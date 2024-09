A Betsson Brasil é uma casa de apostas com variedade de mercados e diferentes jogos







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Está procurando por uma plataforma para começar a apostar, mas não sabe se a Betsson Brasil vale a pena? Abaixo preparamos uma análise minuciosa com as melhores ofertas, jogos e mercados esportivos que você pode acessar na casa. Dessa forma, veja também como abrir sua conta com os bônus Betsson de boas-vindas.

Durante o texto, abordamos com detalhes as principais características da casa para que você possa chegar a um veredito. Então, confira agora as maiores vantagens e desvantagens da plataforma de apostas.

Por fim, confira, ainda, a nossa seleção das melhores casas de apostas do Brasil para descborir outras opções para começar suas bets online.

Visão geral

Apesar da Betsson Brasil ter começado a atuar em 2019, a fundação da empresa internacional é bem mais antiga. Atuando há mais de seis décadas, a Betsson é considerada hoje uma das maiores empresas de apostas online do mundo.

Por conta da sua experiência, a empresa possui um catálogo completo para atender os jogadores nacionais fãs de esportes. Exemplo disso é a sua cobertura localizada para as principais disputas da seleção brasileira e outras competições populares por aqui.

O site também se destaca pelas opções de jogos disponíveis 24h para diferentes temáticas que incluem mesas ao vivo. Desse modo, você pode diversificar sua experiência de aposta com os títulos mais populares, jogos exclusivos e torneios do cassino.

Para além das apostas, as bonificações para esportes e cassino da operadora podem levar sua trajetória a outro nível. Existem diversos desses recursos na página de promoções da Betsson, mas no decorrer do artigo mencionaremos mais sobre elas e outros grandes diferenciais da casa.

Vantagens

Antes de selecionar uma plataforma é preciso pesquisar bastante sobre os seus recursos em comparação com outras marcas. Esse processo exige tempo e atenção, mas visando facilitar sua avaliação selecionamos abaixo as maiores vantagens na Betsson.

Existem vários bônus da Betsson com condições simples e valores interessantes;

A plataforma utiliza vários métodos de pagamento reconhecidos e confiáveis;

Ampla cobertura para o Brasileirão e outros torneios do esporte nacional;

Mercados esportivos com condições competitivas;

Cobertura para títulos exclusivos das categorias de slots, crash games, jogos de mesa e muito mais.

Desvantagens

Mesmo tendo um serviço completo em vários aspectos, ainda existem algumas questões que a Betsson pode melhorar nos seus serviços. Alguns desses fatores que mais chamaram nossa atenção durante a pesquisa incluem:

Ainda não existe um apk da Betsson;

O suporte via chat ao vivo da plataforma não funciona no formato 24/7;

A casa possui limites de depósito mínimo altos em comparação a outras casas.

Apostar agora >>

A Betsson é confiável? Análise detalhada

Antes de começar em uma casa de apostas online, é muito importante garantir que a marca seja uma opção confiável. Afinal, você certamente não quer que seus dados pessoais e informações bancárias sejam manuseados por empresas suspeitas.

Existem vários indicativos de segurança que você pode procurar nas plataformas realmente seguras e responsáveis. Uma das primeiras questões é a reputação da operadora, que no caso da Betsson Brasil, conta com reconhecimento internacional.

A fama da operadora acontece tanto pela sua experiência de décadas no mercado de apostas, quanto devido aos seus patrocínios. Atualmente, a empresa possui parcerias com Inter de Milão, Boca Juniors, Racing Club, Atlético Nacional e René Higuita, o lendário escorpião do futebol como embaixador.

Mais do que reconhecida, a Betsson também possui um site estável, constantemente atualizado, que tem tecnologias de criptografia e proteção de dados avançadas. Assim, você pode usar a casa para montar ou realizar transações sem se preocupar com suas informações sensíveis.

Bônus e códigos promocionais na Betsson Brasil

Agora que vimos que a operadora é uma opção confiável, muitos jogadores podem ser perguntar sobre os bônus da Betsson. Sobre eles, destacamos que a casa possui um catálogo bem abrangente que inclui desde ofertas para iniciantes, até programas VIP, sorteios, cashback e torneios.

