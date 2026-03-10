Melhores crash games no Brasil: como e onde jogar em 2026

Os melhores crash games no Brasil para jogar em 2026 são Aviator, Mines, JetX, Spaceman e PlinkoX com multiplicadores de até 25.000x. Para jogá-los, você pode começar com R$0,50 por rodada e acumular multiplicadores progressivos.

Neste guia, mostramos os nossos 10 jogos favoritos e como jogá-los. Conheça os melhores sites seguros, com recursos e ofertas para começar a apostar.

Melhores Crash Games Multiplicador Máximo Onde Jogar Aviator Indeterminado KTO Mines 12.500x bet365 JetX 25.000x Betsson Spaceman 5.000x Vbet PlinkoX 10.000x Sportingbet Big Bass Crash 5.000x Betboom Balloon 25.000x Br4bet Goal 9x EstrelaBet FootballX 100x MC Games Aviatrix 10.000x A247

Melhores crash games em 2026: nossas 10 opções preferidas

Após testarmos mais de 50 jogos, concluímos que os melhores crash games em 2026 são Aviator, Mines, Jetx, Spaceman e PlinkoX. Todos eles estão disponíveis nos cassinos regulamentados que seguem a Lei 14.790/2023.

1. Aviator: líder entre os melhores crash games de 2026

Aviator é o principal destaque entre os melhores crash games da atualidade. Chamado de jogo do aviãozinho, ele possui multiplicadores progressivos que iniciam em 1,0x e podem gerar prêmios de até R$500.000.

Após apostar R$1 ou mais, o avião começa a voar e aumenta os multiplicadores progressivamente. Porém, aleatoriamente, ocorre o "crash" e faz o avião ir para longe, encerrando a rodada. Para obter o prêmio, é preciso sacar (cash out) antes que isso ocorra.

Melhor cassino para jogar Aviator: KTO

Quem começar com o código promocional KTO pode apostar no Aviator a partir de R$1. O site também tem mais de 10 crash games e oferece cashback de 0,10% do saldo negativo nos jogos instantâneos.

2. Mines: campo minado com multiplicadores de até 12.500x

Mines é um dos melhores crash games porque é inspirado no clássico campo minado com multiplicadores de até 12.500x. As apostas em mines são fáceis para iniciantes, sendo o objetivo acumular símbolos de moedas e coletá-las sem revelar nenhuma bomba.

Captura de tela realizada em 04/03/2026 às 10:11.

O jogo Mines da Games Global tem 3 níveis de risco do tipo Baixo, Médio e Alto que definem o número de moedas e minas no jogo, além do multiplicador máximo possível. A cada moeda revelada, o multiplicador aumenta, mas encontrar uma mina encerra a rodada.

Melhor cassino para jogar Mines: bet365

Na bet365, encontramos mais de 7 tipos de Mines, além de 22 jogos de crash games. No site, você ainda pode apostar a partir de R$0,50 e baixar o aplicativo para celular. Se você ainda não sabe qual é o código da bet365, pode inserir LAN365 no registro e abrir a sua conta.

3. JetX: jogo do foguete com rodadas instantâneas

JetX é um famoso crash game no Brasil, com um dos maiores potenciais multiplicadores máximos de até 25.000x. Com animação de foguete, o jogo aceita apostas de R$0,50 e fornece dados de histórico e estatísticas das partidas.

O jogo do foguete tem recursos de Auto Aposta, Auto Coletar e Apostas Duplas. Eles possibilitam automatizar a participação nas rodadas e coletar os prêmios em multiplicadores específicos escolhidos por você.

Melhor cassino para jogar JetX: Betsson

A Betsson é um cassino com free spins e torneios com prêmios de até R$900.000. Outro destaque do site é que conseguimos sacar a partir de R$0,01, dando maior controle sobre a banca.

4. Spaceman: crash gaming com saque automático de 50%

Spaceman é um crash gaming com temática interespacial, exibindo planetas, estrelas e astros enquanto o astronauta voa e aumenta os multiplicadores que podem alcançar 5.000x. O principal destaque é o saque automático de 50% da aposta e continuar ativo na rodada.

