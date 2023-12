Bernardinho deixou o comando técnico da Seleção Masculina em 2017, após conquistar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro no ano anterior. Em 2021, assinou com a Seleção Francesa, mas abandonou o projeto por não querer se afastar da filha mais nova, de 12 anos, após se divorciar da ex-jogadora Fernanda Venturini.