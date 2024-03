(Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 08:23 • São Paulo (SP)

Aos poucos, Dorival Jr vai dando a sua cara para a Seleção Brasileira, e o treinador pode apostar em um meio-campo formado inteiramente por jogadores da Premier League para o duelo deste sábado (23), contra a Inglaterra.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No treinamento de quinta-feira (21), Dorival Jr esboçou a equipe com João Gomes, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, e Lucas Paquetá, do West Ham. Douglas Luiz, do Aston Villa, corre por fora por uma vaga no meio-campo titular.

➡️ Aposte R$200 na Lance! Betting e ganhe R$350 se o Brasil empatar ou vencer a Inglaterra

Além da mudança tática, a principal alteração na escalação foi a opção de começar com André no banco de reservas. O volante do Fluminense havia sido alçado à condição de titular com Fernando Diniz na Seleção Brasileira.

Porém, Dorival vai montando o time com homens de sua confiança. O treinador trabalhou com João Gomes no Flamengo em 2022, e o jogador de 23 anos recebeu sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira com o novo treinador do Brasil.

Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A provável escalação do Brasil conta com: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Raphinha e Vini Jr.

➡️ Veja tabela com datas e horários da Sul-Americana