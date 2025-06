O interior de São Paulo viveu uma segunda-feira diferente. Com casa cheia no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a Seleção Brasileira Feminina atraiu torcedores de todas as idades e transformou a rotina da cidade.

Foi o segundo amistoso contra o Japão na Data Fifa, ambos com vitória brasileira. O primeiro, realizado na Neo Química Arena, na capital, e o segundo no interior. Após a partida, durante o embarque da Seleção, a coordenadora da Seleção, Cris Cambaré, garantiu não se tratar de uma experiência isolada.

— Vamos trazer mais amistoso para o Brasil, não vai ser só em grandes capitais — assegurou a dirigente.

O Lance acompanhou a trajetória da Seleção e conversou com torcedores presentes em Bragança Paulista.

Seleção feminina é celebrada em Bragança Paulista. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Seleção feminina atrai torcedores

Em uma noite de segunda-feira com temperaturas mais baixas, Estádio Municipal de Bragança Paulista recebeu 8.412 torcedores para acompanhar o amistoso entre Brasil e Japão. A capacidade total é de 12.004 pessoas.

Mesmo sem ocupação máxima, o clima era de lar. No intervalo, o sucesso "Evidências", da dupla Chitãozinho & Xororó, embalou os torcedores, mesmo diante de um primeiro tempo de dificuldades para a equipe brasileira.

Torcida do Brasil nas arquibancadas do Estádio Municipal Cicero De Souza Marques. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

Apesar da estrutura simples, com zona mista realizada em uma quadra escolar anexa ao estádio, a cidade se preparou de diversas formas para receber o Brasil. Do lado de fora, variedade em opções de alimentação. Dentro, uma significativa cerimônia com DJ, câmeras especiais e muita interação com o torcedor.

Após o apito final, os irmãos Luís Felipe e Maria Clara, de seis e sete anos, não conseguiram conter o entusiasmo com a virada brasileira. Fãs de Marta, os dois somaram às dezenas de crianças que tietaram as jogadoras do Brasil.

Brasileiro com muito orgulho

Presente em diferentes eventos e modalidades que envolvem atletas brasileiros, cerca de cinquenta pessoas do Movimento Verde e Amarelo estiveram nas arquibancada com uma faixa que dizia "vamos com elas rumo a 2027", em referência à próxima Copa do Mundo feminina, que será no Brasil.

Giselly Corrêa/Lance!

Em atuação desde 2008, a torcida acompanha os jogos da amarelinha no país e no exterior. Para o jornalista Lucas Calegari, de 30 anos, o público tende a ser cada vez maior.

— Daqui para frente é só aumento, Copa do Mundo com estádios lotados e o futebol feminino só crescendo no Brasil. — diz ele.

João Janetta (à esquerda) e Lucas Calgari (à direita) fazem parte do Movimento Verde e Amarelo. (Foto: Giselly Corrêa/Lance)

Também do movimento, o criador de conteúdo João Janetta, de 26 anos, esteve entre os torcedores que recepcionaram o ônibus da Seleção antes da partida. Ele elogia o crescimento da modalidade no país.

— Acho interessante porque a gente tem visto o Corinthians (feminino) colocando públicos bons... Acho que essa valorização das competições do futebol feminino é bem interessante. E a CBF ajudando com horários mais interessantes, porque ano passado o Brasil jogou contra o Japão na Neo Química Arena três da tarde, o que atrapalha o torcedor de ir. O jogo (em Bragança Paulista) poderia ser no fim de semana, mas é um horário que o brasileiro já está acostumado a ir ao estádio — sugere Janetta.