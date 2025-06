‘Teve churrasco’: Alexsandro conta os bastidores de primeira convocação

Alexsandro foi uma das principais novidades da primeira convocação de Carlo Ancelotti. Antes do treino desta terça-feira (3), no CT Joaquim Grava, o jogador concedeu entrevista coletiva. Esta foi a primeira convocação para a Seleção Brasileira do jogador, que atua como zagueiro no Lille.

O defensor contou um pouco da sua história. Segundo suas palavras, foi a segunda vez que apareceu entre os possíveis convocados, mas com Ancelotti, estava mais confiante.

- Meu percurso no Brasil foi bem curto. Meu primeiro clube foi o Bonsucesso, depois passei dois anos no Flamengo. Antes de ir para a Europa, saí do Flamengo e fiquei um ano e meio sem clube, fazendo avaliações e testes — como muitos aqui sabem. Nenhum clube no Brasil quis ficar comigo - contou.

- Então fui para a Europa. Joguei três anos na terceira divisão, depois fui para a segunda divisão. Mais tarde, atuei na primeira divisão de Portugal, e em seguida fui para o Lille, onde já estou há três anos. Foi um percurso com muitas vitórias, mas também muitos momentos difíceis. Cresci muito com tudo isso. Se eu não tivesse passado por essas dificuldades, eu não estaria aqui na Seleção. É minha primeira vez, e estou muito feliz. Tudo o que eu passei, tudo o que abdiquei — saí do Brasil muito novo, deixei minha família — tudo valeu a pena. Hoje estou na Seleção e estou muito feliz - completou.

Seleção rendeu churrasco para Alexsandro

O jogador contou como foram os bastidores da sua convocação para a Seleção Brasileira. Com a esperança que seria chamado, Alexsandro reuniu amigos e a família. E como um bom brasileiro, fez um churrasco para comemorar.

- Normalmente a gente se junta pra assistir aos grandes jogadores sendo convocados. Mas dessa vez, eu estava ali. Fiz um churrasco, me diverti muito, e foi um momento de muita tensão antes de ouvir o Ancelotti dizer: “Alexsandro Ribeiro”. Quando ouvimos isso, foi mágico. Um momento que eu jamais vou esquecer - disse, sorridente.

A Seleção enfrenta o Equador, em Guayaquil-EQU, na quinta-feira (15). O jogo é válido pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O elenco faz mais uma etapa de treinamento nesta terça-feira, e viaja no dia seguinte.