Novo uniforme 24/25 da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/ FootyHeadlines)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 18:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O time de Dorival Jr estreará os novos uniformes da Seleção Brasileira 2024/2025. O modelo seria utilizado na Copa América, mas a CBF e a Nike, fornecedora de materiais esportivas, decidiram antecipar o lançamento das camisas para os amistosos contra Espanha e Inglaterra, que acontecerão nos dias 23 e 26 de março.

A novidade nos uniformes são as novas estampas e a volta do escudo centralizado, fazendo uma clara referência aos modelos utilizados na Copa América de 2004, quando o Brasil se consagrou campeão em cima da Argentina. Mais um detalhe novo é a estampa fazendo lusão à fauna e flora brasileiras ao fundo da camisa.

A gola em V e os traços da manga, que fizeram bastante sucesso nos anos 90, também retornam na nova camisa. Depois de 20 anos, a Nike volta a adotar o modelo que não é utilizado desde 2024.

Brasil goleia o Chile por 5 a 0 na Copa América de 2004. (Foto: <em>Nilton Santos</em>/ CBF)

Os jogadores convocados se apresentam na próxima segunda-feira (18) à Seleção Brasileira, em Londres, para treinamentos no CT do Arsenal, em Saint Albans. O elenco terá uma semana para treinos antes de encarar a Inglaterra, no sábado, dia 23, às 16h (de Brasília), em Wembley. No dia seguinte, voarão para Madrid, para o confronto contra a Espanha, dia 26, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabeu.