Foto: Rafael Ribeiro / CBF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 20:25 • São Paulo (SP)

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, já tem todos os 26 convocados nos Estados Unidos, onde o Brasil se prepara para a disputa da Copa América, que terá início no final do mês. No treino desta quarta-feira (5), que já teve o trio do Real Madrid à disposição, no entanto, o treinador não pode contar com o zagueiro Gabriel Magalhães.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador, que se recupera de lesão no ombro, pode ser desfalque no amistoso de sábado (8), quando o Brasil enfrenta o México, às 22h.

Por outro lado, o trio formado por Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão, que foi campeão da Champions League no último final de semana, se apresentou e já treina com o grupo. Estes eram os únicos jogadores que faltavam para o Brasil ficar completo.

Após o amistoso contra o México, a Seleção Brasileira ainda encara os Estados Unidos na próxima quarta-feira (12) e, depois, estreia na Copa América contra a Costa Rica, no dia 24.

+ Vini Jr e campeões da Champions com Real Madrid se apresentam à Seleção Brasileira

🗒️ CONVOCADOS POR DORIVAL JR:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Rafael (São Paulo);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meias: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Éderson (Atalanta), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

*Ederson, goleiro do Manchester City foi cortado, e Rafael, do São Paulo, entrou no lugar. Bremer (Juventus), Ederson (Atalanta) e Pepê (Porto) foram convocados depois da Conmebol ampliar a lista de 23 para 26 jogadores.