Pagamento Antecipado da BetMGM: como funciona em maio/2026
Sim, a BetMGM tem Pagamento Antecipado no futebol e basquete. Entenda como funciona.
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Sim, a BetMGM tem Pagamento Antecipado no futebol. O recurso de apostas esportivas funciona resolvendo a aposta como vencedora se o time escolhido para vencer no 1x2 abrir 2 gols de vantagem no tempo regulamentar.
Na casa, o recurso é válido apenas para apostas no Resultado Final (1x2) no pré-jogo, e também encontramos disponível em jogos de basquete.
Testamos o Pagamento Antecipado da BetMGM em maio/2026 e reunimos tudo que você precisa saber para ativar a promoção nas suas apostas.
Como funciona o Pagamento Antecipado da BetMGM?
O Pagamento Antecipado da BetMGM funciona para as apostas no mercado "Resultado Final/Vencedor - Pagamento Antecipado", sendo ativado quando o time abre 2 gols de vantagem durante os 90 minutos do tempo regulamentar.
Com isso, a promoção antecipa o pagamento do prêmio, independentemente do resultado da partida. Na BetMGM, usamos o recurso no futebol e no basquete, sendo ilustrado pelo ícone de dinheiro "💸" quando está disponível.
Futebol
No futebol, o recurso aparece apenas no mercado Resultado Final e concede pagamento antecipado 2 gols de vantagem. A promoção é válida apenas no pré-jogo e ao longo dos 90 minutos do tempo regulamentar.
Em nosso teste, apostamos R$10 com Pix na vitória do Flamengo contra o Palmeiras. Caso o rubro-negro consiga abrir 2 gols de vantagem em cima do verdão, receberemos o pagamento da aposta em menos de 5 segundos, mesmo sem o jogo ter acabado.
Quais campeonatos são elegíveis?
Mais de 10 campeonatos são elegíveis para apostar com Pagamento Antecipado na BetMGM, incluindo a Série A do Brasileirão. Abaixo, acompanhe a lista com as principais ligas:
- Série A do Brasileirão;
- Copa Libertadores;
- Copa Sul-Americana;
- Premier League;
- Champions League;
- La Liga;
- Série A;
- Bundesliga;
- Ligue 1;
- Copa do Mundo e outros.
A maneira mais fácil de saber quando o Pagamento Antecipado está disponível em um jogo é observar se ele exibe o ícone "💵". Entre os mercados, ele aparece com "Resultado Final - Pagamento Antecipado".
E no basquete?
No basquete, a BetMGM tem Pagamento Antecipado para as apostas na NBA. Se a equipe escolhida marcar 20 pontos de vantagem, você recebe o prêmio antes do jogo acabar.
Apostamos R$50 na vitória do Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs. Se o OKC abrir 20 pontos de vantagem a qualquer momento do jogo, receberemos o pagamento imediato de R$69.
Quais times e ligas são elegíveis?
A liga disponível para apostar com Pagamento Antecipado na BetMGM é a NBA. Vimos o mercado "Vencedor - Pagamento Antecipado" na maioria dos confrontos, sendo uma vantagem para os fãs do basquete.
O recurso está disponível para apostas múltiplas?
Sim, o recurso de Pagamento Antecipado está disponível para as apostas múltiplas. Elaboramos um bilhete com 5 eventos, incluindo apenas jogos que possuem a oferta disponível.
Contudo, também é possível mesclar, inserindo jogos com e sem Pagamento Antecipado no bilhete, conforme a sua escolha. Veja nosso bilhete:
Um aspecto positivo do Pagamento Antecipado da BetMGM é que ele pode ser combinado com o Boost Progressivo, que aumenta o potencial retorno da múltipla em até 200%. Na casa, o aumento começa com 3% para 3 eventos.
