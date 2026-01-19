menu hamburguer
14 cassinos que pagam via Pix na hora: lista atualizada em 2026

Veja a lista atualizada dos melhores cassinos que pagam via Pix em 2026.

Emanuel Marcelino
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/01/2026
15:30
Os melhores cassinos que pagam via Pix em 19 de janeiro de 2026 são Betano, bet365, KTO, Novibet e Stake. Nestes sites, você pode sacar a partir de R$0,01 até R$100.000 diariamente.

Selecionamos os 14 melhores cassinos com Pix com base na licença federal, transferências instantâneas e segurança nos saques. Abaixo, confira a lista completa:

    1.
  1. Betano: cassino com saque via Pix a partir de R$5 e rodadas grátis
    2. 2.
  2. bet365: plataforma que aceita Pix de até R$20.000 e clube VIP
    3. 3.
  3. KTO: site que paga até R$50.000 no Pix e giros grátis
    4. 4.
  4. Novibet: melhor cassino que aceita Pix com oferta de giros extras
    5. 5.
  5. Stake: cassino com saque via Pix baixo a partir de R$0,01
    6. 6.
  6. Betsson: cassino que aceita Pix com torneios de até R$900.000
    7. 7.
  7. Superbet: site com saque via Pix de 1 e SuperSpin
    8. 8.
  8. Blaze: cassino que paga até R$50.000 via Pix
    9. 9.
  9. SeguroBet: site com mais de 290 jogos de cassino que pagam no Pix
    10. 10.
  10. McGames: cassino com saque máximo de R$20.000 com Pix
    11. 11.
  11. EstrelaBet: cassino que aceita depósito via Pix de R$1
    12. 12.
  12. Bacana Play: site com saque de até R$30.000 diariamente
    13. 13.
  13. Jogo de Ouro: cassino que paga no Pix com cashback de até 50%
    14. 14.
  14. Lottoland: plataforma com saques via Pix de R$0,01 sem taxas

Melhores cassinos com Pix em janeiro de 2026

Os melhores cassinos com Pix em janeiro de 2026 são Betano, bet365, KTO, Novibet e Stake, pagando até R$100.000 por dia.

A seleção dos cassinos teve como critério os seguintes pontos: licença SPA/MF, valores flexíveis para pagar com Pix, segurança nas transações e variedade de jogos.

1. Betano: cassino com saque via Pix a partir de R$5 e rodadas grátis

A Betano é a melhor opção entre os cassinos que pagam via Pix, com limites de saque entre R$5 e R$50.000 diariamente. O site é legalizado pela Portaria SPA/MF n° 246/2025 e oferece mais de 3.800 slots.

Captura de tela dos slots na página oficial do cassino da Betano.

Começando com o código de afiliado válido na Betano, você encontra Missões e promoções com rodadas grátis. Além de ser um cassino que paga via Pix, possui opções de transferências bancárias com Caixa, Bradesco, Banco do Brasil e outros bancos.

RequisitoValor

Saque mínimo por Pix

R$5

Depósito mínimo via Pix

R$5

Tempo de processamento de saques

Instantâneo

Cobra taxas?

Não

2. bet365: plataforma que aceita Pix de até R$20.000 e clube VIP

A bet365 é outro cassino que paga no Pix até R$20.000 por saque todos os dias. Autorizada pela Portaria SPA/MF n° 250, suas transações são feitas instantaneamente e com segurança do Banco Central.

Captura de tela da página inicial do cassino da bet365 com os jogos do mês, crash e ao vivo.
Captura de tela realizada em 07/01/2026 às 11:00.

Após começar com o código de indicação válido na bet365, você encontra vários jogos que pagam no Pix, tais como: slots, crash, roleta, blackjack, baccarat e outros. O site ainda tem um app para Android exclusivo para o cassino.

RequisitoValor

Saque mínimo por Pix

R$5

Depósito mínimo via Pix

R$5

Tempo de processamento de saques

Instantâneo

Cobra taxas?

Não

3. KTO: site que paga até R$50.000 no Pix e giros grátis

A KTO é um dos cassinos que pagam via Pix na hora, permitindo retiradas de até R$50.000 por dia. A licença do site foi dada pela Portaria SPA/MF n° 2093/2024, assegurando transferências instantâneas e seguras.

Captura de tela da KTO, um dos cassinos que aceitam Pix, exibindo os melhores jogos e a oferta de giros grátis.

