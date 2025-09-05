A bet365 preparou uma promoção especial para o primeiro jogo da NFL no Brasil. Os apostadores podem fazer uma aposta sem risco de até R$25* usando a função Criar Aposta no duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. Caso a aposta não seja vencedora, o valor será reembolsado em créditos de aposta.

Os requisitos incluem odds combinadas de 3.00 ou superiores para participar. Esta oportunidade, no entanto, está disponível apenas para clientes já cadastrados na plataforma.

Para acessar a casa de apostas, use o código de indicação bet365.

* Somente para apostas usando Criar Aposta (odds combinadas de 3.00 ou superiores) em Chiefs @ Chargers, que ocorre em 05/09/2025. Apenas clientes elegíveis. Créditos de Aposta pagos no prazo de 24 horas. Retornos excluem o valor dos Créditos de Aposta. São aplicadas restrições de aposta, limites de tempo e T&Cs.

➡️ Veja, ainda, nosso ranking dos melhores sites de apostas NFL.

Como funciona a promoção de Aposta sem Risco na bet365?

A promoção da bet365 para o confronto entre Chargers e Chiefs permite que você aposte com mais tranquilidade neste evento histórico.

O funcionamento é bastante simples e direto, oferecendo uma segunda chance caso sua previsão não se concretize.

Para participar, você deve criar sua aposta personalizada através da função Criar Aposta, marcar a opção Utilizar Aposta sem Risco e realizar sua aposta em dinheiro.

Se sua aposta não for vencedora, a bet365 reembolsará o valor apostado em forma de créditos de aposta, até o limite de R$25. Estes créditos poderão ser utilizados para novas apostas na plataforma, dando a oportunidade de recuperar o investimento inicial.

Vale ressaltar que apenas apostas com odds combinadas de 3.00 ou superiores são elegíveis para esta promoção.

Além disso, somente apostas feitas totalmente em dinheiro (não em créditos) serão contempladas pelo benefício.

Termos e Condições relevantes da oferta

Antes de participar da promoção da bet365 para o jogo entre Chargers e Chiefs, é fundamental entender as regras e limitações estabelecidas.

Os termos e condições garantem transparência e esclarecem todos os detalhes necessários para que você possa aproveitar o benefício adequadamente. Confira abaixo os pontos mais importantes a serem considerados:

Apenas clientes que receberem mensagem promocional por e-mail, mensagem pop-up ou notificação no celular poderão participar desta oferta. Os clientes são habilitados para esta oferta com base em atividades elegíveis anteriores em suas respectivas contas da bet365. A partida participante desta oferta é Chiefs @ Chargers, que ocorre em 05/09/2025. Para participar desta oferta, adicione ao cupom de apostas sua aposta elegível feita com Criar Aposta, insira o valor de aposta em dinheiro (até R$ 25), selecione “Utilizar Aposta sem Risco” e faça a aposta. Se sua aposta elegível não ganhar, ela será reembolsada na forma de Créditos de Aposta. O valor máximo de reembolso em Créditos de Aposta que poderá ser recebido é de R$ 25. Qualquer aposta feita deverá cumprir determinadas condições para contar: Conter odds combinadas de 3.00 (2/1) ou superiores. Apenas apostas feitas com dinheiro serão elegíveis para receber a oferta. As apostas feitas em parte com dinheiro e em parte com Créditos de Aposta receberão um reembolso apenas da parte em dinheiro da aposta. Apostas encerradas através da funcionalidade Encerrar Aposta, apostas em seções de Jogo, Apostas Grátis, apostas anuladas, apostas simples ou apostas feitas com Créditos de Aposta não serão elegíveis. A Aposta sem Risco será aplicada à sua aposta selecionada, feita através de Criar Aposta, quando "Utilizar Aposta sem Risco" for selecionado no cupom de apostas. Se você fizer duas ou mais apostas no mesmo cupom de apostas, somente a seleção que foi indicada como a Aposta sem Risco será elegível. Quando uma aposta elegível é feita em um mercado que pode ser resolvido como parte ganha e perdida, por exemplo, uma aposta de Vencedor e Colocado ou Odds Asiáticas, o reembolso dos Créditos de Aposta recebido será a diferença entre a aposta original e os retornos recebidos. Por exemplo, se você fizer uma aposta de Vencedor e Colocado de R$ 50 totalizando R$ 100 utilizando uma Aposta sem Risco que seja resolvida como Colocado com retornos totais de R$ 80, você receberá R$ 20 em Créditos de Aposta. Se os retornos recebidos forem maiores que o valor de aposta original, nenhum Crédito de Aposta será creditado e a oferta será encerrada. Se você for elegível a receber um reembolso, seus Créditos de Aposta serão adicionados ao seu saldo de Créditos de Aposta no prazo de 24 horas após o final da partida. Os seus Créditos de Aposta não podem ser sacados e os valores dos Créditos de Aposta não estão incluídos nos retornos. Quaisquer retornos de apostas feitas com Créditos de Aposta serão adicionados ao seu saldo disponível. Os Créditos de Aposta não podem ser utilizados em alguns produtos, ofertas/promoções e tipos de aposta. Consulte os Termos e Condições Completos para mais informações. Seus Créditos de Aposta expirarão 7 dias após terem sido adicionados ao seu saldo de Créditos de Aposta.

