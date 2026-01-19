14 cassinos que pagam via Pix na hora: lista atualizada em 2026
Veja a lista atualizada dos melhores cassinos que pagam via Pix em 2026.
Os melhores cassinos que pagam via Pix em 19 de janeiro de 2026 são Betano, bet365, KTO, Novibet e Stake. Nestes sites, você pode sacar a partir de R$0,01 até R$100.000 diariamente.
Selecionamos os 14 melhores cassinos com Pix com base na licença federal, transferências instantâneas e segurança nos saques. Abaixo, confira a lista completa:
- Betano: cassino com saque via Pix a partir de R$5 e rodadas grátis
- bet365: plataforma que aceita Pix de até R$20.000 e clube VIP
- KTO: site que paga até R$50.000 no Pix e giros grátis
- Novibet: melhor cassino que aceita Pix com oferta de giros extras
- Stake: cassino com saque via Pix baixo a partir de R$0,01
- Betsson: cassino que aceita Pix com torneios de até R$900.000
- Superbet: site com saque via Pix de 1 e SuperSpin
- Blaze: cassino que paga até R$50.000 via Pix
- SeguroBet: site com mais de 290 jogos de cassino que pagam no Pix
- McGames: cassino com saque máximo de R$20.000 com Pix
- EstrelaBet: cassino que aceita depósito via Pix de R$1
- Bacana Play: site com saque de até R$30.000 diariamente
- Jogo de Ouro: cassino que paga no Pix com cashback de até 50%
- Lottoland: plataforma com saques via Pix de R$0,01 sem taxas
Melhores cassinos com Pix em janeiro de 2026
Os melhores cassinos com Pix em janeiro de 2026 são Betano, bet365, KTO, Novibet e Stake, pagando até R$100.000 por dia.
A seleção dos cassinos teve como critério os seguintes pontos: licença SPA/MF, valores flexíveis para pagar com Pix, segurança nas transações e variedade de jogos.
1. Betano: cassino com saque via Pix a partir de R$5 e rodadas grátis
A Betano é a melhor opção entre os cassinos que pagam via Pix, com limites de saque entre R$5 e R$50.000 diariamente. O site é legalizado pela Portaria SPA/MF n° 246/2025 e oferece mais de 3.800 slots.
Começando com o código de afiliado válido na Betano, você encontra Missões e promoções com rodadas grátis. Além de ser um cassino que paga via Pix, possui opções de transferências bancárias com Caixa, Bradesco, Banco do Brasil e outros bancos.
|Requisito
|Valor
Saque mínimo por Pix
R$5
Depósito mínimo via Pix
R$5
Tempo de processamento de saques
Instantâneo
Cobra taxas?
Não
2. bet365: plataforma que aceita Pix de até R$20.000 e clube VIP
A bet365 é outro cassino que paga no Pix até R$20.000 por saque todos os dias. Autorizada pela Portaria SPA/MF n° 250, suas transações são feitas instantaneamente e com segurança do Banco Central.
Após começar com o código de indicação válido na bet365, você encontra vários jogos que pagam no Pix, tais como: slots, crash, roleta, blackjack, baccarat e outros. O site ainda tem um app para Android exclusivo para o cassino.
|Requisito
|Valor
Saque mínimo por Pix
R$5
Depósito mínimo via Pix
R$5
Tempo de processamento de saques
Instantâneo
Cobra taxas?
Não
3. KTO: site que paga até R$50.000 no Pix e giros grátis
A KTO é um dos cassinos que pagam via Pix na hora, permitindo retiradas de até R$50.000 por dia. A licença do site foi dada pela Portaria SPA/MF n° 2093/2024, assegurando transferências instantâneas e seguras.
A KTO tem um dos melhores cassinos ao vivo, com Roleta Brasileira, Crazy Time, Mega Roleta Brasileira e outros jogos. Ao se cadastrar com o cupom da KTO você pode apostar nos jogos selecionados e participar da promoção de 50 giros grátis.
|Requisito
|Valor
Saque mínimo por Pix
R$0,01
Depósito mínimo via Pix
R$10
Tempo de processamento de saques
Instantâneo
Cobra taxas?
