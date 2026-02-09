A Vbet traz várias ofertas de giros grátis em sua plataforma através do V-Slots Turbo, promoções exclusivas por e-mail, torneios de slots e clube de fidelidade V-Arena.

Para participar das promoções, é necessário estar cadastrado nesta casa de apostas. As ofertas exclusivas são enviadas apenas para quem está inscrito nas comunicações internas, por SMS, e-mail e telefone.

Confira como fazer seu cadastro com o código da Vbet, participar das promoções e reivindicar as recompensas de giros grátis na Vbet em 2026.

Quais são as ofertas de giros grátis Vbet disponíveis em fevereiro de 2026?

Em fevereiro de 2026, a Vbet traz giros grátis na Roleta de Carnaval e do Rei, na promoção V-Slots Turbo e nas ofertas exclusivas por e-mail e SMS.

Cada uma destas promoções tem termos e condições específicas, que vão desde requisitos mínimos de depósito, prazo de ativação e validade do crédito. A seguir, listamos as principais regras para as ofertas:

Giros Grátis na Roleta de Carnaval

A Roleta de Carnaval é a versão atual da Wonder Wheel. Adaptada para o mês de festa, essa roda traz prêmios instantâneos ou acesso à Roleta do Rei. As recompensas variam entre 30 rodadas grátis no valor de R$0,20 por giro, até R$100 em apostas grátis em esportes, além de prêmios em dinheiro ou pontos válidos para o ranking.

Cada vez que alcançar o mínimo de turnover nos slots ou apostas esportivas elegíveis, você terá direito a 1 giro grátis nessa roleta. O número máximo é de 10 giros por dia.

Termos e condições

Os jogadores acumulam pontos conforme participação; Os apostadores mais bem colocados do ranking receberão R$27.500 em prêmios; O valor de cada rodada gratuitas será de R$0,20, com validade de 1 dia; Os giros grátis não possuem rollover de bônus; Todos os prêmios possuem validade de 1 dia após o crédito; São elegíveis apenas as apostas e jogos com dinheiro real.

Giros Grátis na Roleta do Rei

A cada 50 giros acumulados na Roleta de Carnaval, ou ao acertar o bolso de acesso à Roleta do Rei, os apostadores da Vbet têm acesso a uma roda exclusiva com prêmios ainda maiores.

Na Roleta do Rei, são até 100 giros grátis para usar nos jogos selecionados, como a saga Fortune, Gates of Olympus, Sugar Rush e Aviator. Também é possível ganhar R$2.000 em bônus de cassino, R$20.000 em prêmios em dinheiro, R$200 em apostas grátis e pontos para o ranking.

Termos e condições

A Roleta Exclusiva está limitada a 4 giros diários; Cada turnover está limitado a 2 giros elegíveis a cada 30 dias; O prêmio em dinheiro não possui rollover; O valor por giro será de R$0,20 nos giros grátis; São elegíveis apenas as apostas e jogos com dinheiro real; É possível comprar um giro por R$125.

V-Slots Turbo – até 200 Rodadas Extras todos os dias

Ao apostar com saldo real na VBet, os usuários poderão ganhar até 200 rodadas extras diariamente. Todos os mais de 1340 slots do site são elegíveis, fazendo com que essa seja uma das melhores promoções de cassinos com giros grátis.

A recompensa varia conforme o total apostado, não apenas as perdas. Assim, ao jogar a partir de R$50, já pode esperar que as suas rodadas extras sejam creditadas no dia seguinte.

Termos e condições

Cada giro grátis tem valor de R$0,20;

Os giros grátis podem ser usados em até 5 dias após o crédito;

A promoção está ativa até 31 de agosto de 2026;

São elegíveis apenas apostas com saldo real;

As rodadas extras podem ser usadas apenas em jogos selecionados.

Ofertas exclusivas de giros grátis

A Vbet envia bônus exclusivos para os apostadores que se inscreveram nas comunicações via e-mail e SMS com certa frequência. Essas ofertas podem ser condicionadas a recargas na plataforma ou liberadas gratuitamente.

Os giros grátis exclusivos costumam trazer os mesmos requisitos que todos os de promoções gerais. Assim, são válidos por 2 a 5 dias após o crédito e possuem valor de R$0,20. Também são válidos apenas em jogos selecionados, como os da Pragmatic Play e Popok.

Como conseguir giros grátis na Vbet

As rodadas gratuitas podem ser reivindicadas na Vbet por meio das ofertas recorrentes, como a V-Slots Turbo, Roleta de Carnaval e Roleta do Rei, torneios de slots das provedoras parceiras, recompensas de programa de fidelidade e comunicações exclusivas.

Para conseguir participar dessas ofertas, é preciso ter uma conta verificada e ter feito, ao menos, uma aposta na plataforma. Portanto, se ainda não está registrado, confira nosso guia de como fazer o cadastro na Vbet.

Se já passou pela verificação e está tudo certo com sua conta, confirme que ativou os alertas de Marketing. Essas configurações podem ser encontradas na página de "Dados Pessoais" no seu perfil.

