Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 11:47 • São Paulo (SP)

O atacante Galeno, do Porto (POR), foi convocado pela primeira vez à Seleção Brasileira. O jogador contava com a possibilidade de se naturalizar e atuar por Portugal, mas não teve dúvidas sobre escolher o Brasil.

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (20), o atleta esclareceu que sempre teve a preferência de atuar com a camisa verde e amarela.

- Não vou mudar minha opinião, foi meu sonho desde criança representar meu país, meu Brasil. Foi o que conversei com o professor, antes de ele me ligar eu já tinha essa opinião de representar o Brasil, não vou mudar. Vou dar meu máximo para representar essa camisa - afirmou.

Emocionado com a oportunidade de defender a Seleção Brasileira, Galeno revelou que "até hoje a ficha não caiu".

- Minha ficha até hoje não caiu, não acredito que estou aqui com esses grandes jogadores. Tive aquela reação de chorar, ligar para minha família, estou muito feliz de estar aqui. Essa (camisa) vai para um quadro, pode ter certeza de que vai estar marcada na minha vida. Estará bem guardada para mostrar para meus filhos e meus netos que representei meu país.

O atacante também está feliz de treinar junto e ser companheiro de time de estrelas como Vini Júnior, Rodrygo e Lucas Paquetá.

- Aconteceu quando vi o Vini, Rodrygo, Paquetá, grandes jogadores que acompanhei nos times em que eles estão. Até mesmo o Rodrygo quando estava no Santos, eu acompanhei e vi que tinha um grande futuro pela frente. Estar do lado deles parece mentira. Vou tentar aprender o máximo com eles e também tentar passar um pouco do que sei para eles. Agora que estamos juntos vamos nos unir e dar nosso máximo em campo, dar as vitórias para o Brasil - disse.

Presente na primeira lista de Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira, Galeno tem 26 anos e 38 partidas nesta temporada, pelo Porto. Ele soma 13 gols e 11 assistências.