Vimos que a aposta base do Spaceman é de R$1 e, após confirmá-la, o astronauta inicia o voo. Para coletar o prêmio, é preciso sacar antes do "Crashed" que causa a explosão do jato e encerra a partida.

Melhor cassino para jogar Spaceman: Vbet

Na Vbet, vimos promoções de cashback de até 18% nos melhores crash games, além de torneios com prêmios de R$12.500 nos jogos de aviãozinho. Para iniciar no site, você pode inserir o código de indicação Vbet.

5. PlinkoX: crash game clássico com prêmio máximo de até 10.000x

PlinkoX é um jogo do tipo crash game clássico, com estrutura de pirâmide com multiplicadores na base que podem conceder prêmios de até 10.000x a aposta e vários obstáculos no centro.

Para jogar PlinkoX, só precisamos aplicar uma aposta a partir de R$0,10 e confirmar. O jogo inicia soltando uma bola na pirâmide e, após contornar os obstáculos, recebemos como prêmio o multiplicador da base onde a bolinha atingiu.

Melhor cassino para jogar PlinkoX: Sportingbet

A Sportingbet é um cassino legalizado e encontramos mais de 14 jogos crash, com destaque para PlinkoX. Iniciando com o código de bônus Sportingbet, você pode acessar cashback de 10% e usar a chance grátis para concorrer a giros gratuitos.

6. Big Bass Crash: jogo instantâneo com temática de pesca

Big Bass Crash é um dos melhores crash games para quem gosta de temáticas inovadoras. O jogo tem uma ambientação de pesca e aumenta os multiplicadores progressivamente, com máximo de 5.000x, enquanto os peixes são capturados no rio.

A aposta mínima no Big Bass Crash é de R$1. Durante as apostas, vimos que o jogo tem saque automático ao atingir um multiplicador alvo e outra opção de sacar 50%, que retira parte da aposta e continua com o restante ativo.

Melhor cassino para jogar Big Bass Crash: Betboom

Para jogar Big Bass Crash, você pode se registrar com o código promocional Betboom em 2026. No site encontramos Missões com giros grátis, cashback diário de até 8% e o MarketBoom para comprar giros grátis com saldo real.

7. Balloon: encha o balão e concorra a multiplicadores de até 25.000x.

Em nossa lista de melhores crash games, Balloon possui o maior multiplicador potencial de até 25.000x a aposta. Neste jogo, encontramos apostas mínimas de R$0,10 por rodada em uma ambientação minimalista com um balão amarelo.

A mecânica de aposta no crash Balloon é a mais simples: insira o valor da rodada e mantenha o botão pressionado para encher o balão. Conforme o balão infla, o multiplicador de prêmio aumenta. Para receber os retornos, é preciso soltar o botão antes que o balão exploda.

Melhor cassino para jogar Balloon: Br4bet

A Br4bet é um dos cassinos novos em 2026 e tem 11 crash games para jogar. Um dos destaques do site é o programa Indique e Ganhe, que recompensa com R$30 quem chamar um amigo e cumprir as regras de participação.

8. Goal: jogue campo de futebol minado

A inovação do Goal entre os jogos crash é a junção entre campo minado e futebol. O jogo exibe três tipos de campos: Pequeno (5x3), Médio (7x4) e Grande (10x5), com símbolos de bombas e bolas. A cada acerto, o multiplicador aumenta, podendo ir até 9x.

No jogo Goal, você escolhe uma das linhas por coluna para chutar a bola. O objetivo é marcar gols sem atingir nenhuma bomba. A cada acerto, o multiplicador de prêmio aumenta e, para coletá-lo, é só usar o botão de cash out. Mas, caso atinja uma mina, o jogo é encerrado.

Melhor cassino para jogar Goal: EstrelaBet

Para jogar Goal, crie sua conta com o código promocional EstrelaBet. Este cassino tem depósitos e saques a partir de, respectivamente, R$1 e R$0,01 e torneios diários em crash games com prêmios de R$20.000.

