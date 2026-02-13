Cassino com cashback é aquele que dá reembolso com base em apostas não vitoriosas ou sobre o volume total apostado em um período específico, como um dia ou uma semana. O retorno pode ser concedido em saldo real ou apostas grátis.

Preparamos uma lista atualizada em 13 de fevereiro de 2026 com os 10 melhores sites do Brasil com cashback em slots, crash games e cassino ao vivo. Mas lembre-se: aposte com responsabilidade, sempre respeitando seus limites.

Onde apostar Porcentagem de cashback Como funciona KTO 10% Jogos Fortune da PG Soft Betano 5% - 7% Válido em cassino ao vivo Lotogreen 4% - 10% Até R$5.000 de retorno Stake 5% Disponível no Clube VIP BetBoom 3% - 8% Válido diariamente Gol de Bet 4% - 15% Diariamente em slots Superbet 5% - 20% Válido por 12h diariamente Novibet 10% Novos jogos semanais Segurobet 5% Slots e cassino ao vivo Betaki 5% Até R$2.000 de reembolso

Cassino com cashback: nossas 10 recomendações e como receber

Fizemos uma análise completa dos melhores cassinos online do Brasil para elaborar essa lista que traz apenas plataformas regulamentadas com cashback em fevereiro de 2026.

Todas as opções são legalizadas e têm acesso restrito a maiores de 18 anos. Além disso, essas plataformas pagam de verdade e descrevem as regras do benefício de maneira clara. Confira os detalhes sobre cada oferta:

1. KTO: cashback turbinado em 10x

Se você é fã do jogo do tigrinho, saiba que a KTO oferece cashback em saldo real (sem rollover) para quem faz apostas em títulos da linha Fortune da PG Soft. São eles Tiger, Snake, Rabbit, Ox, Dragon e Mouse.

Em nossos testes com o código KTO para 2026, verificamos que o cashback é turbinado em 10x em cada rodada, sem requisito mínimo de aposta. O reembolso é adicionado ao seu saldo e pode ser usado em até 30 dias. Confira como ter acesso à oferta:

1 . Aposte em jogos Fortune selecionados; 2 . O cashback é adicionado na hora na sua conta, caso você tenha direito; 3 . Toque ou clique no seu nome e selecione "Cashback" para checar o valor.

2. Betano: até 7%

A Betano concede até R$20.000 de reembolso em dinheiro todos os dias em slots e jogos selecionados de cassino ao vivo. O cálculo do cashback é baseado no saldo total de apostas sem vitórias, com percentual que varia entre 5% e 7%.

Durante nossa análise da casa com o código de indicação Betano ativado no cadastro, checamos que a promoção é válida para mais de 30 títulos, com destaque para Roleta Brasileira Playtech, Money Time e Mega Fire Blaze. Veja como participar:

1 . Aposte em um dos jogos elegíveis; 2 . O cashback será creditado na sua conta em até 48 horas; 3 . Caso tenha direito ao reembolso, verifique seu saldo no topo da página.

3. Lotogreen: até 10%

Para quem curte apostar em cassino ao vivo, a Lotogreen oferece cashback de até 10% em games famosos da linha Dragon Tiger, Bac Bo, Football Studio, Auto Roultte, além de jogos de bacará e bingo.

O reembolso é calculado com base no percentual de apostas sem sucesso, começando em 4%, para perdas acumuladas entre R$1 e R$999,99. Os retornos variam entre R$0,01 e R$20.000. Veja como ter acesso à oferta:

1 . Aposte em jogos de cassino ao vivo elegíveis; 2 . O cashback será adicionado ao seu saldo em até 24 horas; 3 . Cheque sua carteira no canto superior direito da página inicial.

4. Stake: até 5%

A oferta de reembolso na Stake é chamada de rakeback, um termo específico para retornos em jogos de cassino. Esse benefício está atrelado ao Clube VIP da casa, que tem inscrição gratuita e automática após concluir o registro na casa.

Verificamos que todos os usuários cadastrados são elegíveis para o clube, inclusive quem usa o código de afiliado da Stake. Segundo a plataforma, o rakeback é sempre de 5% sobre apostas (ganhas ou perdidas), e está disponível a partir do nível bronze.

1 . Cadastre-se na Stake para ter acesso ao Clube VIP; 2 . Faça apostas em jogos de cassino; 3 . Acesse a aba do Clube VIP, selecione "Rakeback" e toque em "Resgatar".

