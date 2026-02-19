A Roleta da bet365 conta com 22 opções e todas as apostas feitas na mesa acumulam freespins por causa do Clube bet365. Assim, o jogador pode conquistar giros extras de forma progressiva, conforme o valor apostado na semana.

Usamos o código da bet365 válido hoje e preparamos este artigo para contar tudo sobre o cassino online com a Roleta Ao Vivo. Convidamos você a ficar conosco para saber mais!

Como funciona a roleta da bet365

A Roleta da bet365 é uma sala exclusiva do cassino online. Nesta mesa, você aposta entre R$0,50 e R$20.000 por rodada, e conta com uma experiência 100% localizada em português brasileiro, do dealer até os termos de uso do jogo, o que facilita o entendimento mesmo para quem está começando.

Apesar de ser uma sala disponível apenas na bet365, e não em outros cassinos ao vivo, a marca mantém as regras mais clássicas. Os pontos mais importantes são:

Roda normal : formato Europeu, com 0 e mais 36 números;

: formato Europeu, com 0 e mais 36 números; Interface em português : dealer e todo o texto localizado para o brasileiro;

: dealer e todo o texto localizado para o brasileiro; Mecânica básica : aposta interna e externa em cada rodada;

: aposta interna e externa em cada rodada; Fichas pré-definidas: aposte entre R$0,50 e R$20.000 com fichas pré-estabelecidas.

Uma particularidade dessa mesa é a possibilidade de encontrar a chance de acertar o palpite. Por exemplo, podemos fazer uma aposta direta e escolher um único número. Neste caso, a nossa probabilidade de acertar é 3%.

Sobre como funciona o saque da bet365, todo prêmio é pago logo após a vitória. Nisso, nós decidimos se vamos continuar para a próxima rodada ou sacar via Pix, tendo o prêmio transferido de forma imediata.

Como jogar roleta na bet365: passo a passo

Para jogar roleta na bet365, você precisa se registrar e cumprir a verificação de identidade. Em seguida, vá à seção "Cassino" e procure por "roleta". Feito isso, basta entrar na sala, comprar a sua ficha, confirmar a sua aposta e torcer para que a bola confirme o palpite!

O cadastro na bet365 é bem intuitivo e pode ser feito pelo PC, celular ou aplicativo. Não queremos que fique com nenhuma dúvida e por isso mostramos abaixo os passos necessários para jogar pela primeira vez:

1 . Faça login na sua conta bet365; 2 . Digite "Roleta" no campo "Pesquisar"; 3 . Escolha qualquer mesa de roleta para começar; 4 . Troque o seu saldo por ficha antes de qualquer rodada; 5 . Coloque as suas fichas em algum palpite interno ou externo; 6 . Torça para o resultado estar correto!

Captura de tela realizada em 02/02/2026.

💡 Roleta bet365 tem Criador de Aposta: a função Criador de Aposta nos permite fazer a aposta mesmo com uma rodada em andamento. Esse palpite vale para a rodada seguinte!

Tipos de roleta disponíveis no cassino bet365

O cassino bet365 conta com 22 opções de roleta, com a versão europeia, mini-roleta e game show. Neste último, você tem as regras da versão europeia, mas a tabela de pagamento é reduzida em troca de aumentos aleatórios nas rodadas.

A bet365 é legal no Brasil e todas as mesas seguem à Lei 14.790/2023. Abaixo, trazemos mais detalhes desses jeitos de apostar!

Roleta europeia bet365

A roleta europeia bet365 é a versão clássica, trazendo um único zero e números entre 1 e 36. Essa versão tem RTP (Return to Player ou Retorno ao Jogador, em tradução livre) de 97,30%, tendo uma vantagem da casa mínima.

Captura de tela realizada em 02/02/2026.

Mini-roleta

A mini-roleta está disponível na bet365 e conta com prêmio máximo de até 100x o valor da aposta. São 12 números no total, com 0 e entre 1 e 11. Além da menor quantidade de números, as apostas Direta e Dividida têm 100x e 50x de aumento, respectivamente.