Cada promoção da casa possui condições únicas que podem possibilitar uma experiência de aposta diferenciada para você. Todos os bônus podem ser conferidos integralmente pelo site oficial, mas separamos a seguir um resumo das ofertas mais interessantes.

Bônus de cadastro Betsson

Logo ao começar na Betsson, você pode resgatar uma oferta no seu primeiro depósito para turbinar seus palpites iniciais. Nela, depositando pelo menos R$50 é possível conseguir uma aposta adicional nos mercados esportivos da empresa. Dentre seus principais requisitos estão:

Após o depósito classificatório ser processado, você resgata R$50 instantaneamente, sem precisar de nenhum código bônus da Betsson; Recargas feitas utilizando Pay4Fun, Skrill/Moneybookers, Neteller ou Mastercard, não estão classificadas para ativar a oferta; Quaisquer valores resgatados em apostas com fundos promocionais estão sujeitos a um rollover de 3x em mercados com odds mínimas de 2.0; As apostas em sistema ou que tiveram cash out ativado não são contabilizadas para o cumprimento do rollover; Essa oferta está sujeita aos termos e condições gerais da Betsson Brasil.

Pegar bônus >>

Promoção para iniciantes no cassino

No cassino da Betsson você pode conseguir até 400% de bônus no primeiro depósito até R$2000 e 100 giros extras. Com isso, você pode começar com tudo no cassino da empresa, bastando respeitar alguns simples regulamentos, sendo eles:

Você fica classificado para essa oferta com depósitos a partir de R$50; As rodadas adicionais são disponibilizadas para Jackpot Play Games; Após resgatar a oferta, você poderá utilizar seus fundos meio a meio nos caça-níqueis e mesas ao vivo da empresa; Para cada rodada nos slots, você consegue 2,5% do bônus como fundos que possuem rollover de 1x no cassino; Nas apostas do cassino ao vivo, você consegue 2,5% de bônus como fundos a cada 5 rodadas que possuem rollover de 1x em jogos; Todos os retornos dos giros adicionais são creditados como fundos promocionais e devem ser apostados 25x antes do saque. Aplicam-se os T&C.

Jogar agora >>

Até R$270 de reembolso na Betsson

Além das ofertas para depósito, você também pode conseguir cashback nos seus palpites múltiplos sobre o vencedor de partida. Aqui, você pode conseguir até 3 reembolsos por dia de R$90 após ativar o seguro no cupom de apostas. Outras características dessa oferta incluem:

Apenas palpites múltiplos com pelo menos 5 seleções do mercado vencedor da partida são elegíveis para a oferta;

Para se classificar não é preciso utilizar nenhum código bônus da Betsson;

É requisitado que os valores apostados sejam de R$1,20 ou mais;

Cada seleção deve possuir odds de pelo menos 1.4, e a aposta total cotações de no mínimo 5.3;

Todos os requisitos podem ser conferidos integralmente pelo site oficial, juntamente aos T&C gerais aplicados.

Hexa Milionário Betsson

O desafio milionário da Betsson é um jogo em que você pode conseguir até R$6.000.000. Esse recurso funciona de forma bem bastante simples, bastando que você responda corretamente 20 perguntas para conseguir o prêmio máximo. Algumas questões importantes desse título são:

Para participar do jogo, é preciso apostar R$150 nos esportes da casa em mercados com odds mínimas de 1,50;

Você começa o jogo com o prêmio máximo, que vai tendo seu valor alterado conforme as perguntas respondidas;

Qualquer saldo disponível no pote após as 20 perguntas é creditado na sua carteira digital;

Não existe um limite de vezes que você pode participar da promoção;

São aplicados os termos e condições gerais.

A Betsson traz apostas esportivas em diferentes esportes, com foco em futebol | Crédito: Reprodução / Betsson Brasil

Como fazer cadastro na Betsson?

Alguns pontos muito positivos na Betsson Brasil são a facilidade da navegação do site e a transparência de informações. Devido ao este design intuitivo, você pode começar na casa em alguns minutos, bastando completar o formulário de cadastro através das seguintes etapas:

A primeira coisa a ser feita é acessar o site oficial da Betsson Brasil; Uma vez na empresa, selecione o botão Criar Conta; Agora você será redirecionada e poderá completar o questionário com alguns dos seus dados pessoais; Antes de finalizar o seu registro, é preciso aceitar os T&C da empresa que devem ser conferidos atentamente; Por fim, você já pode explorar a empresa para fazer o primeiro depósito e resgatar um dos bônus da Betsson.

