Venda de ingressos de Brasil x Peru se inicia nesta terça-feira; veja valores

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 23:29 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a venda de ingressos para Brasil x Peru se inicia nesta terça-feira (8), às 12h (de Brasília). O confronto válido pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 será realizado no Mané Garrincha.

Cerca de 70 mil ingressos serão disponibilizados para venda com valores a partir de R$ 120. As entradas podem ser adquiridas na bilheteria física do estádio, mas também de forma online no site da Bilheteria Digital.

Confira os valores dos ingressos para Brasil x Peru

● Ingresso Solidário (Setor Superior Norte): R$ 120,00. Compra de dois por CPF e mediante doação de 2kgs de alimento por pessoa.

● Setor Superior Sul: R$ 200,00 (meia entrada) e R$ 400,00 (inteira).

● Setor Superior Leste: R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).

● Visitante (Superior Oeste - Portão P24): R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).

● Setores Inferior Norte, Sul, Leste e Oeste: R$ 300,00 (meia entrada) e R$ 600,00 (inteira).

Agenda do Brasil

Nesta terça-feira (8), a Seleção Brasileira treina no CT do Palmeiras de olho no duelo contra o Chile, que será disputado na quinta-feira (10), em Santiago. Na sequência, a equipe de Dorival Júnior retorna ao Brasil e viaja diretamente para Brasília.

Na capital, a equipe treinará no Estádio Bezerrão, do Gama, para o duelo com o Peru. A Seleção Brasileira ocupa a 5ª colocação nas Eliminatórias da Copa do Mundo com 10 pontos conquistados após oito rodadas.