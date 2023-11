São Paulo e Araraquara foram as cidades escolhidas para sediar os amistosos, palcos comuns ao futebol feminino. Os dois primeiros confrontos serão contra o Japão, nos dias 30 de novembro e 3 de dezembro na Neo Química Arena e no Morumbi, respectivamente. Para finalizar o período, a Seleção Brasileira enfrentará a Nicarágua no dia 6 de dezembro, na Fonte Luminosa. Antonia também falou sobre a importância dos adversários na preparação para os Jogos Olímpicos de 2024:

- Serão partidas difíceis, são seleções com estilos bem diferentes, enfrentamos o Japão no início do ano e todos viram a forma que elas jogaram na Copa, então acho que serão dois adversários bem importantes na nossa preparação - explicou a zagueira e lateral-direita do Brasil.