Não
4. Novibet: melhor cassino que aceita Pix com oferta de giros extras
Regulamentada pela Portaria SPA/MF n° 249/2025, a Novibet é um cassino com saque via Pix entre R$10 e R$20.000 todos os dias. O site tem mais de 3.000 slots, com destaque para Gates of Olympus, Big Bass Bonanza e Fortune Tiger (tigrinho).
Se você ainda não sabe como funciona o código promocional Novibet, você pode ativá-lo no registro e começar a apostar no site. O cassino oferece cerca de 9 promoções, incluindo giros extras, cashback e torneios semanais para quem apostar com Pix.
|Requisito
|Valor
Saque mínimo por Pix
R$10
Depósito mínimo via Pix
R$10
Tempo de processamento de saques
Instantâneo
Cobra taxas?
Não
5. Stake: cassino com saque via Pix baixo a partir de R$0,01
A Stake é um dos melhores cassinos que pagam via Pix, com maior flexibilidade entre valor mínimo e máximo. Para saque, começa R$0,01 chegando até R$100.000 por dia com processamento instantâneo e seguro, visto que tem a licença SPA/MF n° 263.
Para começar, pode ativar o código Stake válido em janeiro de 2026 e explorar mais de 1.100 slots, incluindo populares que pagam no Pix como Tigre Sortudo, Fortune Tiger, Sugar Rush e Sweet Bonanza.
|Requisito
|Valor
Saque mínimo por Pix
R$0,01
Depósito mínimo via Pix
R$10
Tempo de processamento de saques
Instantâneo
Cobra taxas?
Não
O que é um cassino com Pix e por que ficou popular?
Um cassino com Pix é toda plataforma que aceita depósitos e saques com o sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central do Brasil.
O Pix foi lançado em 2020 e ficou popular rapidamente, sendo comum encontrar centenas de cassinos que pagam via Pix. Confira os principais motivos:
- Transações instantâneas;
- Sem taxas;
- Fácil de usar;
- Seguro e monitorado pelo Banco Central do Brasil.
A popularidade também ocorreu porque a Lei 14.790/2023 obrigou os sites de apostas a usarem o Pix como método principal. Essa medida foi positiva para os apostadores, visto que preferem e usam esse método cotidianamente.
Como configurar o Pix e depositar em cassinos online?
Para configurar o Pix e depositar em um cassino você precisa se cadastrar e estar com a conta verificada. A verificação de identidade (KYC) ocorre com o envio de imagens do RG, CNH e reconhecimento facial.
Abaixo, confira o passo a passo para configurar sua conta nos cassinos que aceitam Pix:
- Após acessar sua conta, toque em "Depositar";
- Informe a agência, número e dígito da conta bancária;
- Confirme o cadastro da sua conta Pix;
- Em seguida, insira o valor do depósito;
- Toque em "Depositar" para gerar a transação;
- Acesse seu banco cadastrado;
- Conclua com a leitura do QR Code ou usando o Pix cópia e cola.
Estas etapas são necessárias sempre que você se cadastrar em novos cassinos online, visto que eles seguem a Lei das Bets. Porém, não se preocupe, você consegue completar todo o passo a passo em menos de 5 minutos.
Como sacar em cassinos com saque via Pix
Para sacar em cassinos com saque via Pix você precisa ter seu perfil verificado e conta bancária cadastrada. Com isso, é preciso apenas aproximadamente 4 minutos para solicitar seu saque, confira o passo a passo:
- Faça login em sua conta;
- Acesse seu perfil e toque na carteira;
- Encontre o botão para sacar;
- Informe o valor que vai retirar via Pix;
- Selecione a conta com chave Pix registrada em seu nome;
- Confirme a transação.
O tempo de saque é instantâneo em todo novo cassino online, na maioria das vezes. No entanto, podem acontecer variações e levar poucos minutos ou até 1 hora como na bet365.
Antes de sacar, lembre-se de que é necessário verificar seu perfil e solicitar o saque apenas para chave Pix registrada no seu nome.