A KTO tem um dos melhores cassinos ao vivo, com Roleta Brasileira, Crazy Time, Mega Roleta Brasileira e outros jogos. Ao se cadastrar com o cupom da KTO você pode apostar nos jogos selecionados e participar da promoção de 50 giros grátis.

RequisitoValor

Saque mínimo por Pix

R$0,01

Depósito mínimo via Pix

R$10

Tempo de processamento de saques

Instantâneo

Cobra taxas?

Não

4. Novibet: melhor cassino que aceita Pix com oferta de giros extras

Regulamentada pela Portaria SPA/MF n° 249/2025, a Novibet é um cassino com saque via Pix entre R$10 e R$20.000 todos os dias. O site tem mais de 3.000 slots, com destaque para Gates of Olympus, Big Bass Bonanza e Fortune Tiger (tigrinho).

Captura de tela da Novibet com os jogos recomendados para quem quer jogar no cassino com Pix.

Se você ainda não sabe como funciona o código promocional Novibet, você pode ativá-lo no registro e começar a apostar no site. O cassino oferece cerca de 9 promoções, incluindo giros extras, cashback e torneios semanais para quem apostar com Pix.

RequisitoValor

Saque mínimo por Pix

R$10

Depósito mínimo via Pix

R$10

Tempo de processamento de saques

Instantâneo

Cobra taxas?

Não

5. Stake: cassino com saque via Pix baixo a partir de R$0,01

A Stake é um dos melhores cassinos que pagam via Pix, com maior flexibilidade entre valor mínimo e máximo. Para saque, começa R$0,01 chegando até R$100.000 por dia com processamento instantâneo e seguro, visto que tem a licença SPA/MF n° 263.

Captura de tela do cassino oficial da Stake com slots, provedores de jogos e crash games.

Para começar, pode ativar o código Stake válido em janeiro de 2026 e explorar mais de 1.100 slots, incluindo populares que pagam no Pix como Tigre Sortudo, Fortune Tiger, Sugar Rush e Sweet Bonanza.

RequisitoValor

Saque mínimo por Pix

R$0,01

Depósito mínimo via Pix

R$10

Tempo de processamento de saques

Instantâneo

Cobra taxas?

Não

O que é um cassino com Pix e por que ficou popular?

Um cassino com Pix é toda plataforma que aceita depósitos e saques com o sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central do Brasil.

O Pix foi lançado em 2020 e ficou popular rapidamente, sendo comum encontrar centenas de cassinos que pagam via Pix. Confira os principais motivos:

  • Transações instantâneas;
  • Sem taxas;
  • Fácil de usar;
  • Seguro e monitorado pelo Banco Central do Brasil.

A popularidade também ocorreu porque a Lei 14.790/2023 obrigou os sites de apostas a usarem o Pix como método principal. Essa medida foi positiva para os apostadores, visto que preferem e usam esse método cotidianamente.

Como configurar o Pix e depositar em cassinos online?

Para configurar o Pix e depositar em um cassino você precisa se cadastrar e estar com a conta verificada. A verificação de identidade (KYC) ocorre com o envio de imagens do RG, CNH e reconhecimento facial.

Abaixo, confira o passo a passo para configurar sua conta nos cassinos que aceitam Pix:

    1.
  1. Após acessar sua conta, toque em "Depositar";
    2. 2.
  2. Informe a agência, número e dígito da conta bancária;
    3. 3.
  3. Confirme o cadastro da sua conta Pix;
    4. 4.
  4. Em seguida, insira o valor do depósito;
    5. 5.
  5. Toque em "Depositar" para gerar a transação;
    6. 6.
  6. Acesse seu banco cadastrado;
    7. 7.
  7. Conclua com a leitura do QR Code ou usando o Pix cópia e cola.

Estas etapas são necessárias sempre que você se cadastrar em novos cassinos online, visto que eles seguem a Lei das Bets. Porém, não se preocupe, você consegue completar todo o passo a passo em menos de 5 minutos.

Como sacar em cassinos com saque via Pix

Para sacar em cassinos com saque via Pix você precisa ter seu perfil verificado e conta bancária cadastrada. Com isso, é preciso apenas aproximadamente 4 minutos para solicitar seu saque, confira o passo a passo:

    1.
  1. Faça login em sua conta;
    2. 2.
  2. Acesse seu perfil e toque na carteira;
    3. 3.
  3. Encontre o botão para sacar;
    4. 4.
  4. Informe o valor que vai retirar via Pix;
    5. 5.
  5. Selecione a conta com chave Pix registrada em seu nome;
    6. 6.
  6. Confirme a transação.

