📺 CAPÍTULO 1: O COMEÇO DO NAMORO

O primeiro flerte teve início no começo de 2023, após o desligamento de Tite por conta da eliminação na Copa do Mundo do ano anterior. Diversos nomes foram listados pela CBF, mas o italiano ganhou força por ter vínculo se encerrando em 2024. O primeiro prazo para a escolha era o amistoso contra o Marrocos; sem conseguir respostas, o Brasil entrou em campo com Ramon Menezes na área técnica de forma interina, e foi derrotado por 2 a 1.