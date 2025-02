Autor do gol do Brasil sub-20, Rayan vibra com recuperação no Sul-Americano

Na noite de quinta-feira (13), o Brasil empatou por 1 a 1 com a Argentina no Sul-Americano Sub-20, mantendo vivas as esperanças de conquista do título. Rayan, aproveitando um passe de Igor Serrote, marcou um gol decisivo aos 32 minutos do segundo tempo, equilibrando o placar no clássico das Américas. Este resultado colocou o Brasil em uma posição vantajosa na tabela. O confronto ocorreu no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, Venezuela.

Após o jogo, Rayan destacou a recuperação da equipe no hexagonal final, após um início hesitante na competição.

- Foi um jogo complicado, saímos perdendo no primeiro, mas tivemos cabeça ao voltar para o segundo tempo. Botamos a bola no chão, conseguimos o gol de empate e agora, se Deus quiser, vamos sair daqui da Venezuela campeões - afirmou.

Ele também manteve uma postura cautelosa em relação ao próximo desafio da Seleção, um confronto contra o Chile marcado para domingo (16).

- Mas ainda não tem nada ganho. Vamos enfrentar o Chile com os pés no chão - prosseguiu.

Expectativa alta para Brasil sub-20 x Chile

A performance de Rayan e o apoio dos torcedores brasileiros presentes no estádio foram destacados como cruciais para o moral da equipe. O atacante agradeceu o suporte recebido e prometeu o mesmo empenho para o último compromisso no Sul-Americano Sub-20. A expectativa é alta para o jogo contra o Chile, que pode definir o destino do Brasil na competição. O Brasil precisa vencer e torcer para que a Argentina não ganhe do Paraguai. Ou manter a vantagem no saldo de gols em caso de resultados semelhantes (o Brasil tem quatro contra três dos argentinos).