Como apostar na Betsson?

Logo após o seu registro na Betsson Brasil, dezenas de mercados esportivos e centenas de jogos de cassino estarão disponíveis. Para acessá-los, é preciso somente possuir fundos válidos e seguir a lista com o passo a passo que preparamos abaixo:

Inicialmente, acesse a sua conta no site da Betsson apertando o botão Entrar e informando os dados de login. A seguir, utilize os atalhos de navegação no painel superior da empresa para acessar a área procurada; Nesse ponto, selecione mercados esportivos para montar um boletim ou escolha algum jogo com base no seu estilo; Posteriormente, é possível adicionar sua aposta para confirmar o palpite ou participar de uma rodada no jogo escolhido; Pronto, a partir desse momento você pode acompanhar o desenvolvimento das partidas ou rodadas e torcer para as apostas funcionarem.

Opções de apostas esportivas na Betsson

Na Betsson Brasil, as apostas esportivas ocupam um lugar de destaque com a casa possuindo uma ampla cobertura de modalidades. Acessando o site, você pode acessar os principais torneios e ligas profissionais em 2024 de forma rápida e descomplicada.

A própria navegação pela área de esportes é bastante simples, permitindo conferir todas as modalidades e competições pela lista no canto esquerdo da plataforma. Por lá, você pode filtrar as disputas pelos países de origem ou popularidade. Confira a seguir os principais esportes do site.

Futebol na Betsson

Logo à primeira vista, é possível perceber que o futebol é o principal esporte da casa. Além de ser patrocinadora de grandes equipes futebolísticas internacionais, existem inúmeras opções de apostas na Betsson voltadas para o futebol. Por exemplo.

Brasileirão Série A, B e C;

Copa do Brasil;

Eliminatórias CONMEBOL;

Copa Libertadores;

Liga dos Campeões, e muito mais.

Basquete

Os entusiastas do basquete podem encontrar as principais ligas estadunidenses e outras competições populares. Desse modo, o basquete acaba sendo uma das 5 categorias com mais opções de apostas no site da Betsson. Dentre as opções disponíveis na casa estão:

WNB;

NBA;

Campeonato Mineiro de Basquete;

Amistosos de times;

Campeonato de Seleções Nacionais da Fiba Ásia, entre outros.

Tênis

Nos anos 1990 o tênis se popularizou muito no Brasil por conta da atuação de jogadores consagrados como Guga Kuerten. Caso você seja um dos entusiastas desta modalidade, a Betsson representa uma opção sólida pela sua cobertura que inclui:

Grand Slam;

Challengers;

ITF masculino;

ITF feminino;

Copa Davis

e-Sports

As ligas profissionais de e-Sports tem se tornado cada vez mais importantes nacional e internacionalmente. Com esse crescimento, a Betsson passou a cobrir algumas das principais modalidades desses esportes eletrônicos, possuindo cobertura para categorias como:

Counter Strike;

Dota2;

Valorant;

League of Legends;

Rainbow Six, e mais.

Vôlei

Após o futebol e modalidades derivadas dessa categoria, o vôlei é o esporte mais popular nacionalmente. Tendo isso em mente, pela Betsson você encontra opções para apostar tanto e competições nacionais quanto estrangeiras, dentre as quais:

Campeonato Mineiro de Voleibol masculino; Campeonato Paulista de Voleibol Feminino; Torneio de vôlei feminino estadunidense; Amistosos internacionais; Campeonato Argentino de Voleibol Feminino - Série A, entre outros.

Apostar agora >>

Mercados de apostas na Betsson

Já vimos que a Betsson Brasil possui uma cobertura de modalidades consistente, contando com eventos do mundo inteiro. Porém, o site também se destaca pela variedade de mercados ao vivo e de pré-jogo que permitem personalizar seus palpites.

Dependendo do evento selecionado, você poderá inclusive selecionar o criador de apostas, permitindo ainda mais customizações ao apostar. Para exemplificar uma parte do catálogo da empresa, selecionamos aqui alguns dos principais tipos de apostas na Betsson que você pode selecionar.

