Pagamento Antecipado da BetMGM: como funciona em maio/2026

Sim, a BetMGM tem Pagamento Antecipado no futebol. O recurso de apostas esportivas funciona resolvendo a aposta como vencedora se o time escolhido para vencer no 1x2 abrir 2 gols de vantagem no tempo regulamentar.

Na casa, o recurso é válido apenas para apostas no Resultado Final (1x2) no pré-jogo, e também encontramos disponível em jogos de basquete.

Testamos o Pagamento Antecipado da BetMGM em maio/2026 e reunimos tudo que você precisa saber para ativar a promoção nas suas apostas.

Como funciona o Pagamento Antecipado da BetMGM?

O Pagamento Antecipado da BetMGM funciona para as apostas no mercado "Resultado Final/Vencedor - Pagamento Antecipado", sendo ativado quando o time abre 2 gols de vantagem durante os 90 minutos do tempo regulamentar.

Com isso, a promoção antecipa o pagamento do prêmio, independentemente do resultado da partida. Na BetMGM, usamos o recurso no futebol e no basquete, sendo ilustrado pelo ícone de dinheiro "💸" quando está disponível.

Captura de tela realizada em 18/05/2026 às 14:51.

Futebol

No futebol, o recurso aparece apenas no mercado Resultado Final e concede pagamento antecipado 2 gols de vantagem. A promoção é válida apenas no pré-jogo e ao longo dos 90 minutos do tempo regulamentar.

Em nosso teste, apostamos R$10 com Pix na vitória do Flamengo contra o Palmeiras. Caso o rubro-negro consiga abrir 2 gols de vantagem em cima do verdão, receberemos o pagamento da aposta em menos de 5 segundos, mesmo sem o jogo ter acabado.

Captura de tela realizada em 18/05/2026 às 14:53.

Quais campeonatos são elegíveis?

Mais de 10 campeonatos são elegíveis para apostar com Pagamento Antecipado na BetMGM, incluindo a Série A do Brasileirão. Abaixo, acompanhe a lista com as principais ligas:

Série A do Brasileirão;

Copa Libertadores;

Copa Sul-Americana;

Premier League;

Champions League;

La Liga;

Série A;

Bundesliga;

Ligue 1;

Copa do Mundo e outros.

A maneira mais fácil de saber quando o Pagamento Antecipado está disponível em um jogo é observar se ele exibe o ícone "💵". Entre os mercados, ele aparece com "Resultado Final - Pagamento Antecipado".

E no basquete?

No basquete, a BetMGM tem Pagamento Antecipado para as apostas na NBA. Se a equipe escolhida marcar 20 pontos de vantagem, você recebe o prêmio antes do jogo acabar.

Apostamos R$50 na vitória do Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs. Se o OKC abrir 20 pontos de vantagem a qualquer momento do jogo, receberemos o pagamento imediato de R$69.

Captura de tela realizada em 18/05/2026 às14:54.

Quais times e ligas são elegíveis?

A liga disponível para apostar com Pagamento Antecipado na BetMGM é a NBA. Vimos o mercado "Vencedor - Pagamento Antecipado" na maioria dos confrontos, sendo uma vantagem para os fãs do basquete.

O recurso está disponível para apostas múltiplas?

Sim, o recurso de Pagamento Antecipado está disponível para as apostas múltiplas. Elaboramos um bilhete com 5 eventos, incluindo apenas jogos que possuem a oferta disponível.

Contudo, também é possível mesclar, inserindo jogos com e sem Pagamento Antecipado no bilhete, conforme a sua escolha. Veja nosso bilhete:

Captura de tela realizada em 18/05/2026 às 15:01.

Um aspecto positivo do Pagamento Antecipado da BetMGM é que ele pode ser combinado com o Boost Progressivo, que aumenta o potencial retorno da múltipla em até 200%. Na casa, o aumento começa com 3% para 3 eventos.

