Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 15:33 • Paris

A Seleção Brasileira Feminina conquistou a medalha de prata nesta tarde de sábado (10), no Parque dos Príncipes, em Paris. Apesar de derrota contra os Estados Unidos, com o placar final de 1 a 0, a equipe brasileira comemorou a terceira conquista olímpica. Em entrevista na beira do campo Gabi Portilho revelou o discurso emocionado do treinador, após a conquista olímpica.

Com a conquista da medalha de prata, o Brasil atingiu a marca de três medalhas olímpicas no futebol feminino. A equipe brasileira também conquistou o vice em Pequim (2008) e Atenas (2004), perdendo ambas para as norte-americanas.

Gabi Portilho exaltou a conquista e ressaltou o valor da prata.

- A gente tem muito orgulho do que fez. Jogamos no limite. Essa medalha de prata vale ouro, porque a gente fez uma grande competição, superou obstáculos e adversidades. Tivemos oportunidades, criamos. O Brasil mostrou que é gigante. Passamos por seleções que, hoje, estão na nossa frente no ranking. Espero que essa prata sirva para dar visibilidade, porque temos um grupo jovem e podemos conquistar grandes coisas - disse a jogadora.

Ainda na beira do campo, a atacante revelou o discurso de Arthur Elias e destacou o esforço do time.

- Ele falou que está muito orgulhoso de tudo o que a gente fez. Ele falou desde o começo: as coisas vão sair como têm que ser. A gente se entregou, deu o máximo. Em pouco tempo de trabalho a gente conquistou muita coisa. O futebol só tem a crescer. Estou feliz por tudo o que a gente viveu. Vamos levantar a cabeça e seguir por mais. A medalha é importante para gente. - Finalizou Gabi.