A cada rodada, entre 1 e 3 números são selecionados. Caso esses números façam parte da sua aposta Direta ou Dividida, o prêmio é aumentado.

Captura de tela realizada em 02/02/2026.

Roleta de cassino ao vivo especial

A Roleta de cassino ao vivo especial é um formato com prêmio aumentado na aposta Direta. 5 números são sorteados para terem um multiplicador entre 50x e 500x, a depender da sala neste formato. Caso vença, o prêmio é multiplicado pela odd correspondente.

Esse tipo de roleta segue o padrão europeu, mas os prêmios são reduzidos. Enquanto o formato padrão paga 1:35 (36x), a aposta direta no game show paga 1:29 (30x).

Captura de tela realizada em 02/02/2026.

Roleta americana

A roleta americana tem o duplo zero, o que eleva a vantagem da casa e diminui as probabilidades a favor de quem aposta. Como a bet365 fica no topo do ranking de melhores cassinos online no Brasil, esse tipo de aposta não está disponível no momento.

Os palpites seguem a mesma lógica da roleta europeia, mas a roleta tem 38 números: 00, 0, e 1 a 36. Como o RTP é menor, poucos cassinos online têm essas mesas.

Roleta ao vivo na bet365: como funciona

A roleta ao vivo na bet365 tem transmissão ininterrupta todos os dias, com qualidade em Full HD e dealer que fala em português. Em nossos testes, o crupiê é estrangeiro e fala com um sotaque carregado, mas nada que impacte negativamente a experiência.

Opinião do Autor Davi Costa "Gostei muito do tempo apostando na Roleta Brasileira bet365. A anfitriã Whendy foi bem simpática. Sem dúvida, ela se diferenciou dos crupiês mais "robóticos" de outros cassinos."

Além da sala exclusiva da bet365, as provedoras Playtech e Evolution Gaming marcam presença, tendo salas localizadas com diferentes formatos. Abaixo estão mais detalhes!

Roleta brasileira bet365

A Roleta Brasileira bet365 é a versão mais popular dentro do cassino ao vivo. Feita em parceria com a Playtech, essa sala tem RTP de 97,30% e aposta mínima de R$0,50 por rodada, estando disponível todos os dias com dealers em português brasileiro.

O maior diferencial desta roleta é o Clube bet365, com até 300 giros extras toda semana. Pelo que testamos, você ganha 1 crédito de cassino a cada R$50 apostados na roleta ou em outros jogos promocionais.

Então, ao ver como jogar Aviator na bet365 ou roleta e apostar R$100 na semana, você tem 25 giros extras para apostar na Fênix Sortuda, no Macaco Sortudo, no Ratinho Sortudo ou no Touro Sortudo. As faixas funcionam da seguinte forma:

Aposta semanal Ganhe Quantidade de giros extras R$50 – R$1.250 1 giro grátis a cada R$50 apostados 25 giros grátis R$1.251 – R$4.580 1 giro grátis a cada R$48 apostados 75 giros grátis R$4.581 – R$8.900 1 giro grátis a cada R$45 apostados 90 giros grátis R$8.901 ou mais 1 giro grátis a cada R$42 apostados 110 giros grátis

Tabela de pagamento da roleta bet365

O pagamento da roleta bet365 traz prêmio máximo de 36x o valor da aposta, com fichas a partir de R$0,50 por rodada. Todas as informações sobre os prêmios aparecem na tabela de pagamento da roleta da bet365 no ícone de 3 linhas, no canto inferior à esquerda.

Caso não encontre alguma informação, você pode buscar quais são os canais de suporte da bet365 e tirar dúvidas sobre os prêmios.