Como ativar o Pagamento Antecipado na BetMGM? Passo a passo

Para ativar o Pagamento Antecipado na BetMGM, você só precisa escolher o mercado com o recurso, inserir o valor da aposta e confirmar. Abaixo, mostramos o passo a passo rápido:

1 . Entre na sua conta na BetMGM; 2 . Vá à seção "Esportes" e selecione futebol ou basquete; 3 . Veja os jogos com o ícone "💵"; 4 . No mercado "Resultado Final - Pagamento Antecipado", palpite no vencedor; 5 . Insira o valor da aposta; 6 . Toque no botão "Apostar".

Além do Pagamento Antecipado, outros bônus BetMGM ficam disponíveis para esportes. Encontramos Odds Aumentadas, Criador de Apostas e Boost Progressivo.

Quais são os termos e condições do Pagamento Antecipado da BetMGM?

Os termos e condições do Pagamento Antecipado da BetMGM são relacionados a mercados e competições válidas, tempo de pagamento e outros.

Válido somente nos mercados de "Resultado Final/Vencedor - Pagamento Antecipado";

Disponível somente em eventos no pré-jogo;

Ativo somente em partidas predefinidas pela BetMGM;

O prêmio do recurso é pago imediatamente após a equipe abrir a vantagem necessária.

Qual a diferença entre Pagamento Antecipado e Cash Out?

A diferença é que o Pagamento Antecipado é automático e paga o valor integral da aposta, enquanto o Cash Out é manual e paga um valor fracionado, definido pelas odds no momento da ativação. Veja a tabela com todas as diferenças:

Pagamento Antecipado Cash Out Ativação Automática Manual Valor pago Integral Parcial Disponibilidade Pré-jogo Pré-jogo e ao vivo Vantagem principal Garante o retorno total Flexibilidade de saída

Ambos os recursos estão disponíveis na BetMGM e você pode usá-los em diferentes cenários, conforme sua estratégia.

Por exemplo, pode apostar com Pagamento Antecipado em jogos com muitos gols e usar Cash Out em palpites que estão se encaminhando para um red.

Vale a pena usar Pagamento Antecipado BetMGM?

Sim, vale a pena usar Pagamento Antecipado na BetMGM, especialmente para evitar grandes remontadas das equipes no futebol e basquete.

Com o funcionamento automático de liquidação da aposta com 2 gols, ele funciona como uma camada adicional de segurança da aposta. No entanto, ele possui limitações, como a disponibilidade apenas no Resultado Final (1x2).

Por isso, se você busca explorar outros mercados, não encontrará esse recurso disponível, mas pode explorar ferramentas como o Cash Out.

Perguntas frequentes sobre o pagamento antecipado BetMGM

Caso tenha outras dúvidas sobre o Pagamento Antecipado da BetMGM, fique atento em nossa seção de perguntas e respostas!

A BetMGM tem Pagamento Antecipado?

Sim, a BetMGM tem Pagamento Antecipado para futebol e basquete.

Como funciona o Pagamento Antecipado na BetMGM?

O Pagamento Antecipado na BetMGM funciona resolvendo a aposta como correta se a equipe escolhida abrir 2 gols de vantagem durante o tempo regulamentar.

Qual é a regra do Pagamento Antecipado no futebol?

A regra do Pagamento Antecipado no futebol determina que, se a equipe escolhida abrir 2 gols de vantagem, a aposta é liquidada como vencedora.

Quais campeonatos têm Pagamento Antecipado na BetMGM?

Os campeonatos que têm Pagamento Antecipado na BetMGM são Série A do Brasileirão, Libertadores, Champions League, La Liga, Copa do Brasil e outros.

O Pagamento Antecipado vale para apostas ao vivo na BetMGM?

Não, o recurso Pagamento Antecipado vale apenas para apostas no pré-jogo.

O Pagamento Antecipado funciona em apostas múltiplas na BetMGM?

Sim, na BetMGM o recurso Pagamento Antecipado funciona para apostas múltiplas. Você pode selecionar mais de um evento com a promoção no bilhete.