5. BetBoom: até 8%

Outra opção de cassino com cashback diário é a BetBoom, que oferece reembolso de 3% a 8% em relação às apostas sem sucesso. A casa também oferece o benefício em apostas esportivas, mas o retorno é limitado a 6%.

Constatamos que a oferta é válida para todos os usuários registrados na plataforma, incluindo usuários que usam o código promocional BetBoom. Já o prazo para uso do cashback varia conforme o nível do usuário no clube VIP, podendo ser de 1 a 7 dias. Veja como participar:

1 . Cadastre-se na BetBoom para ter acesso ao Clube VIP; 2 . Faça apostas esportivas ou em cassino; 3 . O cashback será adicionado ao saldo automaticamente, caso você tenha direito.

6. Gol de Bet: até 15%

Reconhecido como um cassino com rodadas grátis, a Gol de Bet também se destaca quando o assunto é cashback. A casa oferece reembolso de até 8% para todos os usuários cadastrados e até 15% para quem faz parte do clube VIP, que tem inscrição gratuita.

Durante nossa análise do site, apuramos que esta oferta é válida para jogos de slots. Mas a plataforma também tem cashback para quem prefere cassino ao vivo, sendo que o reembolso é de até 10%. Ambas as ofertas seguem a seguinte dinâmica de participação:

1 . Cadastre-se na Gol de Bet para ter acesso ao Clube VIP; 2 . Aposte em slots ou cassino ao vivo; 3 . O reembolso será creditado diretamente na sua conta.

7. Superbet: até 20%

A Superbet tem mais de 15 promoções permanentes, com destaque para o cashback por 12 horas diárias em slots. O reembolso é de até 20% sobre apostas sem sucesso feitas entre 18h e 6h, com retorno limitado a R$5.000.

Os usuários cadastrados na plataforma, incluindo aqueles que usam o código de indicação Superbet também podem receber cashback de até 5% no cassino ao vivo, disponível somente nos finais de semana. Veja como participar de ambas as promoções:

1 . Aposte em jogos de cassino selecionados; 2 . O cashback é adicionado ao saldo em até 72 horas; 3 . Confira seu saldo no canto superior direito da página inicial.

8. Novibet: até 10%

A Novibet oferece cashback para jogos específicos, com oferta atualizada todas as semanas. Durante nossos testes na plataforma, nos deparamos com reembolso de até 10% sobre apostas sem sucesso a partir de R$50 no slot Caleta Gaming.

Usuários cadastrados na casa, inclusive os que ativam o código da Novibet no cadastro, podem conferir as novas ofertas na aba de Promoções, ilustrada no topo da página inicial com o ícone de presente (🎁). Confira como ativar as ofertas de cashback:

1 . Acesse a área de Promoções; 2 . Procure por ofertas com cashback; 3 . Toque ou clique no botão "Eu Quero a Oferta" e comece a apostar.

9. Segurobet: até 5%

A Segurobet é mais uma casa de apostas que oferece um programa específico para slots e outro para cassino ao vivo. No primeiro caso, a oferta é diária, enquanto no segundo, o período considerado é semanal.

Em contrapartida, verificamos que ambas as promoções consideram o percentual de 5% sobre apostas sem vitória, com reembolso que varia entre R$5 e R$250. Confira mais informações sobre como ter acesso às ofertas:

1 . Aposte em jogos selecionados de slots ou cassino ao vivo; 2 . O cashback será adicionado automaticamente ao seu saldo entre 9h e 10h; 3 . Confira seu saldo na parte superior da tela.

10. Betaki: até 5%

A Betaki é uma das opções mais abrangentes quando o assunto é cashback, uma vez que a marca oferece reembolso de até 5% em slots, cassino online e esportes, além de cashback de 20% para apostas na Premier League, o Campeonato Inglês de futebol.

Para o reembolso de cassino, a plataforma considera as apostas sem sucesso no período de uma semana. Para perdas de até R$1.000, o cashback é de 2%, e pode chegar a 5%, em caso de perdas superiores a R$3.000. Saiba como participar:

1 . Aposte em jogos de slots e cassino online selecionados; 2 . O cashback é adicionado automaticamente ao seu saldo; 3 . O bônus pode ser conferido no seu saldo e tem prazo de validade de 7 dias.

O que é cashback no cassino e como funciona?

Cashback no cassino é um reembolso pago em saldo real ou bônus de aposta com valor calculado geralmente sobre apostas sem vitória em um dia ou uma semana. Algumas casas podem considerar todo o valor apostado, ou seja, independente do resultado da entrada.

