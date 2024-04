BetGlobal apostas: esportes, cassino e bônus

Faça apostas na BetGlobal em esportes e cassino com bônus | Crédito: Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 16:13 • São Paulo (SP)

Fãs de esportes e jogadores do cassino podem fazer nesse momento diferentes tipos de apostas na BetGlobal. A plataforma, apesar de recente no mercado nacional, vem ganhando espaço e constituindo uma base de jogadores recorrentes. Além disso, oferece bônus de boas-vindas para novos jogadores.

Assim, preparamos um guia completo dos principais recursos e serviços da BetGlobal Brasil para auxiliar os iniciantes. Então, veja, a seguir, um passo a passo sobre como apostar e as principais promoções da empresa.

Confira, ainda, a nossa seleção com os sites de apostas confiáveis no Brasil para você começar suas bets sem medo.

Como funcionam as apostas BetGlobal?

A partir do momento em que os apostadores se registrarem será possível conferir os diferentes recursos da plataforma. No seu site os clientes com saldos válidos podem acessar diversas opções, para apostas esportivas, cassino e cassino ao vivo.

Nos palpites esportivos, os clientes podem apostar em várias modalidades, dentre as quais futebol, tênis de mesa, basquete e vôlei. Além das categorias mais convencionais, mercados para esportes eletrônicos e virtuais também podem ser selecionados na empresa.

Os jogadores do cassino, por sua vez, podem encontrar diversos tipos de caça níqueis, crash games e jogos de mesa na casa. Alguns dos maiores títulos presentes no site incluem: Sweet Bonanza, Gates of Olympus 1000, Big Bass Splash, Aviator e Mines.

Por fim, a plataforma ainda possui na sua área de cassino ao vivo várias mesas operadas em tempo real. Por lá, é possível encontrar opções de BetGlobal apostas para blackjack, roletas, baccarat, vídeo shows, pôquer, e outras mais.

Bônus de boas-vindas

Em adição aos mercados de BetGlobal apostas, diferentes ofertas boas-vindas podem ser resgatadas a partir de depósitos mínimos. Todas as bonificações da casa estão presentes na área de Promoções, podendo ser resgatadas por jogadores que completarem os requisitos.

No bônus dos esportes, os clientes que utilizarem o código promocional podem conseguir 100% adicionais na primeira recarga até R$800. Essa oferta é ativada com transações de pelo menos R$50, mas possui um rollover de 6x em mercados classificados.

Na oferta do cassino, os clientes também podem conseguir um bônus após utilizar o código promocional. Nessa última, a partir de depósitos mínimos de R$50 é possível conseguir 120% extras até R$4.000 e 25 giros adicionais.

Ademais, ressaltamos que essas são apenas algumas das condições das ofertas para iniciantes. Os requisitos específicos de cada oferta podem ser conferidos integralmente pelas páginas das ofertas. Aplicam-se os termos e condições gerais da casa.

Como apostar na BetGlobal?

Agora que os jogadores conhecem as ofertas e mercados da casa, alguns podem ter dúvidas sobre como começar a montar BetGlobal apostas? Porém, para auxiliar esses usuários, preparamos abaixo a lista com o passo a passo para montar uma aposta na empresa:

1- Acesse o site oficial da BetGlobal;

2- Na empresa, se cadastre na plataforma ou faça o login em uma conta pré-existente;

3- Caso seja o seu registro, é possível utilizar um código promocional;

4- Em seguida, confira os fundos disponíveis e realize uma recarga, caso seja preciso;

5- O próximo passo é selecionar os jogos ou eventos esportivos no catálogo da empresa;

6- Por último, confira as regras das opções selecionadas para adicionar uma aposta e confirmar a seleção.

No mais, ressaltamos que algumas ofertas como bônus de boas-vindas podem fornecer saldos extras para a montagem de palpites. Em caso de dúvidas, é possível consultar o suporte da casa pelo chat ao vivo ou e-mail.

A BetGlobal conta com uma cobertura ampla de eventos esportivos, com boas odds

Como apostar em futebol na BetGlobal?

As BetGlobal apostas em futebol são uma das opções mais procuradas pelos fãs de esportes na plataforma. Nesse sentido, a plataforma apresenta uma ampla cobertura das principais competições nacionais e internacionais. Veja a seguir o passo a passo para montar um palpite em futebol:

1- Realize o login para acessar a sua conta BetGlobal;

2- Por lá, selecione a área de Esportes;

3- Após isso, possuindo fundos válidos, selecione um ou mais eventos/mercados para montar um bilhete no boletim de apostas;

4- Nesse momento, escolha uma das categorias (único, combo, if Bet ou sistema);

5- Para finalizar, adicione o valor dos palpites e confirme a seleção.

