Sites de apostas Mines: 5 melhores com o jogo da mina em 2026

Os melhores sites de apostas Mines são KTO, bet365, Betsson, Blaze e Betboom. Todos os 5 cassinos têm apostas no jogo da bombinha, pagam na hora e têm apostas restritas para quem possui 18 anos ou mais.

Jogamos o popular jogo da mina e contamos tudo o que descobrimos durante as nossas apostas neste artigo definitivo. Convidamos você a ficar conosco para saber mais!

5 melhores sites de apostas com Mines em 2026

Os melhores sites de apostas Mines em 2026 são KTO, bet365, Betsson, Blaze e Betboom. Todos os cassinos têm apostas a partir de R$0,20 por rodada e carimbam a presença de jogos populares, como Mines (Spribe) e Mines (Hacksaw).

Nós escolhemos esses sites com jogo da bombinha por estarem regulamentados e terem boa variedade de títulos. Juntos, essas 5 opções somam mais de 70 títulos. Acima de tudo, elas entregam uma boa experiência, o que facilita a adaptação de novos usuários.

Abaixo, nós vamos compartilhar as nossas impressões e falar sobre os destaques dos melhores cassinos online do Brasil com o jogo da mina!

1. KTO: o melhor site de Mines do Brasil

A KTO é o melhor site de Mines do Brasil por causa da possibilidade de encontrar mais de 10 jogos que fazem sucesso. Inclusive, alguns desses títulos têm versão de demonstração, como Mines+ e Mines Gold. Então, podemos jogar sem ter risco financeiro.

Logo após usar o cupom KTO e fazer o primeiro depósito, temos 0,10% de cashback em qualquer aposta. Portanto, se apostarmos R$10 e vencer, ganhamos R$0,01 de dinheiro de volta como saldo real!

Prós Contras 💪 Tem app para Android. 👎 Depósito mínimo de R$10. 💪 Saque ilimitado a partir de R$1. 👎 Não tem jogos originais. 💪 Clube de fidelidade KTO. 💪 Promoções sem depósito. 💪 Roleta da Sorte Gironíquel.

2. bet365: cassino com o jogo da bombinha original

Captura de tela realizada em 18/02/2026.

A bet365 possui o jogo da bombinha que abriu a porteira para todos os demais títulos: Mines, da Spribe. Nesse site de aposta Mines, temos esse título com RTP de 97% e vitória máxima de até 2.231x — uma aposta de 1 real pode voltar até R$2.231!

Depois de usar o código bet365 para 2026, você joga normalmente e participa do Clube bet365. Neste programa, você tem 1 giro extra a cada R$50 em Mines e outros títulos, podendo receber até 300 rodadas extras em slots populares.

Prós Contras 💪 Promoções sazonais. 👎 Não tem cashback. 💪 Depósito mínimo de R$5. 👎 Não possui jogo original. 💪 Saques ilimitados a partir de R$1. 💪 Aplicativo de cassino para Android. 💪 Quase 20 jogos de Mines.

3. Betsson: plataforma com jogo da mina da Hacksaw

A Betsson disponibiliza o jogo Mines da Hacksaw. O título destaca-se pela personalização: é possível definir entre 1 e 19 minas e escolher o tamanho do campo, como 3x3, 5x5, 7x7 ou 9x9, ajustando o potencial de prémios.

Além disso, a Betsson organiza torneios intercontinentais para fãs de cassino. Nessas disputas, os prêmios podem alcançar R$900 mil. Para verificar quais jogos Mines são elegíveis, aceda à secção "jogos do torneio" e procure o título pretendido.

Prós Contras 💪 Variedade de torneios de cassino. 👎 Aposta mínima de R$1,20. 💪 Retiradas ilimitadas a partir de R$1. 👎 Depósito mínimo de R$10. 💪 Tem app de cassino. 💪 Suporte 24h todos os dias. 💪 Tem função de demonstração.

4. Blaze: melhor cassino com aposta de R$0,10

A Blaze é o melhor site de apostas Mines com rodadas a partir de R$0,10 no jogo original Mines. Esse título faz muito sucesso e recebe centenas de apostas por minuto — todos os prêmios são registrados e compartilhados no histórico de vitórias recentes.

Nós usamos o código promocional Blaze hoje e apostamos nesse e em outros jogos Mines. Todos contribuem e nos aproximam das vantagens dos níveis mais altos do programa de fidelidade Blaze, como cashback e giro grátis diário.

