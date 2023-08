Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, montou um planejamento para definir se manterá ou não a técnica Pia Sundhage no comando técnico da Seleção Brasileira Feminina. O mandatário da entidade máxima do futebol brasileiro fará uma avaliação sobre o trabalho da treinadora e pretende conversar sobre o futuro da treinadora com as atletas mais experientes que disputaram o Mundial, incluindo Marta, que encerrou sua trajetória com a Amarelinha na competição. As zagueiras Mônica e Rafaelle, a lateral Tamires e a meia Andressa Alves também devem ser consultadas.