- Rodrigo terá autonomia total nas modificações necessárias para a seleção brasileira continuar sendo uma Seleção vencedora, forte e identificada com os torcedores. Portanto, o trabalho do Rodrigo Caetano, que foi um exemplar atleta e tem sido um exemplar dirigente, comunga com o sentimento do novo treinador, Dorival Júnior. Tem a confiança irrestrita do presidente neste momento difícil que não só a seleção principal, mas também de base, se encontra.