A forma como o cashback é concedido também pode variar, sendo que a opção mais frequente é um retorno percentual. Por exemplo: imagine que a plataforma devolve 5% e você acumulou R$100 em apostas sem sucesso. Logo, o reembolso será de R$5.

Algumas casas podem estabelecer ainda um valor fixo de cashback, mas os requisitos de aposta para esses casos costumam ser mais restritos. Por exemplo, a oferta de retorno pode ser fixada em R$30, mas você precisa apostar necessariamente R$100.

As regras para a utilização do cashback também diferem entre as plataformas, de modo que algumas liberam o reembolso em dinheiro real, ou seja, que pode ser sacado. Mas a opção mais comum é um retorno em bônus de aposta, que costuma ter prazo para ser utilizado.

Por outro lado, todas as plataformas, sejam marcas tradicionais ou novos cassinos online, consideram apenas apostas feitas em dinheiro para a concessão de cashback, portanto, apostas feitas em bônus ou créditos de aposta não entram no cálculo para o reembolso.

Opinião do Autor Lukas Kenji "Leia com atenção as regras estabelecidas em cada promoção. Caso ainda fique com dúvidas sobre as condições, contate o suporte via chat ao vivo para receber informações mais detalhadas sobre o benefício. "

Tipos de cashback em cassinos online

O reembolso é um benefício comum à boa parte dos cassinos online, mas os tipos de cashback podem variar em termos de cobertura, valores, período de pagamento e método de crédito. Confira os detalhes sobre cada opção:

Cashback diário

Conforme o nome indica, o benefício é oferecido diariamente. Geralmente, ele funciona assim: a casa calcula suas apostas feitas em um dia e, se você tiver direito a reembolso, o valor é creditado na sua conta no dia seguinte.

Cashback semanal

Neste caso, o cálculo para determinar o reembolso é baseado em 7 dias corridos ou segue uma semana formal, considerando apostas feitas entre domingo e sábado. O crédito costuma ser adicionado à conta no dia seguinte ao período de corte.

Cashback VIP (progressivo)

Esta opção está atrelada ao nível do apostador no clube VIP do cassino, sendo focada em jogadores com alto volume de apostas. Ou seja, quanto maior o nível adquirido no programa de recompensas, maior é o percentual de cashback atribuído.

Cashback sem rollover

"Sem rollover" quer dizer que a plataforma não exige que o valor retornado seja apostado de novo antes de ser sacado. É por isso que esse método é vinculado a ofertas de cashback em saldo real em cassinos com Pix.

Cashback fixo

Algumas plataformas consideram um valor fixo de reembolso em detrimento de um percentual. Em contrapartida, esse tipo de oferta é mais comum em apostas esportivas, e possuem requisitos como valor mínimo de apostas e de odds.

Comparativo entre os cassinos com cashback

Nossa lista considera cassinos com os mais variados tipos de cashback, sendo que alguns são focados em tipos de jogos, como slots ou games ao vivo, enquanto outros têm cobertura mais ampla, mas têm reembolso ligado a um programa de recompensas.

Confira um comparativo que considera o valor máximo de reembolso, a frequência em que o benefício é concedido, além do valor mínimo de apostas sem sucesso para ter direito ao cashback:

Cassino Cashback máximo Frequência Valor mínimo perdido KTO Ilimitado Diário R$0,10 Betano Até R$20.000 Diário R$100 Lotogreen Até R$5.000 Semanal R$1 Stake Ilimitado Diário R$0,05 BetBoom Ilimitado Diário R$0,03 Gol de Bet Até R$5.000 Diário R$1 Superbet Até R$5.000 12h por dia R$20 Novibet Até R$100 Semanal R$50 Segurobet Até R$250 Diário R$25 Betaki Até R$2.000 Semanal R$0,50

A KTO se destaca pelo cashback ilimitado, assim como Stake e BetBoom. No entanto, as duas últimas atrelam o pagamento do reembolso ao nível atingido no programa de recompensas.

A Betano é outro destaque da lista, com pagamento de até R$20.000 por dia. A marca também tem como diferencial promoções que dão prêmios em fichas douradas para usar em cassino ao vivo ou ainda em jackpot, um prêmio elevado em créditos de aposta.

Caso queira saber informações detalhadas sobre essa premiação, que também está disponível na Superbet, sugerimos a leitura do nosso artigo sobre o que é jackpot.

Como ativar o cashback num cassino online?

