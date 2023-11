Acostumado a assumir responsabilidades desde muito jovem, o atacante Rodrygo foi bastante direto ao comentar as dificuldades que a Seleção Brasileira tem encontrado para assimilar o jeito de jogar do técnico Fernando Diniz. O jogador do Real Madrid rechaçou a tese de que é necessário tempo para que os jogadores entendam o estilo de jogo do treinador.