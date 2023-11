- As substituições foram esquisitas, achei um time meio embolado, sem meio de campo. Se eu sou o Raphael Veiga, peço dispensa da Seleção: "Muito obrigado pela oportunidade que você me deu, mas estou fazendo o que aqui? Sempre tem deficiência no meio de campo e eu só entro faltando 10 minutos ou nem entro. Então, tchau, obrigado" - começou Trajano.