1 x 2 – Escolha o Vencedor da Partida

Se você procura por uma opção simples para começar a montar seus palpites na Betsson, o 1x2 pode ser útil. Com esse mercado, é possível apostar no possível resultado de uma partida de futebol e diversas outras modalidades. Para isso, você conta com as seguintes opções:

1 - Vitória da equipe da casa;

X - empate da competição;

2 - vitória da equipe visitante.

Por conta do seu funcionamento, essa categoria se encaixa bem na montagem de palpites simples ou múltiplos. Logo, sendo uma opção flexível que permite uma análise mais direta do desempenho das equipes.

Empate Anula

Sendo derivado do mercado 1x2, o mercado de empate anula é outra opção muito simples de se apostar no resultado. A principal diferença entre ambas as categorias e que no empate anula você aposta em duas conclusões simultaneamente, sendo elas:

Vitória do time A ou empate;

Empate ou vitória do time B;

Vitória de alguma das equipes.

Como esse mercado cobre dois resultados, ele é opção ideal para partidas entre competidores tecnicamente equilibrados. Todavia, essa flexibilidade vem acompanhada de cotações menores, exigindo uma maior pesquisa antes de montar apostas na Betsson.

Apostas Futuras

Também conhecidas como mercados de longa duração, essas categorias de apostas na Betsson podem assumir diferentes formatos. Contudo, essas opções sempre estão relacionadas a eventos que acontecem ao final de fases das competições, tais como:

Vencedor final;

Artilheiro da competição;

Top finalistas;

Rebaixados;

Vencedor do grupo, e mais.

As odds na Betsson têm cotações justas?

Para avaliar se uma casa oferece condições justas, você pode comparar o valor das suas odds para ver se elas estão na média do mercado. As melhores empresas, como a Betsson Brasil, geralmente apresentam condições interessantes que podem resultar em retornos proporcionais.

Acessando o site oficial da Betsson, você pode ter acesso a milhares de mercados esportivos para diferentes modalidades. Ao acessar a empresa, saiba que todas as cotações do site passaram por um longo processo para serem definidas.

Inicialmente, todas as cotações da casa são definidas por especialistas que analisam indicativos como histórico, motivação, estatísticas e forma recente das equipes. Em seguida, os mercados são lançados para receberem apostas dos jogadores até ficarem equilibrados.

No final desse processo, os jogadores da empresa tem acesso a mercados com odds precisas e condições justas. Entretanto, como as cotações estão sujeitas a alterações, é importante sempre conferir os multiplicadores antes de apostar.

Cota Turbinada

Apesar das odds na Betsson estarem sujeitas a constantes alterações, com as cotas turbinadas você pode acessar eventos que sempre apresentam retornos interessantes. Essas últimas, são ofertas que podem aparecer todos os dias em eventos selecionados pela operadora.

Para utilizá-las, basta adicionar os eventos disponíveis para o seu boletim de apostas e adicionar um palpite. Enquanto utilizar essas ofertas, fique atento a possíveis restrições sobre a suas utilizações em múltiplas ou com fundos promocionais.

Apostar agora >>

Odds da Betsson hoje

Até aqui apresentamos com detalhes os fatores que indicam que as cotações da Betsson são justas. Feito isso, podemos agora exemplificar as condições dos eventos da empresa, selecionando as odds de algumas competições populares na casa.

Evento Mercado 1° Colocado 2° Colocado 3° Colocado

Copa do

Brasil

Vencedor

da competição

Flamengo

2.75 Atlético-MG

3.50 Vasco

6.0

Brasileirão

Vencedor

da competição

Botafogo

2.75 Palmeiras

3.00 Flamengo

3.50

Premier

League

Vencedor

da competição

Manchester City

2.10 Arsenal

3.00 Liverpool

5.50

Champions

League

Vencedor

da competição

Manchester City

3.25 Real Madrid

4.50 Arsenal

10.00

Libertadores

Vencedor

da competição

Flamengo

4.50 River Plate

4.50 Botafogo

5.00 Odds coletadas no dia 06 de agosto. Lembrando que, as cotações serão alteradas várias vezes até a conclusão dos eventos.