Como ativar o Pagamento Antecipado na BetMGM? Passo a passo
Para ativar o Pagamento Antecipado na BetMGM, você só precisa escolher o mercado com o recurso, inserir o valor da aposta e confirmar. Abaixo, mostramos o passo a passo rápido:
- Entre na sua conta na BetMGM;
- Vá à seção "Esportes" e selecione futebol ou basquete;
- Veja os jogos com o ícone "💵";
- No mercado "Resultado Final - Pagamento Antecipado", palpite no vencedor;
- Insira o valor da aposta;
- Toque no botão "Apostar".
Além do Pagamento Antecipado, outros bônus BetMGM ficam disponíveis para esportes. Encontramos Odds Aumentadas, Criador de Apostas e Boost Progressivo.
Quais são os termos e condições do Pagamento Antecipado da BetMGM?
Os termos e condições do Pagamento Antecipado da BetMGM são relacionados a mercados e competições válidas, tempo de pagamento e outros.
- Válido somente nos mercados de "Resultado Final/Vencedor - Pagamento Antecipado";
- Disponível somente em eventos no pré-jogo;
- Ativo somente em partidas predefinidas pela BetMGM;
- O prêmio do recurso é pago imediatamente após a equipe abrir a vantagem necessária.
Qual a diferença entre Pagamento Antecipado e Cash Out?
A diferença é que o Pagamento Antecipado é automático e paga o valor integral da aposta, enquanto o Cash Out é manual e paga um valor fracionado, definido pelas odds no momento da ativação. Veja a tabela com todas as diferenças:
|Pagamento Antecipado
|Cash Out
Ativação
Automática
Manual
Valor pago
Integral
Parcial
Disponibilidade
Pré-jogo
Pré-jogo e ao vivo
Vantagem principal
Garante o retorno total
Flexibilidade de saída
Ambos os recursos estão disponíveis na BetMGM e você pode usá-los em diferentes cenários, conforme sua estratégia.
Por exemplo, pode apostar com Pagamento Antecipado em jogos com muitos gols e usar Cash Out em palpites que estão se encaminhando para um red.
Vale a pena usar Pagamento Antecipado BetMGM?
Sim, vale a pena usar Pagamento Antecipado na BetMGM, especialmente para evitar grandes remontadas das equipes no futebol e basquete.
Com o funcionamento automático de liquidação da aposta com 2 gols, ele funciona como uma camada adicional de segurança da aposta. No entanto, ele possui limitações, como a disponibilidade apenas no Resultado Final (1x2).
Por isso, se você busca explorar outros mercados, não encontrará esse recurso disponível, mas pode explorar ferramentas como o Cash Out.
Perguntas frequentes sobre o pagamento antecipado BetMGM
Caso tenha outras dúvidas sobre o Pagamento Antecipado da BetMGM, fique atento em nossa seção de perguntas e respostas!
A BetMGM tem Pagamento Antecipado?
Sim, a BetMGM tem Pagamento Antecipado para futebol e basquete.
Como funciona o Pagamento Antecipado na BetMGM?
O Pagamento Antecipado na BetMGM funciona resolvendo a aposta como correta se a equipe escolhida abrir 2 gols de vantagem durante o tempo regulamentar.
Qual é a regra do Pagamento Antecipado no futebol?
A regra do Pagamento Antecipado no futebol determina que, se a equipe escolhida abrir 2 gols de vantagem, a aposta é liquidada como vencedora.
Quais campeonatos têm Pagamento Antecipado na BetMGM?
Os campeonatos que têm Pagamento Antecipado na BetMGM são Série A do Brasileirão, Libertadores, Champions League, La Liga, Copa do Brasil e outros.
O Pagamento Antecipado vale para apostas ao vivo na BetMGM?
Não, o recurso Pagamento Antecipado vale apenas para apostas no pré-jogo.
O Pagamento Antecipado funciona em apostas múltiplas na BetMGM?
Sim, na BetMGM o recurso Pagamento Antecipado funciona para apostas múltiplas. Você pode selecionar mais de um evento com a promoção no bilhete.
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