O que posso apostar em futebol na BetGlobal?

Anteriormente mencionamos que a plataforma analisada possui cobertura para vários tipos de BetGlobal apostas em futebol. Dito isso, a casa conta com mercado para algumas das principais mecânicas e competições dessa modalidade. Confira de seguida.

Vencedor da partida

Em uma BetGlobal apostas no vencedor da partida, é possível palpitar no resultado que um jogo terá ao fim do tempo regular. Ou seja, se a partida se encerrar com a vitória da equipe da casa, do time visitante ou empate.

Dupla chance

Na chance dupla também são considerados os possíveis resultados de uma partida. Contudo, por aqui os clientes apostam em 2 possibilidades de 3 sendo elas:

Vitória do time A ou Empate;

Por sua vez, a vitória do time B ou Empate;

E ainda vitória do Time A ou Vitória do Time B.

Resultado correto

No resultado correto, é considerado, como o nome indica, o placar final de uma partida. Assim, nessa categoria os apostadores tentam prever o total exato de gols marcados por ambas as equipes durante o tempo regular de um jogo.

Ambas as equipes marcam

O mercado de ambas marcam possui duas alternativas possíveis, sendo elas Sim ou Não. Nele, os clientes palpitam se acreditam que os dois times competidores vão marcar pelo menos um gol cada ou não.

Outros esportes na BetGlobal

Em adição as BetGlobal apostas em futebol, também é possível encontrar cobertura diversas outras modalidades esportivas na casa. Esses esportes incluem desde futebol, basquete e tênis até diferentes categorias de outros nichos, por exemplo:

Sinuca;

e-Sports;

Dardos;

Fórmula 1;

Corridas de cavalos;

Boxe;

Entre outros.

Cada uma dessas opções conta com diversos tipos de mercados em categorias de curta e longa duração. A cobertura de cada evento pode variar, porém, opções ligadas ao vencedor dos eventos, mais ou mesmo pontos e handicaps geralmente estão disponíveis.

Ademais, mesmo bônus de boas-vindas ou outras ofertas para veteranos podem estar presentes dependendo da modalidade. Porém, é possível conferir mais informações sobre essas questões pela página de Promoções da operadora.

Apostas ao vivo na BetGlobal

Além dos mercados de pré-jogo, na plataforma também é possível encontrar BetGlobal apostas em tempo real. Essas categorias de palpites podem ser encontradas ao acessar o atalho no painel principal Ao vivo.

Nesse sentido, adiantamos que elas estão disponíveis para diferentes modalidades, sendo procuradas por distintos tipos de jogadores. Isso acontece, pois as cotações desses mercados são alteradas conforme os lances de uma partida e ação do mercado.

Entretanto, os clientes podem ficar atentos a disponibilidade da cobertura dessas categorias. Afinal, nem todos os eventos esportivos presentes na plataforma possuem mercados para apostas ao vivo.

Recursos de aposta na BetGlobal

Até aqui apresentamos algumas das principais ofertas presentes na plataforma, juntamente com os diferentes tipos de BetGlobal apostas disponíveis atualmente. Porém, ainda existem outros recursos adicionais na empresa que podem ser úteis e valem a pena ser mencionados. Veja de seguida.

BetGlobal cash out

As funções de cash out são opções que podem estar disponíveis nas casas de apostas. Por meio delas, é possível realizar o saque antecipado de valores apostados nos palpites ainda em desenvolvimento.

Assim, os clientes cancelam um palpite e ainda resgatam possíveis valores de retorno. Esses últimos calculados multiplicando a aposta inicial pelas cotações no momento do saque. Dessa maneira, cabe aos apostadores selecionar o momento da retirada.

Uma vez explicadas as funções de cash out, destacamos que esses recursos estão disponíveis apenas para BetGlobal apostas selecionadas. Entretanto, uma vez disponíveis, eles são indicados por um símbolo específico nos mercados classificados.

Faça apostas ao vivo em esportes na BetGlobal | Crédito: Parceiros Lance

BetGlobal transmissões ao vivo

Anteriormente mencionamos sobre as BetGlobal apostas ao vivo que podem ser encontradas pelo site da plataforma. Essas opções são geralmente procuradas por clientes que procuram por uma experiência mais imersiva para assistir a partidas e apostar.

Contudo, como não existem opções de streaming na BetGlobal, os jogadores podem acompanhar os eventos por outros métodos externos. No lugar das transmissões, os eventos dessas categorias podem contar com estatísticas e painéis com os principais lances do jogo.