Prós Contras 💪 Clube de fidelidade Blaze. 👎 Não tem aplicativo de cassino. 💪 Tem jogo original de Mines. 👎 O depósito mínimo é R$20. 💪 Retiradas instantâneas via Pix. 💪 Quase 20 jogos Mines disponíveis. 💪 Menor aposta mínima por rodada.

5. Betboom: site de aposta Mines com bônus

O cassino Betboom tem diferentes bônus para o jogo da mina, com destaque para a oferta de cashback diário. Logo após o registro, já começamos com 3% de dinheiro de volta de todas as nossas perdas líquidas no Mines.

Fora isso, podemos usar o código promocional da Betboom e participar de outras ofertas que impactam no jogo da bombinha, como Indique e Ganhe e Presente de Aniversário. Ambas as ofertas nos liberam saldo bônus para apostar em Mines mais uma vez!

Prós Contras 💪 Oferta especial para jogadores. 👎 Sem app na Play Store. 💪 Torneio que vale uma Porsche 911. 👎 Mais uma vez sem jogos originais. 💪 Marketboom com rodada grátis de cassino. 💪 Recarga mínima de R$5. 💪 Tem versão de demonstração.

Aposta em Mines: o que é e como funciona o jogo da bombinha?

A aposta em Mines funciona aos moldes do campo minado, mas em vez de encontrar as minas dos adversários, a ideia é revelar os espaços sem tocar nas bombas. Quanto mais campos revelar em sequência, melhor é o prêmio.

Por base, você encontra a grade de 5 linhas e 5 colunas, e decide quantas bombas ficam espalhadas. Os demais campos são ocupados por estrelas e temos que encontrá-las para aplicar um multiplicador progressivo.

Opinião do Autor Davi Costa "Esse jogo é baseado em risco vs. recompensa. Então, temos prêmios mais altos à medida que a chance de perder aumenta.."

Logo após qualquer vitória, temos a chance de encerrar a aposta e ficar com o prêmio. Nisso, podemos aumentar ou diminuir a quantidade de minas a serem ocupadas nas rodadas seguintes, além de atualizar o valor da aposta.

Assim como acontece no jogo do aviãozinho, os jogos de Mines têm tecnologias Provably Fair e RNG (aleatoriedade dos resultados). Esses softwares posicionam as bombinhas de forma aleatória e não têm nenhuma margem para intervenção do jogador ou do cassino.

RTP e multiplicadores do Mines

O RTP (Return to Player ou Retorno ao Jogador) do jogo da bombinha Mines costuma ser de 97%. Portanto, das milhares de apostas no título, 97% do valor apostado volta como prêmio. A título de comparação, as slots têm média de 96% de RTP.

Em relação aos multiplicadores do jogo, eles dependem do tamanho da grade e da quantidade de minas. Com 5 minas em uma grade 5x5, temos 1.17x, 1.46x, 1.89x e 2.45x nos 4 primeiros acertos. Os multiplicadores aumentam até acabar as casas.

Se subirmos o sarrafo e distribuirmos 20 minas em uma grade 5x5, passaremos a ter prêmios de 4.70x, 28.20x, 216.20x e 2.378.20x. Então, as nossas revelações deveriam ser perfeitas para chegarmos à vitória máxima.

Grade Quantidade de Minas Multiplicador (1ª a 4ª casa) 5x5 2 1,17x, 1,46x, 1,89x e 2,45x 5x5 5 1,50x, 1,84x, 2,44x e 3,86x 5x5 7 1,50x, 2,69x, 4,75x e 8,71x 5x5 10 2,35x, 6,26x, 18,01x e 56,62x 5x5 15 4,70x, 28,20x, 216,20x e 2378,20x

Como jogar Mines: aprenda em 6 passos

Para jogar Mines nos sites de apostas, você deve se registrar, cumprir a verificação de identidade e depositar pela primeira vez. Em seguida, entre no jogo da bombinha, personalize o campo e revele os campos para encontrar as estrelas, em vez das minas.

Os passos são sempre esses, mesmo em um cassino novo no Brasil ou nas plataformas mais tradicionais. Abaixo, revelamos tudo o que tivemos que fazer para apostar:

1 . Cadastre-se em um cassino com Mines licenciado; 2 . Cumpra a verificação de identidade; 3 . Faça o seu primeiro depósito via Pix; 4 . Defina o valor da aposta e a quantidade de minas; 5 . Selecione e revele um campo; 6 . Decida se continua ou encerra a aposta!

Para encerrar a aposta, você deve selecionar a opção "Levantar", "Encerrar aposta", "Cash out", entre outros sinônimos. Por padrão, ele sempre fica próximo ao botão que iniciamos a rodada.