Durante nossa avaliação dos cassinos com reembolso, verificamos que a maioria deles adiciona o benefício automaticamente na conta do usuário elegível. Mas algumas casas exigem a ativação da oferta, em um processo que segue normalmente esses passos:

1 . Faça o login ou cadastre-se na casa de apostas; 2 . Acesse a aba "Promoções" ou selecione o ícone de presente (🎁); 3 . Selecione a oferta com cashback e toque ou clique em "Participar".

Tem cashback em cassino ao vivo?

Sim, existe cashback para jogos de cassino ao vivo, como roleta, bacará, blackjack e game shows. O reembolso segue normalmente a dinâmica padrão, com retornos em forma de saldo real ou créditos de aposta.

Já a oferta de cashback em fichas douradas é rara, de modo que as moedas aparecem com mais frequência como premiação em roletas diárias.

Betano, Betaki, Segurobet e Superbet são algumas das plataformas com promoções específicas para cassino com dealer ao vivo, com cashback que varia de 5% a 20% em relação ao valor de apostas sem sucesso.

Dicas para aproveitar o cashback no cassino

O cashback é uma ferramenta de valor, mas deve ser encarada com estratégia. Nunca considere essa oferta como garantia de lucro, mas sim como um mecanismo que ajuda a reduzir perdas em um período em que a sorte não está ao seu lado.

Confira algumas dicas para aproveitar o melhor desse recurso:

Leia os Termos e Condições: foque em rollover, jogos elegíveis e validade; Prefira rollover baixo: retorno em saldo real dá mais liberdade para você; Não mude sua estratégia: não aposte mais só para gerar mais cashback; Resgate no prazo: bônus de cashback costumam ter validade curta.

Jogue com responsabilidade e utilize as ferramentas de limite de apostas por tempo ou valor. Isso ajuda você a manter uma relação saudável com as apostas. Lembre-se que apostas devem ser encaradas como entretenimento, jamais como investimento.

Utilize somente o orçamento que você separou para apostas, sem nunca mexer no valor destinado para o pagamento de contas básicas.

Vale a pena jogar em cassino com cashback?

Sim, o cashback pode ser interessante para quem busca reduzir perdas, desde que seja utilizado com estratégia e responsabilidade.

Retornos em saldo real são mais vantajosos porque permitem a escolha entre um saque ou uma nova aposta. Mas cashback em créditos de aposta também são úteis, caso eles estejam disponíveis para os jogos de sua preferência.

Vantagens Desvantagens ✅ Minimiza perdas ❌ Porcentagens altas só em alto volume de apostas ✅ Disponível em diversos cassinos ❌ Prazo de uso pode ser curto ✅ Válido em slots e cassino ao vivo

Destacamos ainda que o cashback costuma ser mais flexível em relação a outras ofertas. Isso porque o reembolso geralmente pode ser usado em diversos tipos de jogos, enquanto bônus como giros grátis são disponibilizados em títulos selecionados.

De qualquer forma, reforçamos a importância de apostar com responsabilidade. Respeite os seus limites e considere a aposta em cassino como entretenimento.

Perguntas frequentes sobre cashback no cassino

Ainda está com dúvidas? Então, dê uma olhada nas perguntas mais pesquisadas sobre o tema, com respostas diretas que podem ser úteis para você:

O que é cashback em cassino online?

É o reembolso em forma de saldo real ou de bônus de apostas baseado nos valores de apostas sem sucesso ou nas apostas totais durante um período específico.

Qual cassino tem o melhor cashback?

O cassino com o melhor cashback é a KTO, boost de 10x em jogos da PG Soft. Betano e Lotogreen também se destacam, com reembolso no cassino ao vivo.

O cashback em cassino tem requisitos de apostas (rollover)?

Depende de cada promoção. Cashback em saldo real não tem rollover, mas o cashback em créditos de aposta costuma ter requisitos específicos. Verifique os termos e condições do cassino em que deseja apostar.

O cashback vale para cassino ao vivo?

Depende da casa de apostas. Algumas marcas como Betano, Betaki, Segurobet e Superbet têm reembolso para cassino ao vivo, enquanto outras plataformas podem contemplar apenas slots ou apostas esportivas.

Existe cashback como bônus de cadastro em cassino?

Não, o cashback é uma oferta disponível ao apostar em cassino ou esportes, sendo que não existe uma plataforma com bônus de cadastro, uma vez que esse tipo de oferta foi proibida pela Lei das Bets.

Qual cassino paga cashback?

KTO, Betano, Lotogreen, Stake e BetBoom são alguns dos cassinos com cashback, que pagam reembolso até 10% em relação a apostas sem sucesso.