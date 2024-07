Vai fazer falta? Dorival busca encontrar solução para o lugar de Vini Jr na Seleção Brasileira

Vini Jr será ausência na Seleção Brasileira diante do Uruguai, pelas quartas de final da Copa América (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)







Publicada em 05/07/2024

Por conta da suspensão de Vini Jr, Dorival precisará encontrar soluções para escalar a Seleção Brasileira contra o Uruguai. O comandante ainda tem mais um treino para tomar sua decisão.

Astro do Real Madrid e cotado para ser eleito o melhor jogador do mundo, o camisa sete participou dos três jogos da fase de grupos da Copa América. No entanto, o desempenho do ponta não é próximo do que é visto com a camisa da equipe merengue.

Na Seleção Brasileira desde 2019, Vini Jr não consegue ser protagonista e decisivo como é vestindo a camisa do clube espanhol. Em 33 partidas, o atleta fez apenas cinco gols, sendo dois contra o Paraguai, e contribuiu com cinco assistências.

No Brasil, o atacante precisa de 196 minutos para participar de um gol com a Amarelinha. A título de curiosidade, Gabigol precisa de 180 minutos para participar de um gol pelo Flamengo em 2024 em sua pior temporada no Rubro-Negro.

Desde 2019/2020, Vini Jr participa de um gol pelo Real Madrid a cada 127 minutos, sendo que o atleta vem elevado seu nível de desempenho, principalmente desde 2021/2022. São quase dois jogadores diferentes quando o ponta muda sua camisa.

Vini Jr busca consolidação com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

Na Espanha, o atleta também busca muito mais as jogadas individuais, o que faz com que sofra mais faltas. Enquanto na La Liga o camisa sete tem uma média de 2,52 dribles por jogo, o número no Brasil cai para 1,48 por partida.

Sem um protagonista claro com a ausência de Neymar, a Seleção Brasileira aposta na coletividade para superar o Uruguai. Com Rodrygo, Raphinha e Paquetá, Dorival Júnior espera dar sequência na competição.

Embora Vini Jr seja o principal nome da equipe, o ponta não vem fazendo jus ao seu status e ser substituído não será o "fim do mundo". Mesmo que o Brasil contasse com 100% do elenco disponível, o confronto com a Celeste já seria muito complicado por si só.