O tempo de saque é instantâneo em todo novo cassino online, na maioria das vezes. No entanto, podem acontecer variações e levar poucos minutos ou até 1 hora como na bet365.

Antes de sacar, lembre-se de que é necessário verificar seu perfil e solicitar o saque apenas para chave Pix registrada no seu nome.

Como escolher um cassino com Pix que realmente paga

Para escolher um cassino que realmente paga via Pix, é preciso ficar atento aos seguintes critérios: licença, segurança, catálogo de jogos, métodos de pagamento e suporte.

Foi a partir da análise desses aspectos que elencamos os 14 melhores cassinos online no Brasil, com destaque para Betano, bet365, KTO e Novibet. Abaixo, explicamos cada um dos pontos avaliados.

Licença e regulamentação

O principal critério na hora de escolher os cassinos que pagam via Pix é a licença federal. Ela indica quais são os sites avaliados, fiscalizados e monitorados pelo Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), órgão do Ministério da Fazenda.

Para saber se um site é legalizado e seguro, veja, abaixo, dicas para visualizar a Portaria SPA/MF de autorização do cassino e detalhes sobre a reputação:

  • SIGAP: acesse o SIGAP e veja a lista dos cassinos autorizados;
  • Site oficial: no rodapé do cassino, veja se ele apresenta a portaria de autorização;
  • Reputação: veja como ele é avaliado no Reclame Aqui.

Segurança da plataforma

Para escolher cassinos que pagam Pix, fique atento à segurança da plataforma. Para avaliar, veja se o site possui protocolo de criptografia SSL/TLS. Quando ativa, um cadeado fica exibido no endereço do site, mostrando que a conexão é segura.

A proteção com reconhecimento facial e verificação de identidade também é essencial e está presente em todos os cassinos analisados neste artigo.

Catálogo de jogos

A variedade de jogos de apostas é um critério importante, pois a variedade te permite explorar e conhecer slots e crash games atuais. Imagina se registrar em um cassino e não encontrar seus jogos favoritos? Por isso, veja quais categorias estão disponíveis:

  • Crash games;
  • Slots;
  • Bingo;
  • Blackjack;
  • Baccarat;
  • Game shows.

Seguimos estes critérios para elaborar nossa lista com os melhores cassinos com Pix. Por exemplo, as vantagens do código Superbet para hoje são acessar milhares de jogos e ainda rodar a roleta SuperSpin com prêmios diários e participar de torneios regulares.

Pagamentos rápidos e valores flexíveis

Nem todos os cassinos com Pix pagam na hora, com variações que podem levar alguns minutos. Por isso, avalie o tempo de processamento do site e priorize as plataformas que fazem o saque instantaneamente.

Também fique atento aos valores limites para depositar e sacar. Em nossa experiência, vimos que os cassinos que pagam via Pix na hora são: Betano, bet365, KTO, Novibet e Stake.

Outro site que se destaca é a Estrela Bet, com pagamentos instantâneos e acessíveis. Ao se cadastrar com o código de bônus da Estrela Bet você pode sacar a partir de R$0,01.

Promoções ativas

O melhor cassino online é aquele com giros grátis, cashback, torneios, missões e outras promoções. Os bônus disponíveis são importantes para aumentar sua banca, receber reembolso das apostas perdidas e explorar novos jogos.

Suporte ao cliente

Priorize sites de apostas com suporte ao cliente 24/7 e em português. Caso tenha problemas com as transações via Pix, esqueça a senha ou não saiba usar algum serviço, basta pedir ajuda.

Os sites indicados possuem atendimento com formato 24/7, incluindo canais como: Chat Online, E-mail e Telefone. Com destaque para a Blaze, o suporte demora apenas 1 minuto para responder.

A partir dele, é possível fazer a famosa pergunta sobre qual é o código da Blaze e se está disponível, como depositar, sacar e resolver outros problemas.

Vantagens de usar Pix em cassinos online

As principais vantagens de usar Pix em cassinos online estão relacionadas a velocidade de processamento e a ausência de taxas. Abaixo, listamos todos os pontos positivos, confira:

  • Transações instantâneas: o Pix chega em poucos segundos e fica disponível 24/7;
  • Ausência de taxas: nenhum valor adicional é aplicado na transferência;
  • Segurança: o Pix usa criptografia e é monitorado pelo Banco Central;
  • Uso facilitado: transações feitas com QR Code ou chave Pix;
  • Limites flexíveis: nos cassinos com Pix você encontra valores de saque amplos a partir de R$0,01.