Apostas ao vivo na Betsson

Os fãs de esportes acostumados a tomar decisões rápidas contam com uma categoria de mercados ao vivo na Betsson Brasil. Com eles você pode montar palpites bem mais imersivos, devido às cotações alteradas em tempo real desse tipo de aposta.

Pelos mercados ao vivo da operadora acompanharem os lances das partidas, você pode ajustar suas apostas enquanto o jogo acontece. Inclusive, outro ponto forte dessa categoria é a diversidade de esportes cobertos pela casa em tempo real.

Acessando o cassino ao vivo você pode encontrar mercados para grande parte do catálogo de modalidades da operadora. Aliás, os esportes mais populares contam com cobertura durante o ano todo para levar sua experiência de apostas na Betsson para outro nível.

A Betsson tem Livestreaming?

Além dos mercados de apostas em tempo real, a Betsson entrega um serviço completo no seu catálogo de recursos adicionais. A principal dessas funções são as transmissões ao vivo disponíveis em eventos selecionados pela empresa.

Através dos serviços de streaming, você pode ainda mais melhorar sua experiência de aposta acompanhando todos os lances das partidas. Tudo isso, pode ser acessado por qualquer jogador cadastrado que esteja em territórios válidos e com fundos na conta.

Apostar ao vivo >>

Opção de cash out

Um recurso interessante que está presente nos mercados ao vivo, mas não se limita a eles, é o cash out. Também conhecidas como saques antecipados, essas funções permitem que você cancele uma aposta antes da sua conclusão.

Ativando o cash out, você também resgata uma parte do valor apostado definido pelas cotações no momento do saque. Assim, você consegue apostar com maior flexibilidade e controle total para cancelar uma aposta caso você avalie ser necessário.

A Betsson oferece aos jogadores a possibilidade de fazer apostas rápidas pelo celular com facilidade

O Betsson app está disponível para Android e iOS?

A acessibilidade mobile é um recurso básico presente nas melhores plataformas de apostas online. Nesse sentido, você pode utilizar o site da Betsson Brasil em navegadores do seu celular ou tablet sem preocupações.

Mesmo sem um app da Betsson, tudo o que a empresa tem a oferecer pode ser acessado pelo site mobile. Essa versão da plataforma é totalmente otimizada e adaptada para aparelhos móveis, logo ela representa uma opção completa e flexível.

Como baixar Betsson para Android - Betsson apk

Até o momento da nossa pesquisa, nenhum apk da Betsson havia sido oficialmente anunciado. Mas, como a empresa é atualizada constantemente, esse recurso pode ser disponibilizado futuramente. Até lá, você pode adicionar um atalho do site mobile seguindo as etapas abaixo.

Inicialmente, acesse o site da Betsson pelo seu navegador mobile; Estando na operadora, aperte os 3 pontinhos no seu aplicativo de navegação; Aqui, selecione a opção Adicionar a tela inicial; Para finalizar, confirme o nome do atalho e aperto o botão Adicionar; Terminados os pontos acima, você já pode conferir a casa e os bônus da Betsson pelo celular.

Como baixar o app da Betsson no iOS - Betsson app

Como não existem aplicativos na Betsson, os usuários de aparelhos da Apple podem acessar a plataforma via site mobile. Porém, se você procura por uma forma de agilizar o acesso, é possível adicionar um atalho. Confira a seguir os passos para adicionar essa extensão na sua tela inicial.

A princípio, acesse o site oficial da Betsson pelo navegador Safari; Em seguida, selecione a opção Compartilhar no aplicativo de navegação; Agora, procure e aperte o botão Adicionar a tela inicial; Nesse momento, confirme a adição do atalho e aguarde alguns instantes; Por último, basta confirmar se a extensão foi adicionada corretamente para começar a utilizá-la.

Métodos de Pagamento na Betsson

Um dos grandes indicativos de segurança da Betsson Brasil são os seus vários métodos de pagamento reconhecidos nacional e internacionalmente. Com eles, você pode realizar transferências rápidas, seguras, sem taxas operacionais e com limites de transferência variados.

Como fazer depósitos na Betsson?

Os depósitos são as primeiras transferências que você pode fazer na plataforma para liberar mercados, jogos e bônus da Betsson. Por ser um processo simplificado, você pode realizar uma recarga em poucos minutos, bastando seguir o tutorial abaixo.

