Quem tem mais títulos: Brasil ou França?

Nos Estados Unidos, Brasil e França medem força e fazem um duelo de gigantes em amistoso às vésperas da Copa do Mundo. Em meio a esse cenário, o Lance! faz um panorama de títulos entre os dois históricos adversários no futebol.

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O Brasil possui cinco títulos de Copa do Mundo (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) e é a única seleção pentacampeã do maior torneio de futebol de seleções. Além disso, a Canarinha venceu nove troféus de Copa América, além de quatro Copa das Confederações.

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Por outro lado, a França conquistou dois títulos de Copa do Mundo (1998 e 2018), sendo uma em cima do Brasil. Além disso, os Bleus também venceram duas Eurocopas, uma Nations League, duas Copa das Confederações e a primeira Finalíssima organizada entre Conmebol e Uefa em 1985.

Veja escalações de Brasil e França para o amistoso

A equipe de Carlo Ancelotti está escalada com Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Vini Jr, Matheus Cunha e Martinelli. O treinador opta por fazer testes em meio a um elenco castigado por lesões de jogadores importantes.

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Já Didier Deschamps optou por escalar a França com Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Ekitike, Mbappé e Olise. A equipe também não conta com peças importantes, como Koundé, Saliba e Barcola.

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