Passo a passo para ativar os giros grátis na Vbet

O passo a passo exato para ativar os giros grátis depende da promoção você irá participar. No entanto, há algumas etapas essenciais que costumam marcar presença todas às vezes. Confira abaixo:

1 . Acesse o site oficial da Vbet e faça o cadastro; 2 . Antes de criar a conta, confirme que deseja receber alertas exclusivos; 3 . Realize a verificação de identidade e primeiro depósito; 4 . Faça sua primeira aposta na plataforma, em esportes ou cassino; 5 . Entre na seção de promoções e confirme a participação; 6 . Cumpra os requisitos da oferta; 7 . Aguarde o resgate dos giros.

Todo o processo pode ser feito pelo site para desktop, navegador mobile e app da Vbet disponível para Android.

Em quais slots posso usar os VBet giros grátis

Normalmente, os seus giros grátis na Vbet são válidos para jogos selecionados, como Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Saga Fortune (Fortune Tiger, Fortune Panda, etc), Sugar Rush, Rico Gorilla, YO Dragon e Sumo Baby.

A lista de slots elegíveis varia ao longo do tempo, conforme campanhas sazonais, parcerias com provedores ou lançamentos em destaque no cassino. Assim, é comum encontrar ofertas com títulos Pragmatic Play, Popok Gaming e Pascal Gaming.

Outro ponto importante é que as rodadas extras costumam possuir um valor fixo de R$0,20, definido nos T&Cs da plataforma, sem requisitos para saque. Assim, como o Vbet é um dos cassinos que aceitam Pix em 2026, você pode retirar seus ganhos a partir de R$1 imediatamente.

Termos e condições dos giros grátis da Vbet

A plataforma Vbet é confiável, com termos e condições transparentes e fáceis de compreender. Seus giros grátis são oferecidos em campanhas promocionais específicas, com regras próprias de ativação e uso.

Assim, basta a leitura dos T&Cs de cada oferta para verificar se ela está adequada ao seu tipo de gestão de banca e a sua experiência. Abaixo, destacamos os principais pontos que costumam aparecer:

Todos os giros grátis possuem um prazo de validade após o crédito;

Cada giro possui um valor pré-determinado (ex: R$0,20);

As rodadas extras só podem ser utilizadas em jogos selecionados;

É preciso ter uma conta verificada e realizado, ao menos, uma aposta real;

Apenas apostas em saldo real são elegíveis para as promoções;

Os ganhos dos giros grátis são obtidos como saldo real.

Recomendamos sempre que confira as regras específicas de qualquer oferta antes da ativação, já que a quantidade de giros, slots participantes e prazo de uso podem variar. Por exemplo, na roleta de carnaval, o prazo de validade é de 2 dias, enquanto no V-Slots Turbo, é de 5 dias.

Programa de fidelidade e cashback da Vbet

O V-Arena é o programa de fidelidade da Vbet, dividido em 61 níveis e 10 status com recompensa progressiva conforme o volume de apostas.

À medida que o jogador sobe de status, ele passa a ter direito a novas ofertas, cashback em slots, crash games, esportes e cassino ao vivo. Também tem ofertas de bônus de recarga e rodadas extras exclusivas.

Esse tipo de gamificação não é exclusiva da plataforma, estando presente em vários dos sites da lista atualizada de novos cassinos online no Brasil. No entanto, a Vbet se destaca exatamente pela estrutura extensa do V-Arena, que permite uma evolução mais gradual e recompensas crescentes.

Existe um depósito mínimo para receber rodadas grátis na Vbet?

Não, não há um depósito mínimo para receber rodadas grátis na Vbet, por motivos de compliance e conformidade com a regulamentação brasileira. Cada promoção ativa tem seus próprios requisitos, no entanto, como apostas mínimas elegíveis ou participação em jogos específicos.

Dito isso, a Vbet possui um depósito mínimo padrão de R$10 via Pix, com compensação instantânea. Esse limite é imposto para a plataforma conseguir processar todos os pagamentos.

Dependendo do seu nível no V-Arena, no entanto, pode haver um bônus de recarga disponibilizado durante o depósito.

Perguntas frequentes sobre os giros grátis da Vbet

Abaixo, respondemos perguntas frequentes sobre os giros grátis da Vbet e suas regras:

Como funcionam os giros grátis na VBet?

Os giros grátis são rodadas promocionais em slots selecionados, com valor fixo por giro. Os ganhos dessas rodadas costumam virar saldo real, sem exigir rollover.

Quais slots aceitam giros grátis na VBet?

Normalmente, os slots que aceitam giros grátis na Vbet são: Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Saga Fortune (Fortune Tiger, Fortune Panda, etc), Sugar Rush, Rico Gorilla, YO Dragon e Sumo Baby.

Os giros grátis da VBet têm prazo de validade?

Sim, os giros grátis na Vbet costumam ficar disponíveis por 1 a 5 dias após a creditação. Após o prazo, não podem mais ser utilizados.

Posso sacar os ganhos dos giros grátis da VBet?

Sim, os ganhos dos giros gratuitos da Vbet podem ser sacados, quando ultrapassarem R$1. Em alguns casos, um rollover deve ser cumprido, mas são normalmente entregues como saldo real.

Posso combinar o código da VBet com giros grátis?

Sim, o código da Vbet é usado no cadastro, mas não tem vantagens específicas. Depois que criar sua conta e fizer sua primeira aposta, pode ativar as promoções com giros grátis e cumprir os requisitos.