Em primeiro lugar, faça o login no site da Betsson; Logo depois, selecione o botão Depositário; Na sequência, selecione uma das opções de pagamento da empresa; Por fim, confirme se o seu CPF foi inserido corretamente, ajuste o montante que será utilizado e aperte em Depositar; Pronto, a partir de agora basta que você aguarde até a transação ser completada.

Opções de Depósito

Atualmente, você conta com vários métodos de depósitos com limites e tempos de processamento diferentes para fazer recargas na Betsson. Todas essas opções podem ser conferidas no painel de depósitos e incluem opções como:

Pix;

Cartões de crédito de diferentes bandeiras;

Transferência bancária;

MuchBetter, Pay4Fun, Neteller, Skrill, LuxonPlay, entre outros.

Como fazer saques na Betsson?

No momento em que você possuir R$25 na sua carteira digital no site da Betsson Brasil, os saques serão liberados via Pix se este foi o método de depósito escolhido. Contudo, os valores mínimos variam com cada opção. As retiradas também são processos bem intuitivos que podem ser realizados completando o guia a seguir.

Antes de tudo, entre na sua conta fazendo o login no site da Betsson; Posteriormente, veja se o seu saldo disponível é suficiente; Nesse ponto, aperte o botão Sacar; Após ser redirecionado, insira todos os dados solicitados corretamente no formulário; Para concluir, indique o valor da transação e confirme a retirada.

Opções de Saque

Como parte das normas da Betsson, os saques na plataforma só podem ser realizados a partir dos métodos utilizados no depósito. Porém, caso você seja iniciante, apenas a transferência bancária aparecerá no painel de retiradas.

Suporte Betsson - Atendimento ao Cliente 24 Horas

Existem diferentes opções de suporte disponíveis na Betssons que você pode acessar em caso de dúvidas. Todos esses métodos podem ser acessadas rapidamente pela central de ajuda, sendo eles:

Chat ao vivo - 10h-00h;

E-mail.

Ao procurar os métodos para verificar a existência de algum código bônus da Betsson, comprovamos que ela atende em português. Mas, o tempo de atendimento varia de minutos para o bate-papo, até horas no e-mail.

Licença de apostas da Betsson

Nesse momento a Betsson Brasil é uma das 113 empresas de apostas que aguarda pelo licenciamento nacional. Entretanto, sendo uma das maiores operadoras internacionais da atualidade, a operadora possui licenças concedidas por Malta, Suécia e Reino Unido.

É legal apostar na Betsson no Brasil?

Você pode utilizar a Betsson Brasil despreocupadamente enquanto está no mercado nacional. Até porque, desde a regulamentação das operadoras em 2023, as apostas online passaram a ser reconhecidas pela legislação nacional.

Entretanto, no ano que vêm apenas empresas com registros no território brasileiro poderão atuar legalmente por aqui. Então, resta aos usuários da casa aguardarem para saber se a Betsson conseguirá a licença nacional.

Apostar agora >>

Perguntas frequentes sobre a Betsson

Ainda possui dúvidas sobre a Betsson Brasil? Confira a seguir a nossa seção de perguntas e respostas relacionadas a casa.

O que é Betsson?

A Betsson é uma plataforma de apostas online internacional que opera serviços de cassino e apostas esportivas. Para operar regularmente, a casa possui diferentes licenças que podem ser conferidas pelo site.

Como funciona a Betsson?

A Betsson funciona através do seu site oficial que pode ser acessado em computadores e smartphones. Caso você procure os mercados da empresa, basta se cadastrar e realizar um depósito para começar a apostar.

O que significa handicap asiático na Betsson?

Em resumo, handicap asiático é um mercado esportivo que lhe permite atribuir vantagens ou desvantagens especulativas para equilibrar uma partida. Essas condições são representadas por números inteiros ou fracionados que certamente vão permitir personalizar seus palpites.

O que é Cash Out na Betsson?

Cash out é uma opção de saque antecipado que aparece em palpites em desenvolvimento selecionados pela Betsson. As retiradas são ativadas manualmente, e quando acontecem permitem que você resgate algum percentual de retorno.