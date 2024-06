Na Seleção Brasileira, João Gomes sofre com clima nos Estados Unidos e tem sangramento; veja vídeo

João Gomes em treino da Seleção Brasileira, nos Estados Unidos (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 12:42 • Las Vegas (EUA)

No último treino da Seleção Brasileira antes de enfrentar o Paraguai, pela Copa América, o meia João Gomes sofreu com o clima dos Estados Unidos. O atleta chegou a ter sangramento no nariz por conta do tempo seco.

Na sessão, o atleta precisou utilizar um papel no nariz para evitar que o sangramento piorasse. Dessa forma, o volante conseguiu participar de todas as atividades comandadas por Dorival Júnior e não é um problema para o treinador.

Estádio em que o Brasil enfrentará o Paraguai, o Allegiant Stadium é climatizado e fechado. Com isso, os atletas não sentirão o forte calor que está fazendo em Las Vegas no momento em que a bola rolar pela 2ª rodada do Grupo D.