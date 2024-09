Relembre a última vez que a Seleção Brasileira teve o ataque de um time só

Endrick, Vini Jr e Rodrygo em treino na academia pela Seleção Brasileira. (Foto: Joilson Marconne/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 20:26 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (10), a Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, no Defensores del Chaco, em Assunção. A equipe de Dorival Júnior terá novidade no setor ofensivo: Endrick. Com isso, o trio de ataque será formado inteiramente por jogadores do Real Madrid.

Na equipe titular, esse fato acontecerá pela primeira vez no século. Rodrygo, Endrick e Vini Jr. formarão linha ofensiva na partida. Os três jovens talentos do Real Madrid chegaram a jogar juntos durante poucos minutos nos amistosos contra a Espanha e Estados Unidos este ano.

Mas essa não será a primeira vez de hegemonia de um clube na Seleção Brasileira. A última vez foi há 24 anos, quando o Brasil utilizou o quarteto do Vasco, em 2000, nas Eliminatórias da Copa contra a Venezuela. Na ocasião, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euller e Romário comandaram a goleada de 6 a 0.

Romário marca quatro vezes em goleada sobre a Venezuela pelas Eliminatórias. (Foto: Arquivo Lance!)

Comandados pelo técnico Candinho, Euller, Juninho Paulista e Romário corresponderam às expectativas. Com quatro gols do Baixinho, o quarteto vascaíno encantou os torcedores no estádio.

O Brasil vai à campo com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Endrick. A entrada do camisa 9 será a única mudança na equipe titular que enfrentou o Equador na última sexta-feira (6).

Em busca da segunda vitória seguida nas Eliminatórias, a Seleção enfrenta o Paraguai a partir das 21h30 (Brasília), em Assunção.