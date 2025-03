Calouro da Seleção Brasileira, Wesley concedeu sua primeira coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (17), no hotel onde a delegação está hospedada. Vivendo a expectativa da estreia, o lateral-direito falou da importância dos próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias, visando a classificação para a Copa do Mundo.

Wesley respondeu se existe algum tipo de pressão nos jogadores e se eles conversam entre si, sobre a situação complicada que a Seleção Brasileira vive na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026:

- Todos os jogadores sabem a posição que a gente está. Então, acho que todo mundo quer ganhar. Ninguém quer perder. Por serem jogadores que estão acostumados a jogar Champions League e Premier League, então acho que esses jogos grandes são para jogador grande - comentou Wesley.

- Então vamos para esse jogo com a expectativa de ganhar, para fazer, mais três pontos na tabela, e só depois vamos pensar na Argentina e tomara que a gente saia com os seis pontos - completou.

A Seleção Brasileira encara a Colômbia na próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na sequência, os brazucas visitam a Argentina, na próxima terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Estadio Mâs Monumental, em Buenos Aires. As partidas são válidas pela 13ª e 14ª rodada, respectivamente.

Jogadores da Seleção Brasileira treinando antes do duelo contra a Colômbia pelas Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