Comparativo dos saques nos cassinos que pagam no Pix

A partir da nossa análise, criamos uma tabela comparativa entre os cassinos que pagam no Pix, sendo o critério principal o valor mínimo e máximo de saque. Confira em detalhes abaixo:

Cassino com PixSaque mínimoSaque máximo

Betano

R$5

R$50.000

bet365

R$5

R$20.000

KTO

R$0,01

R$50.000

Novibet

R$10

R$20.000

Stake

R$0,01

R$100.000

Betsson

R$0,01

R$50.000

Superbet

R$1

R$45.000

Blaze

R$0,01

R$50.000

SeguroBet

R$1

R$15.000

McGames

R$20

R$20.000

EstrelaBet

R$0,01

R$50.000

Bacana Play

R$10

R$30.000

Jogo de Ouro

R$20

R$5.000

Lottoland

R$0,01

Ilimitado

Se você procura cassinos com saque acessível via Pix, os destaques vão para KTO, Stake, Blaze, EstrelaBet e Lottoland com R$0,01. O valor baixo permite sacar valores baixos e manter o controle da sua carteira.

Por outro lado, os cassinos que se destacam pelo saque elevado são Stake (R$100.000), KTO, Betano, Betsson e Blaze com R$50.000 diariamente.

Quais são os jogos de cassino que pagam no Pix?

Os jogos de cassinos que pagam no Pix são os slots, crash e ao vivo, incluindo títulos populares como bingo online dinheiro real, tigrinho, Gates of Olympus e Aviator. Abaixo, listamos as principais categorias e jogos:

  1. Slots populares: Fortune Tiger, Gates of Olympu, Big Bass Bonanza e Tigre Sortudo;
  2. Crash games: Aviator, Mines, Spaceman, JetX e outros;
  3. Jogos de mesa: Blackjack, Baccarat, Roleta e Bac Bo
  4. Cassino ao vivo: Crazy Time, Roleta Brasileira, Lightning Roulette e outros.

Antes de jogar, fique atento ao funcionamento do jogo e considere testar as versões demonstrativas. 

Já nos jogos em tempo real, você pode acessar uma mesa na Betano, KTO ou bet365, que estão entre os melhores cassinos ao vivo, e assistir uma rodada para entender o funcionamento antes de apostar.

Métodos alternativos ao Pix nos cassinos online

Os métodos de pagamento alternativos ao Pix são: Transferência Bancária Eletrônica (TED), Cartão de Débito e Cartão Pré-Pago. Abaixo, entenda como funcionam:

  • TED: transferência bancária tradicional entre bancos;
  • Cartão de débito: pagamento com saldo disponível em conta;
  • Cartão pré-pago: pagamento com saldo recarregável do cartão.

Para usar esses métodos alternativos, fique atento que as contas também precisam estar registradas em seu nome, seguindo as normas da Lei 14.790/2023. Esta legislação proibiu o uso de métodos como: boleto bancário, criptomoedas e cartões de crédito.

Perguntas frequentes sobre cassinos Pix

Abaixo, apresentamos a nossa seção de perguntas e respostas sobre os cassinos que pagam via Pix, confira em detalhes!

Quais são os cassinos que pagam via Pix?

Os cassinos que pagam via Pix são Betano, bet365, KTO e Novibet. O Pix é o método de pagamento mais popular no Brasil, com transferências instantâneas e seguras, sendo monitoradas diariamente pelo Banco Central.

Como fazer depósitos em cassinos usando Pix?

Para fazer depósitos nos cassinos usando o Pix você precisa ir em "Depositar" e cadastrar sua conta bancária. Em seguida, é só inserir o valor do pagamento, gerar o QR Code e fazer a leitura do código no aplicativo bancário.

Qual cassino realmente paga no Pix?

O cassino que realmente paga no Pix hoje, 19/01/2026, com até R$50.000 de saque diário é a Betano.

Existem taxas para usar Pix em cassinos?

Não, não existe taxa para usar Pix nos cassinos legalizados. O Pix é gratuito e não aplica nenhuma tarifa nas transações.

O Pix é seguro para apostar em cassinos?

Sim, é seguro apostar nos cassinos com Pix. O método foi lançado pelo Banco Central do Brasil, sendo também monitorado diariamente. Mas fique atento em apostar apenas em sites legalizados pelo Governo Federal.

