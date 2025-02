Por que o Brasil joga antes da Argentina na rodada final do Sul-Americano Sub-20?

O Brasil joga domingo (16), pela quinta e última rodada do hexagonal do Sul-Americano Sub-20, com o Chile, às 18h30m de Brasília, antes da Argentina, que pega o Paraguai, às 21h30m. As partidas serão no Estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz, na Venezuela. O confronto é decisivo para a Seleção Brasileira, que busca conquistar o 13º título na competição.

A definição dos horários das partidas foi feita por sorteio, conduzido pela Conmebol nesta sexta-feira (14), em um hotel em Puerto La Cruz. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Associação do Futebol Argentino (AFA) queriam seus jogos no último horário, das 21h30m de Brasilía. O regulamento feito pela Conmebol não prevê partidas simultâneas na rodada decisiva do Sul-Americano Sub-20. O Brasil acabou sorteado para jogar antes da Argentina, o que manteve a situação desconfortável.

A situação de Brasil e Argentina no Sul-Americano

O Brasil lidera o Hexagonal com os mesmos dez pontos da Argentina, mas tem a vantagem no saldo de gols (quatro contra três dos argentinos). Isso teoricamente põe a equipe brasileira em posição privilegiada para conquistar o título. Na prática, para garantir a taça, a Seleção Brasileira precisa vencer o Chile por um gol de diferença a mais do que a Argentina conseguir diante do Paraguai. O empate também pode ser suficiente, desde que os argentinos não ganhem dos paraguaios. A Argentina, no entanto, tem a vantagem de saber exatamente o que precisará fazer diante do Paraguai, às 21h30m (de Brasília), já que o Brasil enfrentará o Chile antes (às 18h30m).

Antes dos duelos decisivos, Uruguai e Colômbia se enfrentam às 16h (de Brasília), também no Estádio José Antonio Anzoátegui. A rodada tripla acontece no mesmo estádio, prometendo um domingo de emoção para o futebol sul-americano sub-20, mas também de muita reclamação pelo regulamento da Conmebol que não prevê partidas da última rodada jogadas simultaneamente.

A Seleção Brasileira chega à última rodada com boa chance de erguer a taça. Uma vitória sobre o Chile garante o título, a menos que a Argentina ganhe do Paraguai e consiga superar o saldo de um gol a mais a favor do Brasil.

A Argentina também soma dez pontos e venceu três dos quatro jogos na fase final (2 a 1 sobre o Chile, 4 a 3 diante do Uruguai e 1 a 0 em cima da Colômbia). No confronto direto, empatou com o Brasil em 1 a 1, o que manteve a disputa aberta. Para levantar o troféu, os argentinos precisam de um dos seguintes cenários:

Vencer o Paraguai e torcer para que o Brasil não derrote o Chile; Empatar com o Paraguai e esperar que o Brasil perca para o Chile; Se ambos vencerem, a Argentina precisará marcar pelo menos dois gols a mais do que o Brasil para superar a diferença de saldo; Caso ambos tenham o mesmo resultado e a diferença de gols permaneça a favor do Brasil, a Amarelinha ficará com o título.