9. FootballX: concorra a prêmios enquanto faz embaixadinhas

FootballX é um dos melhores crash games com temática de futebol. No jogo, você pode escolher entre 5 jogadores para fazer embaixadinhas enquanto aumenta os multiplicadores progressivamente até 100x a aposta.

Para jogar, basta manter o botão principal pressionado para o jogador fazer embaixadinhas e aumentar os multiplicadores de aposta. Caso queira sacar o prêmio, basta soltar o botão e evitar que o jogador caia e encerre a partida. O jogo ainda tem recursos de rodadas e saques automáticos.

Melhor cassino para jogar FootballX: MC Games

A MC Games se destaca como um dos cassinos que pagam via Pix na hora, sendo o depósito e saque mínimo de, respectivamente, R$2 e R$20. No site, também encontramos torneios para crash games com prêmios de até R$20.000.

10. Aviatrix: voe em busca de multiplicadores de até 10.000x

Aviatrix te leva para mais uma aventura nos céus com multiplicadores máximos potenciais de até 10.000x. No jogo, encontramos opções para personalizar o avião e jogar com até duas apostas ativas simultaneamente.

Após aplicar sua aposta no crash Aviatrix, o avião começa a decolar e alavancar os multiplicadores. O objetivo é sacar os retornos antes que o avião exploda. Ao jogar, vimos recursos de rodadas e saques automáticos, além do histórico de partidas recentes.

Melhor cassino para jogar Aviatrix: A247

A A247 se destaca com depósitos mínimos de R$1 e cashback de 10% do saldo negativo da semana. Além disso, o cassino ao vivo do site é outro ponto positivo, onde encontramos mais de 7 mesas transmitidas em português.

Onde jogar crash games no Brasil em 2026? Comparativo atualizado

O melhor cassino online no Brasil para jogar crash games é a KTO, acompanhada da bet365, Betsson, Vbet e Sportingbet. Todas essas bets são legais e autorizadas pelo Governo Federal. Abaixo, confira a lista completa:

Melhor casino com crash N° de crash games Recursos ou benefícios especiais 1. KTO 11 Cashback de 0,10% nos crash games 2. bet365 24 Jogos originais e exclusivos 3. Betsson 23 Saques de prêmios a partir de R$0,01 4. Vbet 33 Cashback de até 18% nos jogos de crash 5. Sportingbet 14 Cashback de 10% no cassino 6. Betboom 48 Missões com rodadas grátis 7. Br4bet 11 Indique e Ganhe R$30 8. EstrelaBet 38 Torneio de R$20.000 no FlyX 9. MC Games 15 Torneio no AVI com R$20.000 em prêmios 10. A247 7 Cashback semanal de até 5% no cassino

Para a seleção, analisamos 50 cassinos presentes na lista do SIGAP e verificamos a quantidade de crash games disponíveis para jogar. Aliado a isso, também consultamos os valores mínimos de depósito e o tempo de processamento em cada site.

Priorizamos cassino com cashback e torneios nos melhores crash games. A presença de jogos exclusivos também foi um dos diferenciais.

Quais são os tipos de jogos crash?

Os tipos de jogos crash são de aviação, campo minado e futebol. Eles possuem efeitos visuais e gráficos relacionados à temática. Abaixo, explicamos cada categoria, confira!

Crash games de aviação

Os crash games de aviação possuem multiplicadores que aumentam progressivamente enquanto o avião sobe. Neles, o objetivo é alcançar multiplicadores elevados antes que a aeronave exploda ou voe para longe. Os mais populares são: Aviator, Aviatrix e JetX.

Atualmente, a melhor plataforma para jogar Aviator e jogos de aviação é a KTO, onde você encontra botões de apostas duplas e saque automático. Abaixo, entenda as principais características dessa categoria:

Tema e design: decolagem de avião, foguete ou outras aeronaves; RTP: entre 96,2% e 97%; Volatilidade: normalmente média; Multiplicador máximo: até 25.000x.

Crash games de campo minado

Os crash games de campo minado combinam o clássico jogo do Windows com multiplicadores progressivos. O objetivo é revelar diamantes, estrelas ou símbolos semelhantes para acumular prêmios, sem pisar em nenhuma bomba.

