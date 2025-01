Seleção Brasileira enfrentará a Colômbia pelas Eliminatórias no Sudeste

Ainda não há uma cidade definida, mas a comissão técnica da Seleção Brasileira escolheu a Região Sudeste para enfrentar a Colômbia em 20 de março, em jogo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Será o primeiro dos últimos seis jogos do Brasil no qualificatório para o Mundial.

Dentre as cidades que disputam o jogo estão Belo Horizonte e São Paulo. A capital mineira surge com pequena vantagem, e nesse caso o jogo seria no Mineirão, já que a Arena do Galo passa por troca de gramado e passará a utilizar piso sintético — e a Seleção Brasileira joga apenas em grama natural. Na capital paulista, as opções são o Morumbi e a Neo-Química Arena.

O Rio de Janeiro não deve receber a partida porque o Maracanã já foi palco de um jogo nesta edição das Eliminatórias. Em novembro de 2023, o maior estádio do Rio recebeu o clássico Brasil x Argentina. À época comandada por Fernando Diniz, a Seleção Brasileira perdeu por 1 a 0.

Porto Alegre era a preferida para receber a Seleção Brasileira

A intenção inicial da Seleção Brasileira era levar o jogo com os colombianos para Porto Alegre, já que o adversário da sequência, no dia 26 de março, será a Argentina, em Buenos Aires. Assim, o tempo de viagem seria mais curto.

O problema é que tanto a Arena do Grêmio quanto o estádio Beira-Rio tem shows agendados para aquela semana. Em 22 de março, a arena tricolor receberá a turnê Caetano & Bethânia. No mesmo dia, o estádio colorado terá apresentação da dupla sertaneja Henrique & Juliano.

Com 18 pontos em 12 jogos, a Seleção Brasileira ocupa atualmente a quinta colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil está cinco pontos à frente da Bolívia, atualmente a sétima colocada e que hoje disputaria a repescagem para o Mundial de 2026.