💡Dica útil: jogue a versão de demonstração do jogo da bombinha antes de apostar com dinheiro real. Assim, você aprende sem risco financeiro!

Melhores versões do jogo Mines nos cassinos online

As melhores versões do jogo Mines nos cassinos online são Mines (Spribe), Mines (Hacksaw Gaming), Turbo Mines (Galaxsys) e Mines (Games Global). Uma menção honrosa ao Blaze Mines, título original da Blaze que traz apostas a partir de R$0,10.

Assim como um cassino online ao vivo soma diferentes mesas em um mesmo jeito de apostar, os jogos Mines funcionam da mesma forma. Para não ficar perdido com tantas opções, revelamos os principais jogos da bombinha abaixo!

1. Mines Spribe: a versão clássica do jogo da bombinha

Recurso Descrição Provedora Spribe RTP 97% Aposta mínima R$1 Prêmio máximo 2.231x Onde jogar Cassino KTO

O jogo da bombinha Mines Spribe faz sucesso até os dias atuais. Esse jogo não possui nenhuma mecânica bônus, design surpreendente ou algo do tipo. Em vez disso, nós encontramos um campo 5x5 fixo, podendo ter entre 1 e 20 minas.

Eu joguei e gosto deste título, sendo a minha forma predileta de apostar por ser tudo bem simples: sem música alta, sem firulas e sem regras mais complexas. Para quem quiser apostar pela primeira vez, vale a pena!

2. Mines Hacksaw Gaming: mais opções para personalizar

Recurso Descrição Provedora Hacksaw Gaming RTP 94% Aposta mínima R$0,20 Prêmio máximo 10.000x Onde jogar Cassino Betsson

O jogo Mines, da Hacksaw Gaming, é uma figurinha carimbada em qualquer plataforma autorizada. Esse título evolui a versão original, tendo uma aposta mínima menor (R$0,20 por rodada) e jackpot surpreendente de 10.000x o valor da aposta.

Aqui, podemos escolher grades 3x3, 5x5, 7x7 ou 9x9 e ajustar o número de bombas, mantendo ao menos quatro casas com diamantes. Gosto bastante do jogo, embora o layout não seja tão intuitivo para iniciantes. Ainda assim, é um baita título da mina!

3. Turbo Mines: melhor escolha para jogar de graça

Recurso Descrição Provedora Galaxsys RTP 93% a 98.89% Aposta mínima R$0,50 Prêmio máximo 72.000.000x Onde jogar Cassino Betboom

A versão Turbo Mines traz uma mecânica ímpar: a possibilidade de ativar o modo turbo e revelar os campos de uma vez. Na prática, selecionamos as casas sem bomba, entendemos o que é um jackpot no contexto do jogo e, em seguida, vemos o resultado.

Além do Turbo, há a revelação bônus por 25x a aposta. Se colocarmos R$1, pagamos R$25 por uma segunda chance. Para mim, esse título compensa, sobretudo na versão demo, que está disponível na Betboom e permite jogar Mines de graça.

4. Blaze Mines: a versão exclusiva com rodada de R$0,10

Recurso Descrição Provedora Blaze RTP Não informado Aposta mínima R$0,10 Prêmio máximo Ilimitado Onde jogar Cassino Blaze

A Blaze Mines é a versão exclusiva do título, no qual temos uma grade fixa 5x5 e podemos definir o número de minas entre 1 e 24. Temos vários símbolos da Blaze espalhados pelas casas e cabe a nós encontrá-los para vencer.

Uma particularidade que encontrei foi que o histórico de apostas mostra o prêmio de cada jogador e a quantidade de apostadores online. Essas informações são bem transparentes e mostram o equilíbrio entre as vitórias e derrotas no jogo da mina.

5. Mines Games Global: versão com volatilidade personalizada

Captura de tela realizada em 18/02/2026.

Recurso Descrição Provedora Games Global RTP 96% Aposta mínima R$0,50 Prêmio máximo 12.500x Onde jogar Cassino bet365

Um candidato a melhor jogo da bombinha Mines para quem começa é o Mines, da Games Global. Neste título, temos uma grade 5x5 e definimos o risco em vez da quantidade de bombinhas espalhadas na grade.

No risco "Alta", temos 10 minas e 15 moedas espalhadas pelas 25 casas. Se reduzirmos para "Baixa", passamos a ter 22 moedas contra 3 minas. Nesse formato, o usuário escolhe apenas o nível de risco, enquanto o sistema ajusta automaticamente a quantidade de minas.

