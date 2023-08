- A Jamaica só foi fazer sua primeira viagem internacional em um camping no Brasil, em 1994. Nós trouxemos os dois times, tanto o masculino quanto o feminino. De lá para cá, a evolução é evidente, embora não existisse nenhuma naquele tempo. As jogadoras estão ficando disciplinadas. Isso tem muito a ver com a mentalidade americana do seu treinador (Lorne Donaldson), que trabalhava no Colorado Foxes. Não acredito no titulo, mas acho que é possível uma classificação para as quartas de final - finalizou Renê Simões.