasil.

Faça suas apostas na ibet em esportes ou cassino com bônus de boas-vindas | Crédito: Arte / Parceiros Lance

iBet app

Ao considerarmos a grande busca de usuários por apostar no celular, organizamos este tópico. Assim, ao procurarmos pelo iBet app, notamos que este recurso não está disponível. Por isso, os usuários dessa plataforma não podem baixar um aplicativo nativo para smartphones.

No entanto, constatamos a disponibilidade da versão mobile do site oficial, o qual é compatível com tablets e celulares. Por meio dele, os jogadores podem apostar, fazer depósitos no iBet Brasil, se registrar e muito mais.

O acesso a este recurso é simples, sem precisar instalar nenhum arquivo no dispositivo. Para isso, o jogador precisa apenas abrir o navegador do aparelho e ir até a página oficial do iBet Brasil. Assim, poderá se registrar com um código de bônus iBet e apostar pelo celular.

Visitar iBet mobile >>

Métodos de pagamento no iBet

Em nossa pesquisa sobre esta casa de apostas, verificamos como funcionam as transferências (depósitos e saques). Afinal, a variedade de métodos de pagamento é um dos aspectos positivos em sites de apostas, assim como a sua segurança. A seguir, listamos algumas das opções ativas:

Pix;

Carteiras digitais (Pay4Fun, AstroPay, Neteller, PicPay e outras);

Transferência bancária;

Bradesco;

Banco do Brasil e outros.

Essas são algumas das opções disponíveis para fazer transferências na plataforma. Em nossa pesquisa, notamos que o menor valor possível para depósitos é de R$20. No entanto, isso pode variar conforme a modalidade de pagamento escolhida pelo jogador.

Do mesmo modo, o tempo de processamento pode variar, sendo as opções mais rápidas o Pix e as carteiras digitais. Para outros detalhes, visite o site oficial.

Apostar com Pix >>

Como fazer um depósito?

Se tiver dúvidas sobre como enviar saldo para sua conta no iBet, criamos um guia detalhado. Assim, você poderá saber como seguir todo o procedimento e preencher as informações necessárias. Visualize abaixo:

1- Vá até o site oficial da iBet e faça iBet login;

2- Em seguida, procure o botão “Depositar”, localizado no topo da página;

3- Após isso, informe, caso queira, um código de bônus iBet;

4- Selecione um dos métodos de pagamentos disponíveis;

5- Preencha o valor mínimo da transferência e o valor a ser enviado. Depois, confirme o depósito.

Semelhante às outras casas de apostas, o iBet também recebe pagamentos apenas de contas vinculadas ao nome do usuário. Afinal, isso faz parte da sua política de proteção ao usuário e aos fundos da conta.

Como fazer um saque?

É comum que as retiradas causem mais dúvidas entre os apostadores. Ao considerarmos isso, organizamos este tópico. A partir dele, você pode encontrar todos os detalhes sobre a solicitação de um saque de valores, veja a seguir:

1- Visite o site oficial e entre na sua conta com os seus dados de iBet cadastro;

2- Após isso, vá em “Perfil” e clique no botão “Banco”;

3- Feito isso, você poderá clicar no botão “Sacar”;

4- Em seguida, escolha o método de retirada e informe o valor;

5- Por fim, preencha todo o formulário para sacar e confirme.

Os seus saques precisam ser feitos para contas também no CPF registrado no iBet. Inclusive, pode ser solicitado a verificação de identidade como método de segurança. Para mais detalhes, confira o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Atendimento ao cliente no iBet

Para tirar suas dúvidas sobre quaisquer assunto, você pode ir visitar a aba de SAC, visto que está disponível. No iBet, o atendimento ao cliente funciona totalmente em português, a partir de alguns canais de atendimento, veja abaixo:

Suporte ao vivo;

E-mail;

Perguntas Frequentes (FAQ).

Em nossa pesquisa, não localizamos o horário de atendimento do chat ao vivo. Por outro lado, notamos que o tempo de resposta pode variar, chegando até 10 minutos. Aliás, esta é a principal modalidade de atendimento da casa. Para encontrá-la, o jogador pode ir no rodapé da página.

Por lá, está disponível a Central de Ajuda e o botão “Bate-papo ao vivo”. No primeiro, é possível encontrar a aba de Perguntas Frequentes e guias sobre apostas, depósitos e outros assuntos. Ademais, para encontrar o e-mail basta o usuário ir até os Termos e Condições da casa e copiá-lo.

Fale com a iBet >>

Conclusão sobre o iBet

A partir da análise realizada e apresentada neste artigo, podemos notar que o iBet é uma opção adequada para começar. Chegamos a essa conclusão devido à disponibilidade de um bônus de boas-vindas, além do catálogo completo de apostas esportivas.

Além disso, os jogadores podem utilizar o streaming de jogos — ao cumprir T&Cs e apostar ao vivo. Por outro lado, a casa ainda não possui aplicativo para celular, assim como poderia responder mais rapidamente no chat ao vivo. Para outros detalhes, verifique o site oficial.