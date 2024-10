Igor Jesus ou Endrick: a dúvida de Dorival para enfrentar o Chile

Foto: Rafael Ribeiro/CBF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 09/10/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

O técnico Dorival Júnior está preparando alterações na equipe para tentar recuperar a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com 10 pontos e ocupando a quinta posição, o Brasil enfrenta o Chile, dia 10, às 21h (horário de Brasília), em Santiago, e o Peru em Brasília, na próxima terça, com a expectativa de um esquema tático modificado e a possível presença de novos nomes entre os titulares.

No treinamento desta terça-feira, 8, realizado no Centro de Treinamento do Palmeiras, Dorival testou um meio de campo sem Bruno Guimarães. Em seu lugar, André e Lucas Paquetá foram escalados para iniciar as jogadas.

A tendência é que a Seleção jogue com dois volantes e quatro atletas no setor ofensivo, visando um estilo de jogo mais agressivo e com maior poder de criação.

Na linha ofensiva, o treinador apostou em um quarteto formado por Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus, com o atacante do Botafogo sendo uma das principais novidades na equipe titular. Sem Vinicius Júnior, Rodrygo foi deslocado para a esquerda, com Raphinha jogando atrás do centroavante, como um meia, Savinho na direita e Igor Jesus no comando do ataque.

– A gente não teve nenhuma conversa individual. Isso aí é com o Dorival, ele que decide quem joga, quem vai colocar. Estamos a dois dias do jogo, deve começar a montar o time e mostrar o que é melhor para a seleção contra o Chile. Claro que vou chamar um pouco da responsabilidade também para ajudar a seleção. Não tem só eu, tem Rodrygo, Martinelli, Endrick, Paquetá, Bruno Guimarães? Se todos pegarem um pouco da responsabilidade, vamos nos sobressair – afirmou o atacante Savinho.

Outro jogador que treinou entre os possíveis titulares foi o lateral-esquerdo Abner, que teve liberdade para apoiar o ataque, embora Alex Telles também tenha sido testado na posição.

Dorival fez uma série de mudanças ao longo do treino para observar e preservar os jogadores. O último treino antes da viagem para Santiago ocorrerá nesta quarta-feira, quando o treinador deverá definir a formação que começará o jogo.

A provável escalação do Brasil para o duelo contra o Chile é: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Alex Telles); André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.