Recomendamos a leitura completa dos termos e condições no site oficial da bet365 antes de participar da promoção, pois existem outras regras que podem impactar sua participação.

O que esperar de Chargers x Chiefs no Brasil?

O confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs marcará um momento histórico para o esporte no Brasil. Agendado para 5 de setembro de 2025, o jogo será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, e representará a primeira partida oficial da NFL em território brasileiro. Este duelo entre rivais da divisão AFC Oeste promete atrair milhares de fãs ao estádio e milhões de telespectadores.

Os Chiefs chegam como favoritos para o confronto, após temporadas de consistência e sucesso sob o comando do quarterback Patrick Mahomes. A equipe de Kansas City tem dominado a divisão nos últimos anos e mantido uma vantagem no histórico recente contra os Chargers. Mesmo jogando fora de casa, em um ambiente neutro, os Chiefs devem entrar em campo com ligeira vantagem nas odds.

Por outro lado, os Chargers não podem ser subestimados, especialmente com o talentoso Justin Herbert no comando do ataque. A equipe de Los Angeles tem mostrado evolução e, em um jogo de abertura de temporada, as surpresas são sempre possíveis. O confronto direto entre Mahomes e Herbert promete ser um dos destaques da partida, tornando-a ainda mais atrativa para apostadores e fãs do esporte.

Como apostar em Chargers x Chiefs

Realizar uma aposta no confronto entre Chargers e Chiefs usando a promoção da bet365 é um processo simples e rápido.

Para aproveitar a oferta de aposta sem risco, você precisará seguir algumas etapas específicas no momento de registrar sua previsão.

Isso garantirá que sua aposta seja protegida pelo benefício caso o resultado não seja favorável.

1 - Acesse sua conta no site da bet365 e navegue até a seção de NFL ou eventos em destaque para encontrar o jogo Chargers x Chiefs;

2 - Utilize a função Criar Aposta para personalizar sua aposta combinando diferentes mercados disponíveis para a partida;

3 - Certifique-se de que as odds combinadas sejam de 3.00 ou superiores para que a aposta seja elegível para a promoção;

4 - Insira o valor que deseja apostar (até R$25 para aproveitar o máximo da oferta) e marque a caixa Utilizar Aposta sem Risco no cupom de apostas;

5 - Revise sua seleção e confirme a aposta clicando em Fazer Aposta. Pronto! Sua aposta está protegida e, caso não seja vencedora, você receberá o valor de volta em créditos de aposta.

Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.