Aposta personalizada

Esse recurso é a ferramenta para montagem de palpites personalizados da BetGlobal. Nela, os clientes podem criar boletins com diferentes categorias, que geralmente não poderiam ser selecionados em uma múltipla convencional.

A disponibilidade de mercados dessa função pode variar conforme o evento selecionado pelo jogador. Porém, a função em si tem a possibilidade de ser conferida pelas páginas dos eventos esportivos.

BetGlobal dicas de aposta

Agora que os clientes conhecem os principais tipos de BetGlobal apostas é possível mencionar dicas para montar palpites na casa. Confira a seguir algumas dessas questões que podem ser empregadas por diferentes tipos de apostadores.

Analise as regras do jogo ou mercado procurado

Cada um dos jogos ou BetGlobal apostas possuem regras específicas relacionadas ao seu funcionamento. Assim, antes de começar a apostar na empresa, os clientes podem pesquisar e procurar conhecer esses regulamentos.

Afinal, ao conhecer os requisitos de uma opção de palpite ou cassino é possível desenvolver melhores estratégias de apostas. Portanto, em caso de dúvidas sobre algumas das categorias da casa, vale a pena consultar o suporte ao cliente.

Estabeleça um orçamento

No momento em que os clientes conhecerem as regras de uma aposta, o próximo passo é estabelecer um orçamento. Esses valores podem ser planejados com base nos estilos de jogo, condições financeiras ou outras limitações dos usuários.

Os orçamentos podem ser úteis na hora de montar BetGlobal apostas tanto para iniciantes quanto para veteranos. Até porque, estabelecer esses valores é um dos principais fatores que podem ser empregados para melhorar a gestão das bancas.

Procure montar apostas de maneira técnica

Diversos jogadores iniciantes quando começam em plataformas como a BetGlobal Brasil procuram montar palpites nas equipes favoritas. Isso, por si só, não é um problema, porém, os melhores apostadores utilizam as plataformas empregando estratégias.

Desse modo, os clientes podem analisar os mercados e procurar por informações adicionais antes de montar palpites. Essas ações, juntamente com uma boa gestão das bancas, podem auxiliar os apostadores durante a utilização de operadoras.

Jogue de maneira responsável

As apostas online são atividades secundárias e aleatórias, que têm resultados imprevisíveis, assim como as partidas esportivas. Diante disso, os jogadores que procuram montar BetGlobal apostas, têm a possibilidade de utilizar a empresa de maneira consciente.

A plataforma opera com políticas de jogo responsável, dessa forma os clientes podem empregar diferentes ferramentas caso seja necessário. Nesse sentido, opções como limites da aposta e mesmo autoexclusão de contas podem ser ativados pelas opções da operadora.

Perguntas frequentes sobre a BetGlobal

Ainda possui dúvidas adicionais sobre BetGlobal apostas e outros recursos da plataforma? Continue no artigo para conferir mais informações na nossa seção de perguntas frequentes.

A BetGlobal Brasil vale a pena?

A BetGlabal é uma plataforma recente, mas que apresenta várias funções e recursos que podem ser úteis. Por exemplo, podemos mencionar bônus de boas-vindas, odds aumentadas, cashback e suporte 24 horas pelo bate-papo ao vivo. Porém, a decisão final cabe a cada apostador.

A BetGlobal é confiável?

A plataforma BetGlobal possui diferentes fatores que podem ser utilizados como indicativos da sua segurança. Até porque, a casa atua legalmente a partir de uma licença concedida pela Curação eGaming.

Mais do que isso, a plataforma possui um certificado digital válido e protocolos de segurança HTTPS. Essas questões são indicadas pelo cadeado presente na barra de pesquisas do Google.

Qual é o melhor tipo de BetGlobal apostas?

Existem inúmeros tipos de BetGlobal apostas que podem ser selecionadas pelos jogadores da plataforma. Porém, o melhor tipo de aposta é uma questão subjetiva que depende diretamente dos estilos de jogo de cada usuário.

Qual é o valor mínimo que pode ser depositado na plataforma?

Após o cadastro, os jogadores podem realizar depósitos a partir de R$20. Ou seja, eles têm a possibilidade de se adaptar aos estilos de aposta de diversos tipos de apostadores.

Qual é o mínimo que posso apostar na BetGlobal?

Atualmente, palpites podem ser feitos nos mercados esportivos da operadora com valores de R$1 ou mais. Porém, os valores das apostas mínimas dos jogos de cassino podem variar caso a caso.