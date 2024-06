Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 11:35 • São Paulo (SP)

Convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa América 2024, Endrick poderá atuar ao lado de Vinícius Júnior outra vez antes de se apresentar ao Real Madrid. A dupla participou dos amistosos da Data Fifa de março, contra Inglaterra e Espanha, e agora volta a se encontrar no Estados Unidos, onde a Canarinho realiza a preparação para o torneio continental.

Em entrevista, a cria das categorias de base do Palmeiras revelou detalhes de sua relação com o atacante do Real Madrid e destacou que a amizade vai muito além do campo e bola. Em dezembro de 2023, Endrick viajou a Madrid para passar férias com Vini Júnior e, na capital espanhola, também encontrou Rodrygo, companheiro de Seleção e futuro colega de clube.

- Eu passei um tempo com o Vini quando ele estava em Madri, depois passei as férias com o Vini. E eu vi o quanto ele era forte, o quanto ele treinava, o quanto ele estava apto a fazer uma boa carreira. Óbvio que, querendo ou não, ele também é um ídolo dessa nova geração, para mim, para o Guilherme, o Estevão, garotos com quem eu joguei no Palmeiras, e espero que ele vença a Bola de Ouro - disse o jogador, em entrevista ao Ge.

Apesar de ainda não ter se transferido ao Madrid, Endrick já mantém uma relação com Mbappé, ao menos no videogame.

- Ele não sai do meu time do FIFA, não sai do meu time do Ultimate Team, porque ele é um cara que é completo. Ele tem velocidade, tem chute, tem drible e eu fico muito feliz porque, como eu falo, ninguém é maior do que a Seleção, ninguém é maior do que o Palmeiras, ninguém é maior do que o Real Madrid, então, sempre que vêm jogadores de alto escalão é maravilhoso. Espero que o Real Madrid possa vir a conquistar mais títulos e que Deus abençoe o Mbappé bastante para ele ser um grande ídolo no Real - afirmou.