Para mim, esse tipo de mudança faz todo sentido em vez do apostador definir por conta própria a quantidade de minas!

Dicas para jogar Mines com responsabilidade

Ao jogar Mines, você deve ter em mente que não há fórmula mágica para vencer sempre. Mesmo com a menor quantidade possível de minas, temos a chance de perder a rodada. Por isso, devemos jogar com responsabilidade em toda ocasião.

Para evitar problemas durante a jogatina, os nossos conselhos são:

Não comprometa mais de 5% da banca numa rodada;

Jogue de graça para entender como funciona;

Adicione entre 6 e 10 minas para ter risco médio;

Use a função Cash Out de forma estratégica;

Não acredite em sinais ou padrões nos jogos Mines.

Os sites de apostas Mines têm funções de Jogo Responsável, e isso nos permite definir tetos para perdas, limites de depósitos, máximo de tempo online etc. Use essas funções para ficar no controle e evitar problemas com o jogo.

Se notar qualquer impacto negativo na sua vida, não hesite em buscar ajuda especializada. Existem grupos de apoio, como Jogadores Anônimos, que prestam apoio gratuito!

Como escolher um site de apostas com Mines confiável

Todo site de apostas com Mines confiável está regulamentado no Brasil. Portanto, a própria marca avisa no rodapé que está autorizada junto à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda (MF), e mostra as informações de endereço.

Antes de se cadastrar nos cassinos que dão rodadas grátis e começar a jogar, sempre observe os pontos abaixo:

Confira se o site tem criptografia completa;

Observe se o endereço tem final "bet.br";

Leia os termos e condições de uso da plataforma com Mines;

Verifique as redes sociais e a reputação do site de apostas;

Cheque se os canais de apoio estão disponíveis.

Como é a experiência de jogar Mines no celular?

A melhor forma de jogar Mines é pelo celular. Pelo que vimos, o layout dos jogos da bombinha fica sob medida nos dispositivos móveis, enquanto na tela do computador há lacunas com espaços não utilizados à esquerda e à direita.

Porém, algo que precisamos prestar atenção é na hora de selecionarmos as casas em busca das estrelas, diamantes e moedas. Não há como cancelar uma seleção, sendo necessário usar o touch apenas quando houver convicção da nossa escolha.

📲 Dá para jogar pelo app: os cassinos KTO, bet365 e Betsson têm app de cassino na Play Store e contam com o jogo da bombinha!

Perguntas frequentes sobre a aposta no jogo da mina

Reunimos as principais dúvidas sobre a aposta no jogo da mina e respondemos todas essas perguntas a seguir!

O que é o jogo Mines?

Mines é um jogo de aposta inspirado no campo minado. O objetivo é revelar estrelas ou diamantes em uma grade, evitando as bombas. Quanto mais casas seguras forem abertas em sequência, maior se torna o multiplicador e o prêmio potencial.

Como funciona o Mines Aposta?

No Mines Aposta, você define o valor da rodada e a quantidade de minas na grade 5x5. A cada casa revelada sem bomba, o multiplicador aumenta. O jogador pode encerrar a rodada a qualquer momento usando a função Cash Out.

Qual o melhor site para jogar Mines?

Os melhores sites para jogar Mines são KTO, bet365, Betsson, Blaze e Betboom. Todos são regulamentados no Brasil, oferecem diferentes versões do jogo da bombinha, apostas acessíveis e pagamentos via Pix para maiores de 18 anos.

É possível jogar Mines de graça?

Sim, é possível jogar Mines de graça nas versões demonstrativas disponíveis em diversos cassinos online. O modo demo permite testar estratégias e entender os multiplicadores sem risco financeiro, mantendo as mesmas regras da versão com dinheiro real.

Qual o RTP do Mines?

O RTP do Mines costuma ser de 97%, o que significa que, teoricamente, 97% do valor apostado retorna aos jogadores ao longo de milhares de rodadas. Esse percentual é superior à média tradicional das slots online.

Existe horário melhor para jogar Mines?

Não existe horário melhor para jogar Mines. O jogo utiliza tecnologias Provably Fair e RNG, que garantem resultados aleatórios. Portanto, as chances de vitória não mudam conforme horário, dia da semana ou volume de jogadores.

Qual o depósito mínimo para jogar Mines?

O depósito mínimo para jogar Mines varia conforme o cassino. Na KTO é R$10, na bet365 R$5, na Betsson R$10, na Blaze R$20 e na Betboom R$5, sempre via Pix e com verificação obrigatória.