Atualmente, os mais conhecidos são chamados de "Mines", com variações de multiplicadores máximos e temas. Confira alguns dados importantes:

Tema e design: mineração, caça ao tesouro ou minimalista em tabelas; RTP: entre 94% e 97%; Volatilidade: entre média e muito alta; Multiplicador máximo: 12.500x.

Crash games de futebol

Os crash games de futebol têm mecânicas de jogo únicas combinadas com multiplicadores progressivos. No FootballX, o atleta faz embaixadinhas enquanto o multiplicador aumenta, sendo o "crash" cair e encerrar a rodada.

Outro jogo, como Luva Melhor do Mundo 2, permite escolher entre zonas da trave para chutar ao gol. Cada bola na rede aumenta o multiplicador progressivamente, mas se o goleiro defender, a rodada é encerrada. Confira os detalhes desse tipo de jogo:

Tema e design: chutes ao gol e embaixadinhas; RTP: entre 95% e 96%; Volatilidade: entre média e alta; Multiplicador máximo: 100x.

Como jogar crash games online passo a passo

Para jogar crash game online, você deve ter 18 anos ou mais e se registrar em um cassino legalizado pelo SIGAP. Ao cumprir isso, é só fazer um depósito na conta e escolher um dos jogos. Confira o passo a passo:

1 . Escolha um cassino crash confiável; 2 . Crie sua conta e faça a verificação de identidade; 3 . Abra a versão demonstrativa do jogo; 4 . Insira o valor da rodada e confirme; 5 . Faça cash out antes do "crash" para coletar o prêmio.

Na hora de jogar os melhores crash games, sempre teste a versão demonstrativa para entender o jogo. Caso ele não possua, uma solução na categoria de aviação, por exemplo, é assistir algumas rodadas em curso e ver a dinâmica das partidas.

Aposta em crash vs caça-níquel: quais são as diferenças?

Existem grandes diferenças entre apostar em crash e caça-níqueis, relacionadas à mecânica de jogo, controle do jogador, ritmo, recursos especiais e temáticas.

No jogo do tigrinho, por exemplo, a mecânica é só girar e torcer por formar combinações com símbolos iguais. Já no Aviator, você escolhe quando retirar a aposta e evitar o crash. Confira a tabela com as diferenças:

Característica Crash game Caça-níquel Mecânica principal Multiplicador crescente até o cash out ou crash Rolos giram e pagam quando formam combinações de símbolos iguais Controle do jogador Alto: jogador escolhe quando sacar Baixo: jogador apenas gira e aguarda os resultados Ritmo Muito rápido Rápido Recursos especiais Multiplicador Giros grátis, multiplicadores, wild, cascata e outros Variação temática Menor: aviação, futebol, campo e minado Muito grande: mitologia, pescaria, horóscopo e outras

Outra diferença é em relação aos jackpots. Nenhum dos melhores crash games que selecionamos possui esse tipo de prêmio, que é muito mais comum nos caça-níqueis.

Se ainda não souber como funciona o jackpot, trata-se de um grande prêmio que pode ser ativado aleatoriamente ou ao conseguir uma combinação específica dentro do jogo.

Nos crash games, por outro lado, o grande destaque são os multiplicadores máximos possíveis que podem gerar prêmios elevados, como até R$500.000 no Aviator.

Opinião do Autor Emanuel Marcelino "Entre as duas categorias, prefiro jogar crash games como Aviator e Mines pela experiência mais interativa. A possibilidade de decidir quando acionar o cash out e sacar o prêmio me dá maior sensação de controle durante a rodada, algo que valorizo bastante nesse tipo de jogo."

Dicas e estratégias para jogar crash games

Para melhorar a sua experiência enquanto joga os melhores crash games do Brasil, trouxemos algumas dicas e estratégias. Mas claro, elas não são sinônimo de garantia, pois os jogos são aleatórios e dependem da sorte.

