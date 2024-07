Técnico da Seleção, Dorival Júnior desabafa após críticas: ‘Leviandade completa’

Dorival Júnior se sentiu desrespeitado por tratamento após eliminação do Brasil na Copa América (KEVORK DJANSEZIAN/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 16:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior rebateu as críticas por conta de sua postura antes do início das cobranças de pênaltis no jogo contra o Uruguai, pelas quartas de final da Copa América. Em entrevista ao "ge" após a eliminação de sua equipe, o comandante fez um desabafo.

- Achei um absurdo tudo o que fizeram. Por uma foto, interpretaram de tal forma que parecia um absurdo de outro mundo. Então, eu preciso ter uma prancheta na mão com os nomes para passar um sentido de organização em cima de um grupo? Me desculpem, mas foi um absurdo o que fizeram, todas as polêmicas em cima de uma simples foto.

Dorival Júnior afirmou ter se sentido desrespeitado pela forma como foi tratado por parte do público. Além disso, o técnico ressaltou que não tem o costume de entrar na roda de jogadores por acreditar ser um momento dos atletas.

- Me desculpe, foi uma leviandade completa. Aqueles que emitiram opinião deveriam pensar muito para falar de um profissional. Se não existe um respeito neste sentido, que me vejam como pai de família, profissional acima de tudo, que respeita tudo e todos. Em todas as cobranças que eu participei, eu nunca entro naquela roda. Tudo o que fizemos foi preparatório e anterior a partida. Naquele momento, não preciso falar nada. A não ser que eu perceba uma diferença, uma dificuldade, um problema, uma mudança brusca.

Com a eliminação precoce na Copa América, o Brasil volta a campo em setembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Daqui a dois meses, a equipe de Dorival Júnior encara Equador e Paraguai.