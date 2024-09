Seleção brasileira feminina sub-20 vence o Canadá e se classifica em primeiro no grupo

Natália Vendito e Dudinha comemoram o gol em Brasil x Canadá, pela Copa do Mundo feminina sub-20







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 00:28 • Bogotá, Colômbia

A seleção brasileira feminina sub-20 garantiu a primeira posição no Grupo B da Copa do Mundo da categoria ao derrotar o Canadá por 2 a 0, na noite deste sábado, no estádio El Campín, em Bogotá. Natália Vendito e Carol marcaram os gols do jogo que manteve a equipe canarinho com 100% de aproveitamento e garantiu a vaga brasileira nas oitavas de final.

▶️ Seleção masculina não empolga, mas vence o Equador pelas Eliminatórias

Com o fim dos jogos do grupo do Brasil, que terminou com nove pontos, a França assegurou o segundo lugar da chave, com quatro pontos; o Canadá, também com quatro, mas com saldo menor (8 a 7), avançou como um dos melhores terceiros colocados.

O adversário do Brasil ainda será conhecido, mas o próximo jogo será nesta quarta-feira (11), em Bogotá. A seleção vai enfrentar um dos terceiros colocados dos grupos A, C ou D.

Rebeca e Anaya Johnson em Brasil x Canadá, pela Copa do Mundo sub-20. (Photo: Raul ARBOLEDA / AFP)