Como escolher um cassino com Pix que realmente paga
Para escolher um cassino que realmente paga via Pix, é preciso ficar atento aos seguintes critérios: licença, segurança, catálogo de jogos, métodos de pagamento e suporte.
Foi a partir da análise desses aspectos que elencamos os 14 melhores cassinos online no Brasil, com destaque para Betano, bet365, KTO e Novibet. Abaixo, explicamos cada um dos pontos avaliados.
Licença e regulamentação
O principal critério na hora de escolher os cassinos que pagam via Pix é a licença federal. Ela indica quais são os sites avaliados, fiscalizados e monitorados pelo Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), órgão do Ministério da Fazenda.
Para saber se um site é legalizado e seguro, veja, abaixo, dicas para visualizar a Portaria SPA/MF de autorização do cassino e detalhes sobre a reputação:
- SIGAP: acesse o SIGAP e veja a lista dos cassinos autorizados;
- Site oficial: no rodapé do cassino, veja se ele apresenta a portaria de autorização;
- Reputação: veja como ele é avaliado no Reclame Aqui.
Segurança da plataforma
Para escolher cassinos que pagam Pix, fique atento à segurança da plataforma. Para avaliar, veja se o site possui protocolo de criptografia SSL/TLS. Quando ativa, um cadeado fica exibido no endereço do site, mostrando que a conexão é segura.
A proteção com reconhecimento facial e verificação de identidade também é essencial e está presente em todos os cassinos analisados neste artigo.
Catálogo de jogos
A variedade de jogos de apostas é um critério importante, pois a variedade te permite explorar e conhecer slots e crash games atuais. Imagina se registrar em um cassino e não encontrar seus jogos favoritos? Por isso, veja quais categorias estão disponíveis:
- Crash games;
- Slots;
- Bingo;
- Blackjack;
- Baccarat;
- Game shows.
Seguimos estes critérios para elaborar nossa lista com os melhores cassinos com Pix. Por exemplo, as vantagens do código Superbet para hoje são acessar milhares de jogos e ainda rodar a roleta SuperSpin com prêmios diários e participar de torneios regulares.
Pagamentos rápidos e valores flexíveis
Nem todos os cassinos com Pix pagam na hora, com variações que podem levar alguns minutos. Por isso, avalie o tempo de processamento do site e priorize as plataformas que fazem o saque instantaneamente.
Também fique atento aos valores limites para depositar e sacar. Em nossa experiência, vimos que os cassinos que pagam via Pix na hora são: Betano, bet365, KTO, Novibet e Stake.
Outro site que se destaca é a Estrela Bet, com pagamentos instantâneos e acessíveis. Ao se cadastrar com o código de bônus da Estrela Bet você pode sacar a partir de R$0,01.
Promoções ativas
O melhor cassino online é aquele com giros grátis, cashback, torneios, missões e outras promoções. Os bônus disponíveis são importantes para aumentar sua banca, receber reembolso das apostas perdidas e explorar novos jogos.
Suporte ao cliente
Priorize sites de apostas com suporte ao cliente 24/7 e em português. Caso tenha problemas com as transações via Pix, esqueça a senha ou não saiba usar algum serviço, basta pedir ajuda.
Os sites indicados possuem atendimento com formato 24/7, incluindo canais como: Chat Online, E-mail e Telefone. Com destaque para a Blaze, o suporte demora apenas 1 minuto para responder.
A partir dele, é possível fazer a famosa pergunta sobre qual é o código da Blaze e se está disponível, como depositar, sacar e resolver outros problemas.
Vantagens de usar Pix em cassinos online
As principais vantagens de usar Pix em cassinos online estão relacionadas a velocidade de processamento e a ausência de taxas. Abaixo, listamos todos os pontos positivos, confira:
- Transações instantâneas: o Pix chega em poucos segundos e fica disponível 24/7;
- Ausência de taxas: nenhum valor adicional é aplicado na transferência;
- Segurança: o Pix usa criptografia e é monitorado pelo Banco Central;
- Uso facilitado: transações feitas com QR Code ou chave Pix;
- Limites flexíveis: nos cassinos com Pix você encontra valores de saque amplos a partir de R$0,01.
