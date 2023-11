Os seus cinco primeiros jogos de Diniz pelo Brasil considem com as primeiras cinco rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Sob seu comando, a Amarelinha tem o pior aproveitamento de sua história no início da competição, 46,6%. Já com Tite, antecessor na Seleção e atual treinador do Flamengo, a equipe teve um grande início e emplacou nove vitórias nas primeiras nove partidas, 100% de aproveitameto.