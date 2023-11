- É uma sensação única de poder estar na final e ainda mais com essas pessoas incríveis. Me sinto abençoada por ter essa oportunidade. Voltar a disputar uma final significa coroar uma trajetória de muita luta e esforço das que estão aqui desde o começo, como Pinoe, Jess e Lu. É uma honra poder compartilhar esse momento com elas - frisou a camisa 6 do OL Reign.