Para facilitar a sua vida, preparamos uma tabela atualizada em 19 de fevereiro de 2026 sobre os prêmios pagos na roleta do cassino bet365:

Aposta Pagamento Probabilidade Direta 36x 2,70% Dividir 18x 5,41% Rua 12x 8,11% Canto 9x 10,81% Linha 6x 16,22% Coluna ou Dúzia 3x 32,43% Vermelho ou Preto 2x 48,65% Par ou Ímpar 2x 48,65% 1 a 18 / 19 a 36 2x 48,65%

🙋 O prêmio pode variar: esta é a tabela padrão da roleta, mas os pagamentos mudam em outras mesas ao vivo, como mini-roleta e roletas com game show.

Apostas internas e externas na Roleta bet365

Existem dois tipos de apostas na Roleta bet365: internas e externas. As apostas internas focam em menos números e, consequentemente, têm prêmios maiores. Já as apostas externas são mais abrangentes, tendo prêmios menores.

São 5 apostas internas para escolher e elas funcionam da seguinte forma:

Direta: aposta em um único número específico onde a bola deve parar; Dividida: seleção de dois números vizinhos, na horizontal ou vertical; Rua: aposta em três números consecutivos na mesma linha; Canto: escolha da interseção que reúne quatro números em formato de quadrado; Linha: aposta na união de duas fileiras, abrangendo seis números ao todo.

As apostas externas focam em uma cobertura maior. Por exemplo, apostar se a casa que a bola para é Vermelha ou Preta, Par ou Ímpar, entre outros pitacos. Abaixo estão mais detalhes:

Coluna: aposta em uma das colunas verticais que reúnem 12 números; Dúzia: seleção de um dos três conjuntos com 12 números consecutivos; Vermelho ou Preto: indicação da cor da casa onde a bola irá parar; Par ou Ímpar: aposta sobre a paridade do número sorteado; 1 a 18 ou 19 a 36: escolha entre a faixa baixa ou alta da roleta.

Como o próprio guia para iniciantes na bet365 explica, todas essas informações podem ser encontradas na sala da roleta ou nos artigos da Central de Ajuda. Em nossos testes, pudemos navegar sem dificuldade e de modo bem intuitivo.

Mesas de apostas baixas: roleta de 50 centavos na bet365

As mesas de 50 centavos na bet365 são: a sala exclusiva, a Roleta Relâmpago, a Mega Roleta e a Mega Fire Blaze Roleta Brasileira. Todas essas quatro salas têm apostas a partir de R$0,50 por rodada.

As mesas de roleta do cassino bet365 para apostar com pouco são:

Roleta bet365; Roleta Relâmpago; Mega Roleta; Mega Fire Blaze Roleta Brasileira Ao Vivo.

As outras salas têm apostas mínimas entre R$1 e R$1,25, e o valor mínimo aceito depende de cada mesa ou versão em vídeo. Para conferir o valor, basta entrar no jogo.

A bet365 tem roleta grátis?

Não, a bet365 não tem roleta grátis para jogar sem dinheiro real. Todas as mesas ao vivo ou versão em vídeo exigem saldo na conta.

Além de ser um dos cassinos que pagam via Pix na hora, a bet365 aceita transferência bancária com Nubank, Bradesco, Santander, Itaú e outros 7 bancos.

Desta forma, você pode depositar a partir de R$5 e apostar até 10 vezes na roleta de 50 centavos bet365.

Dá para baixar a roleta bet365 no celular?

Sim, é possível baixar a roleta bet365 no celular por meio do aplicativo bet365 para Android. Para fazer o download, basta ter 18 anos ou mais, ir à loja Play Store e procurar por "bet365". Em seguida, toque em "Baixar" para ter o jogo da roleta no celular.

O aplicativo da bet365 repete a interface mobile e permite o login por biometria. Assim, você posiciona o seu dedo para entrar na conta de apostas e jogar a roleta.

Os donos de iPhone não têm como baixar o aplicativo de cassino até o momento. Felizmente, a versão mobile não brinca em serviço! Usamos a plataforma pelo Safari e não tivemos problemas para apostar na roleta pelo iOS.

