Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 21:11 • Londres (ING)

Companheiros de Seleção Brasileira, Vini Jr. e Endrick atuarão juntos também no Real Madrid, da Espanha. Em breve, o atacante do Palmeiras vai se transferir para o clube merengue, e o atacante ex-Flamengo está empolgado com o futuro.

Segundo Vinicius, Endrick é seu amigo pessoal e isso o deixou ainda mais feliz pela partida do colega. O atacante também revelou que o atleta de 17 anos sempre busca ouvir os jogadores mais velhos.

Vini Jr. e Endrick participaram do gol da Seleção contra a Inglaterra (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

- Muito emocionado, é a realização de um sonho de criança jogar pela Seleção. Tão novo e pode fazer o gol. Fico muito feliz por ele, daqui a pouco vai jogar com a gente. É uma alegria tremenda, porque além de meu companheiro é um amigo que eu tenho. Ele sempre tenta escutar os mais velhos, todos os jogadores. Isso é importante para ele - disse Vini Jr., sobre Endrick, após vitória da Seleção Brasileira sobre a Inglaterra.

Autor do gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra, Endrick foi vendido ao Real Madrid por aproximadamente R$ 400 milhões, entre valores fixos e bônus através do atingimento de metas esportivas.

Em 2017, Vinicius Junior também acabou negociado com o gigante espanhol. A transferência girou em torno de 45 milhões de euros (R$ 164 milhões, na cotação da época).

Após enfrentar a Inglaterra, a Seleção Brasileira faz amistoso contra a Espanha, na terça-feira (26). A partida acontecerá no Santiago Bernabéu, às 17h30 (de Brasília).