Comparativo dos saques nos cassinos que pagam no Pix
A partir da nossa análise, criamos uma tabela comparativa entre os cassinos que pagam no Pix, sendo o critério principal o valor mínimo e máximo de saque. Confira em detalhes abaixo:
|Cassino com Pix
|Saque mínimo
|Saque máximo
R$5
R$50.000
R$5
R$20.000
R$0,01
R$50.000
R$10
R$20.000
R$0,01
R$100.000
R$0,01
R$50.000
R$1
R$45.000
R$0,01
R$50.000
R$1
R$15.000
R$20
R$20.000
R$0,01
R$50.000
R$10
R$30.000
R$20
R$5.000
R$0,01
Ilimitado
Se você procura cassinos com saque acessível via Pix, os destaques vão para KTO, Stake, Blaze, EstrelaBet e Lottoland com R$0,01. O valor baixo permite sacar valores baixos e manter o controle da sua carteira.
Por outro lado, os cassinos que se destacam pelo saque elevado são Stake (R$100.000), KTO, Betano, Betsson e Blaze com R$50.000 diariamente.
Quais são os jogos de cassino que pagam no Pix?
Os jogos de cassinos que pagam no Pix são os slots, crash e ao vivo, incluindo títulos populares como bingo online dinheiro real, tigrinho, Gates of Olympus e Aviator. Abaixo, listamos as principais categorias e jogos:
- Slots populares: Fortune Tiger, Gates of Olympu, Big Bass Bonanza e Tigre Sortudo;
- Crash games: Aviator, Mines, Spaceman, JetX e outros;
- Jogos de mesa: Blackjack, Baccarat, Roleta e Bac Bo
- Cassino ao vivo: Crazy Time, Roleta Brasileira, Lightning Roulette e outros.
Antes de jogar, fique atento ao funcionamento do jogo e considere testar as versões demonstrativas.
Já nos jogos em tempo real, você pode acessar uma mesa na Betano, KTO ou bet365, que estão entre os melhores cassinos ao vivo, e assistir uma rodada para entender o funcionamento antes de apostar.
Métodos alternativos ao Pix nos cassinos online
Os métodos de pagamento alternativos ao Pix são: Transferência Bancária Eletrônica (TED), Cartão de Débito e Cartão Pré-Pago. Abaixo, entenda como funcionam:
- TED: transferência bancária tradicional entre bancos;
- Cartão de débito: pagamento com saldo disponível em conta;
- Cartão pré-pago: pagamento com saldo recarregável do cartão.
Para usar esses métodos alternativos, fique atento que as contas também precisam estar registradas em seu nome, seguindo as normas da Lei 14.790/2023. Esta legislação proibiu o uso de métodos como: boleto bancário, criptomoedas e cartões de crédito.
Perguntas frequentes sobre cassinos Pix
Abaixo, apresentamos a nossa seção de perguntas e respostas sobre os cassinos que pagam via Pix, confira em detalhes!
Quais são os cassinos que pagam via Pix?
Os cassinos que pagam via Pix são Betano, bet365, KTO e Novibet. O Pix é o método de pagamento mais popular no Brasil, com transferências instantâneas e seguras, sendo monitoradas diariamente pelo Banco Central.
Como fazer depósitos em cassinos usando Pix?
Para fazer depósitos nos cassinos usando o Pix você precisa ir em "Depositar" e cadastrar sua conta bancária. Em seguida, é só inserir o valor do pagamento, gerar o QR Code e fazer a leitura do código no aplicativo bancário.
Qual cassino realmente paga no Pix?
O cassino que realmente paga no Pix hoje, 19/01/2026, com até R$50.000 de saque diário é a Betano.
Existem taxas para usar Pix em cassinos?
Não, não existe taxa para usar Pix nos cassinos legalizados. O Pix é gratuito e não aplica nenhuma tarifa nas transações.
O Pix é seguro para apostar em cassinos?
Sim, é seguro apostar nos cassinos com Pix. O método foi lançado pelo Banco Central do Brasil, sendo também monitorado diariamente. Mas fique atento em apostar apenas em sites legalizados pelo Governo Federal.
Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br