1. Use o cash out automático

Para tornar o saque dos prêmios mais rápido e controlável, use o cash out automático. Disponível na maioria dos jogos, você pode ativá-lo definindo o multiplicador alvo, por exemplo:

Cash out automático: multiplicador alvo de 2x; Funcionamento: ao atingir 2x, o jogo coleta o prêmio.

Caso o multiplicador escolhido para o saque automático não seja atingido porque ocorreu o "crash", a partida é considerada perdida. Por isso, defina números mais baixos.

2. Defina limites de perdas e de tempo

Os jogos crash games têm resultados aleatórios e podem causar perdas. Por isso, defina limites de perdas compatíveis com o seu orçamento e nunca aposte valores que comprometam sua saúde financeira. Veja um exemplo:

Valor de aposta diária/semanal de R$50;

Se perder R$30 em uma sessão, pare de jogar.

Este comportamento evita tentar recuperar perdas e piorar a situação. Além disso, também estipule um tempo de jogo e, ao alcançá-lo, finalize a sessão de apostas. Para tornar os limites mais funcionais, use as ferramentas de Jogo Responsável, são elas:

Limite de depósito;

Limite de aposta;

Limite de tempo;

Autoexclusão.

3. Teste antes de apostar com dinheiro real

Antes de apostar nos jogos de crash, teste a versão demonstrativa. Os jogos mudam com frequência e, para apostar com segurança, é preciso entender a dinâmica de aposta e saque (cash out).

Para isso, veja algumas dicas para encontrar os jogos na versão demonstrativa:

Verifique se o cassino escolhido tem a versão "Demo"; Teste o jogo no site oficial do provedor; Em jogos de aviação, você pode acompanhar as partidas sem apostar.

Ao testar o jogo gratuitamente, veja como funcionam as apostas e saques automáticos e o uso das apostas duplas.

4. Fuja de táticas de "vitória garantida"

Todos os jogos de cassino são aleatórios e possuem resultados independentes entre si. Por isso, nunca caia em dicas que prometem vitórias garantidas ou métodos infalíveis.

Abaixo, listamos os tipos de falácias mais comuns:

⚠️ Se o jogo está entregando multiplicadores baixos, o próximo será elevado;

⚠️ Grupos no Telegram com alerta para "momentos pagantes".

✅ A melhor estratégia sempre será jogar com cautela e responsabilidade, sem colocar em risco as suas finanças primárias.

Crash games valem a pena?

Sim, os crash games valem a pena. Estes jogos têm uma dinâmica acessível, simples e interativa, sendo adequados para iniciantes e experientes que buscam outras modalidades além de caça-níqueis.

Porém, fique atento: embora os jogos crash deem maior controle sobre o momento de retirar os prêmios, eles são baseados em sorte e podem gerar perdas. Por isso, são permitidos apenas para maiores de 18 anos e sempre jogue com responsabilidade.

Abaixo, listamos outros jogos alternativos aos crash games, confira:

Roleta Brasileira: jogo ao vivo apresentado em português; Gates of Olympus: slot com temática inspirada na mitologia grega; Bac Bo: jogo ao vivo que mistura baccarat com dados.

Perguntas frequentes sobre crash games

Qual é o crash game mais popular no Brasil?

Aviator é o crash game mais popular no Brasil, sendo destaque na maioria dos cassinos legalizados devido ao seu prêmio máximo potencial de até R$500.000.

Como funciona o RTP nos jogos de crash?

O RTP nos jogos de crash funciona semelhante às outras categorias: indica a porcentagem teórica de retorno do jogo para os apostadores no longo prazo.

É possível ganhar dinheiro com crash games?

Existe a possibilidade de obter retornos nos crash games, mas todos os resultados são aleatórios e não há garantias. Sempre jogue com responsabilidade e nunca aposte valores que não pode perder.

Qual crash game tem o maior multiplicador?

JetX e Balloon são os crash games com maior multiplicador da nossa lista de melhores jogos, com potencial de até 25.000x.

Os crash games são seguros se você jogar em cassinos legalizados no Brasil pelo SIGAP. Com a devida autorização, significa que os resultados das partidas são aleatórios e independentes.Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br