Estratégias para jogar roleta na bet365

A melhor estratégia para jogar roleta na bet365 é utilizar sistemas populares de gestão de banca, como Martingale, D'Alembert e Kelly. Ainda assim, esses sistemas focam em prêmios vantajosos a longo prazo e exigem uma pitada de sorte.

Para ter uma boa experiência, os nossos conselhos são:

Prefira apostas externas: essas apostas têm boas odds e valem a pena no longo prazo com o uso de sistemas populares; Faça uma boa gestão de banca: não aposte tudo de uma só vez e reflita antes de apostar; Escolha um sistema: pesquise e conheça um jeito de definir o palpite; Fique atento ao Prize Matcher: de tempos em tempos, a bet365 tem o Prize Matcher, que libera fichas douradas para a roleta; Não hesite em perguntar: na dúvida, pesquise ou pergunte para a crupiê antes de apostar.

Opinião do Autor Davi Costa "Eu gosto do método de Kelly, porque ele mostra o valor "ideal" para apostar de acordo com a banca. Coloco a fórmula no ChatGPT e só foco em apostar e torcer!"

Existe estratégia infalível para a roleta bet365?

Não, não existe estratégia infalível para a roleta bet365 ou qualquer outro tipo de mesa ao vivo ou slot de cassino online. Todos os jogos são considerados de azar porque dependem única ou majoritariamente da sorte!

Ainda que você encontre métodos garantidos ou promessas de robôs que preveem os resultados, nada disso é verdade. Trate a roleta como jogo de azar e jogue com responsabilidade.

Jogar roleta na bet365 é confiável?

Sim, jogar roleta na bet365 é confiável e está de acordo com a Lei 14.790/2023. Portanto, todas as mesas ao vivo do cassino online têm resultados justos, pagam os prêmios na hora e são restritas para usuários com 18 anos ou mais.

A bet365 faz parte dos cassinos novos e regulamentados no Brasil. Então, a marca conta com representação jurídica no país e segue a Lei das Bets e outras Leis importantes, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Código do Consumidor.

Acima de tudo, os jogos de roleta têm RNG auditado por entidades aprovadas pela SPA. Logo, os resultados são comprovadamente aleatórios e passam por fiscalizações aleatórias ao longo do ano.

Perguntas frequentes sobre a roleta bet365

Veja as respostas das perguntas frequentes sobre a roleta bet365 abaixo!

Como jogar na roleta da bet365?

Para jogar na roleta da bet365, crie uma conta, faça a verificação, acesse o cassino, busque por "roleta", troque o saldo por fichas, escolha apostas internas ou externas e confirme antes do giro da bola.

Qual o valor mínimo para apostar na roleta bet365?

O valor mínimo para apostar na roleta bet365 é de R$0,50 por rodada, disponível em mesas como Roleta bet365, Roleta Relâmpago, Mega Roleta e Mega Fire Blaze Roleta Brasileira ao vivo.

Tem roleta ao vivo na bet365?

Sim, a bet365 oferece roleta ao vivo 24 horas por dia, com transmissão em Full HD, dealers que falam português e mesas exclusivas, além de parcerias com Playtech e Evolution Gaming.

A roleta bet365 funciona no celular?

Sim, a roleta bet365 funciona no celular pelo navegador mobile e pelo aplicativo Android. O app permite login por biometria, enquanto usuários de iPhone podem jogar normalmente via Safari, sem limitações.

Quais os tipos de roleta disponíveis na bet365?

A bet365 oferece roleta europeia, mini-roleta, roleta especial com multiplicadores e roleta brasileira ao vivo, totalizando 22 opções com diferentes regras, prêmios e formatos de aposta.

É possível jogar roleta grátis na bet365?

Não, a bet365 não oferece roleta grátis. Todas as mesas exigem saldo real na conta, com depósitos a partir de R$5 e apostas mínimas de R$0,50 nas mesas de roleta de baixo valor.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br.