Rodinei afirma ter sido procurado pela Seleção Brasileira

Rodinei comemora título da Uefa Conference League (Foto: ARIS MESSINIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 09:04 • Rio de Janeiro

Rodinei pode estar próximo de ganhar chances da Seleção Brasileira. Em entrevista ao programa "Boleiragem", do Sportv, o lateral-direito ex-Flamengo e e atualmente no Olympiacos, da Grécia, afirmou que foi procurado pela comissão técnica de Dorival Júnior após partida pela Conference League.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Eu creio que estou no radar (da Seleção). Fizemos a semifinal contra o Aston Villa lá na Inglaterra. O Lucas, que é auxiliar do Dorival, estava acompanhando o jogo e conversou comigo. Falou: "Rodi, continua na pegada, a gente tem acompanhado. A gente sabe da carência na lateral-direita". É isso. Sei que pode um dia acontecer. Mas eu preciso continuar trabalhando e estar bem no meu clube para poder um dia vestir a Amarelinha - revelou Rodinei.

Atualmente, a Seleção Brasileira se prepara para a disputa da Copa América, que terá início no próximo dia 20, e o lateral do Olympiacos ficou fora da lista para o torneio, com Danilo e Yan Couto sendo preferidos. Contudo, com a falta de opções inquestionáveis, o ex-Flamengo pode vir a ser chamado por Dorival após a competição, realizada nos Estados Unidos entre junho e julho.

Rodinei foi titular e um dos destaques da campanha do Olympiacos na Conference League, que terminou com o título grego na competição continental. Ele se juntou à equipe em janeiro de 2023, após ter sido campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo no ano anterior.

Rodinei, titular do Olympiacos, pode ganhar chance na Seleção Brasileira (Foto: Marilia Vasilakopoulou/Olympiacos)